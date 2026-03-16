Tín hiệu vui của quần vợt trẻ U14 Việt Nam

Sau đội nữ, các tay vợt trẻ nam Việt Nam đã vượt qua vòng sơ loại để có mặt vòng loại chính thức giải trẻ đồng đội U14 của ITF.

Đội quần vợt U14 nam Việt Nam đã vượt qua vòng sơ loại để vào vòng loại chính sắp tới. Ảnh: VTF

Các tay vợt nam Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng sơ loại giải đồng đội ITF Team Championships for Boys U14 2026 - Asia/Oceania Pre-Qualifying 2026 được diễn ra tại Phan Thiết (Lâm Đồng). Trong trận cuối cùng (ngày 14-3) để quyết định vị trí số 1 của vòng sơ loại tại giải, đội U14 nam Việt Nam thắng U14 Uzbekistan 2-0. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Đặng Ngọc Vinh vô địch vòng sơ loại trên sân nhà và có suất vào vòng loại chính của giải.

“Đây là kết quả có giá trị chuyên môn tốt đối với các gương mặt trẻ. Quần vợt Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm cơ hội để VĐV tham dự các giải đấu, phát triển thành tích. Các tay vợt trẻ U14 có kết quả như vậy được thêm động lực để thi đấu tiếp tại vòng loại chính thức tới đây”, đại diện Ban chuyên môn Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã trao đổi.

Trước đó, đội quần vợt U14 nữ của Việt Nam cũng vượt qua vòng sơ loại giải trên để đạt suất vào vòng loại chính của giải.

Tham dự giải lần này, quần vợt U14 nữ Việt Nam có 3 gương mặt Nguyễn Linh Nhi, Tô Bình Nhiên, Mai Khánh Chi còn đội U14 nam có Vũ Tuấn Phong, Lê Phú Gia, Nguyễn Khắc Nguyện.

Giới chuyên môn quần vợt ở Việt Nam nói riêng vẫn tìm những cơ hội để tìm kiếm tay vợt triển vọng, đào tạo phát triển thành tích cao. Làn sóng pickleball đang ảnh hưởng đáng kể tới phong trào quần vợt tại Việt Nam. Dù vậy, Liên đoàn quần vợt Việt Nam và bộ môn quần vợt (Cục TDTT Việt Nam) vẫn phải tìm ra những hướng đi chuyên môn tích cực nhất.

Cả 6 tuyển thủ U14 nam, nữ của quần vợt Việt Nam đã thể hiện tốt phong độ của mình trên sân đấu tại Phan Thiết vừa qua. Đánh giá từ HLV Đặng Ngọc Vinh khi chứng kiến các học trò U14 nam của mình thi đấu: “Điều tôi rất ghi nhận ở các em là tinh thần quyết tâm đạt kết quả tốt trong mỗi trận đấu. Qua những cuộc đấu quốc tế, VĐV sẽ trưởng thành hơn”.

Năm ngoái, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã góp mặt SEA Games 33-2025 với đội hình nhiều gương mặt trẻ. Lúc đó, quần vợt Việt Nam chấp nhận có thể không giành được kết quả cao nhất. Tuy nhiên, lực lượng VĐV phải có sự thay đổi, tập trung chuẩn bị cho những tay vợt để phát triển đường dài. Năm nay, 2 kết quả của đội U14 nam, U14 nữ cũng là một trong những sự chuẩn bị chuyên môn dài hơi tiếp theo mà quần vợt Việt Nam thực hiện.

Theo quy định của Liên đoàn quần vợt thế giới – ITF. Vòng loại chính thức giải đồng đội U14 ITF World Junior Tennis Asia/Oceania Final Qualifying sẽ tổ chức tại Malaysia từ ngày 21-4 tới 3-5.

MINH CHIẾN