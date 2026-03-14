Indian Wells 2026: Elena Rybakina đại chiến Aryna Sabalenka ở trận chung kết thứ 3 liên tiếp

Elena Rybakina (Đương kim vô địch Australian Open) sẽ đối mặt với lại “i kình địch” Aryna Sabalenka ở trong trận chung kết đơn nữ của BNP Paribas Open - Indian Wells 2026, khi cả 2 đều vượt qua các đối thủ ở bán kết sau 2 ván đấu. Đây là trận chung kết thứ 3 liên tiếp giữa Rybakina và cả Sabalenka.

Sabalenka đại chiến Rybakina ở chung kết đơn nữ Indian Wells

Sabalenka đã đánh bại tay vợt người CH Czech hạng 14 - cô Linda Noskova với điểm số 6-3, 6-4; còn Rybakina đã hạ gục Elina Svitolina của Ukraine với điểm số là 7-5, 6-4 để tạo nên trận tái đấu hấp dẫn - sau trận chung kết Melbourne Park giữa 2 người hồi tháng Giêng.

Đây là trận chung kết thứ 3 liên tiếp giữa cặp đôi nhiều duyên nợ là: Rybakina và Sabalenka. Họ cũng từng đối đầu ở chung kết WTA Finals hồi cuối mùa giải năm ngoái, nơi tay vợt nữ đến từ Kazakhstan cũng giành chiến thắng để đăng quang ngôi vô địch đầy xứng đáng.

Và chưa hết, Rybakina cũng đã đánh bại Sabalenka tại chung kết Indian Wells 2023, sau 2 ván đấu. Tính đến thời điểm này, bộ đôi đã đối đầu nhau ở 5 trận chung kết và Rybakina thắng áp đảo 4-1 (chỉ thua ở chung kết Australian Open 2023), nhưng nếu tính ở hệ giải WTA Tour nói chung, Sabalenka đang tạm dẫn trước với tỷ số 8-7.

“Tôi rất muốn có trận đấu đó”, Sabalenka (người đang có phong độ cực kỳ ấn tượng tại Vùng sa mạc California năm nay) nói với sự quyết tâm cao độ, khi lại có cơ hội đối đầu với kẻ có “thứ sở thích” đánh bại cô trong các trận đấu chung kết đình đám gần đây nhất.

Đương kim Nữ hoàng WTA đã tung ra 37 cú đánh thắng điểm trực tiếp (37 cú winner), và trong đó có 11 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, gây ra áp lực không ngừng từ vạch vôi cuối sân trong chiến thắng áp đảo đối thủ Noskova, với trận đấu chỉ diễn ra 1 giờ 27 phút đồng hồ.

Cô bẻ giao bóng của tay vợt CH Czech 2 lần, qua đó dẫn trước 5-1 ở trong ván đầu tiên. Tuy nhiên, cô gặp trục trặc khi cố gắng giao bóng kết thúc ván và người chỉ để mất có 1 điểm trong 3 game giao bóng đầu tiên, đã bất ngờ bị bẻ game giao bóng.

Noskova đã giữ được hy vọng trong ván đấu bằng 1 game giao bóng đầy nỗ lực ở game thứ 8 kéo dài, cứu được nguy cơ thua set-point bằng 1 cú giao bóng ăn điểm và kết thúc game đấu này bằng 1 cú ace.

Khi cầm giao bóng để kết thúc ván đấu, Sabalenka mở đầu bằng một lỗi kép và bị dẫn 0-30, nhưng 2 cú giao bóng mạnh và 1 cú đánh trái tay ăn điểm đã đưa cô đến với set-point và lần này, cô đã giành chiến thắng bằng 1 cú ace.

Sabalenka bẻ giao bóng của Noskova để mở đầu ván 2 - và đang trên đà chiến thắng. Noskova đã cứu được break-point thứ 2, nhưng cô này không thể tận dụng cơ hội bẻ giao bóng game thứ 8 khi Sabalenka kết thúc game, rồi khép lại chiến thắng bằng 1 cú thuận tay ăn điểm ở cơ hội match-point thứ 3.

“Tôi nghĩ mình đã chơi một trận đấu tuyệt vời”, Sabalenka hào hứng nói, “Tôi giao bóng tốt. Tôi chơi tốt. Tôi thích cách tôi gây áp lực lên những cú giao bóng của cô ấy”. Giờ đây, tay vợt nữ cao lớn người Belarus đã sẵn sàng cho “trận báo thù” Rybakina.

Trong khi đó, Rybakina, người dự kiến ​​sẽ vươn lên vị trí thứ 2 thế giới vào thứ Hai tuần sau, đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với Svitolina, tay vợt xếp hạng hạng 9 WTA, người vừa giành chiến thắng 3 ván đấu trước Cựu số 1 người Ba Lan - Iga Swiatek.

Rybakina đã thắng liên tiếp 7 game, sau khi bị dẫn 4-5 ở ván mở màn, rồi bẻ game giao bóng của Svitolina những 2 lần trên đường dẫn đến tỷ số điểm số 4-0 ở ván 2. Svitolina giàu kinh nghiệm đã khiến cô phải nỗ lực hết sức.

Svitolina cứu 1 match point rồi thêm 1 match-point khác nữa để giành break và rút ngắn điểm số xuống còn 3-5. Nhưng Rybakina đã không mắc sai lầm khi cầm giao bóng chắc tay ở cơ hội thắng match-point thứ 3, khép lại trận đấu với chiến thắng 6-4.

“Có lẽ đây không phải là màn trình diễn tốt nhất của tôi, nhưng tôi lại vô cùng hạnh phúc khi thắng trận đấu này và lại được vào chung kết”, Rybakina nói. Trận chung kết thứ 3 giữa cô và Sabalenka, dự kiến diễn ra vào 1 giờ sáng thứ Hai tới, được dự báo rất hấp dẫn.

Đ.Hg.