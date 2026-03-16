Jannik Sinner giành danh hiệu Masters 1.000 thứ 6 trên mặt sân cứng

Jannik Sinner đã trở thành người đàn ông thứ 3 ở trong lịch sử hoàn thành bộ sưu tập 6 danh hiệu Masters 1.000 trên sân cứng, và sánh ngang với lại Novak Djokovic và Roger Federer. Tay vợt người Italy đạt cột mốc này với chiến thắng 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) trước Daniil Medvedev ở chung kết Indian Wells.

Sinner tươi cười với chiếc cúp vô địch Indian Wells

Không để thua 1 ván nào ở California, tay vợt 24 tuổi này cũng trở thành người đàn ông đầu tiên giành được 2 danh hiệu Masters 1.000 liên tiếp mà không để mất ván đấu nào - kể từ khi hệ giải đấu ra mắt vào năm 1990, sau chuỗi trận hoàn hảo của anh tại Paris Masters hồi tháng 11 mùa giải năm ngoái.

Trong trận chung kết đầy kịch tính rạng sáng nay, Sinner lội ngược dòng từ 0-4 trong loạt đấu tie-break ván 2 trước Medvedev, giành được 7 điểm liên tiếp để chiến thắng. Sau chiến thắng, Hạt giống số 2 đã chỉ vào ngực mình rồi giơ cao 2 tay khi ôm lấy khán giả trên Sân số 1 ở Indian Wells Tennis Garden.

“Tôi vẫn luôn tin tưởng và tiếp tục nỗ lực”. Sinner nói khi được hỏi về màn lội ngược dòng ở trong loạt đấu tie-break, “Tôi cố gắng đánh bóng mạnh hơn một chút. Nếu trận đấu bước sang ván thứ 3, 2 bên sẽ bắt đầu lại, vì vậy tôi đã cố gắng kết thúc trận đấu và tôi rất hạnh phúc. Đó là một kết thúc tuyệt vời”.

Tuần lễ hoàn hảo của tay vợt Ý tại California, giúp anh giành được danh hiệu đầu tiên trong năm, cũng thu hẹp khoảng cách với Số 1 thế giới Carlos Alcaraz. Tay vợt Tây Ban Nha đăng quang tại Úc mở rộng và Doha, nhưng chuỗi trận bất bại đầu mùa của anh đã bị Medvedev kết liễu ở trận đấu vòng bán kết...

Hiện đang xếp Hạng 2 ở trên Bảng xếp hạng ATP và kém Alcaraz 2.200 điểm, Sinner đang có cơ hội vàng để thu hẹp khoảng cách. Anh vốn không tham gia các giải Masters 1.000 ở Miami, Monte-Carlo hay là cả Madrid ở mùa giải trước vì bị treo vợt, cả 3 giải đấu này đều diễn ra chỉ trong vòng 7 tuần lễ sắp tới.

“Đó là một trận đấu rất, rất khó khăn”, Sinner thừa nhận, “Thật là tuyệt vời khi thấy Daniil trở lại thi đấu ở đẳng cấp này. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đến đây từ ngày đầu tiên, tập luyện rất chăm chỉ - và kết quả này khiến tôi rất vui. Chia sẻ khoảnh khắc này với đội ngũ và bạn bè ở đây là điều thực sự rất đặc biệt”.

Sinner giành được các danh hiệu tại Indian Wells, Miami, Canada, Cincinnati, Shanghai và Paris, để rồi chiến thắng trước Medvedev đã giúp anh trở thành người Ý đầu tiên đạt được 100 chiến thắng - tại đấu trường Masters 1.000. Kết hợp với những chiến thắng tại Australian Open, US Open, ATP Finals, anh đã hoàn thành bộ sưu tập các danh hiệu lớn sân cứng.

Trong khi đó, mặc dù thua trận, Medvedev sẽ trở lại Tốp 10 Bảng xếp hạng ATP vào ngày hôm nay. Tay vợt 30 tuổi này đang dẫn đầu ATP Tour mùa 2026 với 18 chiến thắng, sau khi giành các chức vô địch ở Brisbane và Dubai. Anh rời California ở vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin (để tranh suất ATP Finals).

“Tôi muốn chúc mừng Jannik, lối chơi quần vợt tuyệt vời, rất khó để thi đấu với lại cậu ấy”, Medvedev nói trong lễ trao giải, “Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng xin chúc mừng cậu vì tất cả những gì đang làm. Mỗi khi cậu thi đấu với Carlos, tôi đều rất thích xem, nhưng tôi rất vui vì Carlos đã không phải thi đấu với anh lần nữa ở đây”.

*Ở trận chung kết đơn nữ, Aryna Sabalenka giành chiến thắng báo thù Elena Rybakina sau khi tự cứu nguy cơ thua championship-point. Cô đánh bại “đối thủ truyền kiếp người Kazakhstan” với điểm số ngược dòng ấn tượng là 3-6, 6-3, và 7-6 (8-6) để giành ngôi vô địch BNP Paribas Open - Indian Wells đầu tiên của sự nghiệp.

Sabalenka vô địch đơn nữ

Đ.Hg.