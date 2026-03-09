Indian Wells 2026: Amanda Anisimova “hủy diệt” Emma Raducano chỉ sau 52 phút

Tay vợt nữ hạng 6 thế giới - cô Amanda Anisimova chỉ cần 52 phút để đánh bại Emma Raducanu và giành vé vào vòng 4 giải BNP Paribas Open - Indian Wells 2026. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp cô lọt vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất ở Indian Wells Tennis Garden.

Anisimova thắng hủy diệt Raducanu

Anisimova đã có một màn trình diễn phải nói hoàn hảo nhất trước Raducanu. Từ những cú giao bóng mạnh mẽ đến những pha trả bóng xuất sắc, tay vợt 24 tuổi người Mỹ gốc Nga đánh bại đối thủ người Anh từng vô địch US Open với chiến thắng hủy diệt có điểm số 6-1 và 6-1.

Ở trong suốt trận đấu này, dường như Anisimova luôn đi trước Raducanu một bước - và luôn chiếm “tiên cơ” để tạo ra chiến thắng có cách biệt không tưởng. Cô kiểm soát được lối chơi Raducanu, tận dụng sức mạnh - tìm được thời điểm hoàn hảo cho những cú đánh trên mặt sân Indian Wells khó chơi, chậm và nảy nhiều này!

“Tôi nghĩ đó chủ yếu là về tư duy mà tôi cố gắng hướng tới, những điều tôi tập trung vào và thực sự cam kết với những gì mình đang làm. Tôi nghĩ đó là sự thay đổi lớn nhất đối với tôi”, Anisimova nói với báo chí về phong độ gần đây, “Hy vọng tôi có thể duy trì điều đó”.

“Tôi nghĩ rằng, đó mới chính là điều rất quan trọng đối với bản thân tôi, đó là tin tưởng vào chính bản thân của mình”, Đương kim Á quân của cả 2 giải đấu Wimbledon lẫn US Open cho biết khi vào vòng 4 và sẽ đối đầu với lại Victoria Mboko (Canada, hạng 10 WTA) ở vòng đấu tiếp theo...

Về phía “Quý cô Anh quốc” Raducanu, kết quả này cho thấy, dù truyền thông nước Anh cố gắng “sơn phết” là cô tiến bộ ra sao, việc cô liên tục thay đổi định hướng chiến lược để phát triển, thậm chí chiến thuật thi đấu, qua việc thay hết HLV này đến ông thầy khác, khiến tay vợt nữ này không có sử ổn định phong độ và cả lòng tin.

Ở giải đơn nam, Jannik Sinner cuối cùng đã tìm lại được đúng nhịp độ thi đấu, nơi anh vượt qua một khởi đầu đầy thận trọng trước khi đánh bại được Denis Shapovalov với điểm số 6-3, 6-2, qua đó, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Indian Wells đầu tiên của sự nghiệp.

Tay vợt số 2 thế giới để mất game giao bóng đầu tiên mà không ghi được điểm nào, nhưng anh đã lập tức đáp trả. Sinner dần bắt nhịp với trận đấu trước khi phô diễn những khoảnh khắc xuất thần trong ván đấu thứ 2 - để ấn định chiến thắng chỉ sau 71 phút thi đấu.

Sinner (người đã từng lọt vào bán kết giải đấu được mệnh danh là “Tiểu Grand Slam ở trên đất Mỹ”, hay là “Grand Slam thứ 5) đã lọt đến bán kết Indian Wells trong 2 mùa giải liên tiếp là 2023 và 2024. Với kết quả mới nhất, anh có lần thứ 5 lọt đến tứ kết ở Sa mạc California.

“Denis là một tay vợt chất lượng cao, như là chúng ta đã biết” Sinner nói, “Anh ấy đang có phong độ tốt, vì vậy tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình. Tôi cố giữ thế trận ở vạch cuối sân, nhưng cũng chơi tấn công hơn một chút ở ván 2, điều đó đã giúp tôi. Khởi đầu khá khó khăn, nhưng tôi hài lòng với cách mình đã phản ứng”.

Với chiến thắng này, Sinner đã nâng tỷ số đối đầu với Shapovalov lên thành 2-1, cùng kéo dài chuỗi trận thắng trước các tay vợt thuận tay trái lên con số 19 trận. Anh sẽ tiếp tục đối đầu với tay vợt trẻ người Brazil - Joao Fonseca ở vòng tiếp theo.

Đ.Hg.