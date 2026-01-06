Novak Djokovic rút lui khỏi Adelaide, Nick Kyrgios thừa nhận “hết thời”

Huyền thoại quần vợt người Serbia Novak Djokovic đã quyết định rút khỏi giải đấu Adelaide International, cho biết anh “chưa hoàn toàn sẵn sàng về mặt thể lực”, khi đang chuẩn bị một cách chăm chú cho giải Úc mở rộng 2026.

Djokovic rút lui khỏi Adelaide, nơi anh từng vô địch cách đây 2 năm

Tay vợt 38 tuổi dự định sử dụng giải đấu diễn ra từ ngày 12-1 sắp tới như là một bước đệm cho kỳ Grand Slam đầu mùa tại Melbourne Park, nơi anh đang nhắm đến danh hiệu Úc mở rộng thứ 11 và danh hiệu Grand Slam thứ 25 đầy khó khăn.

“Gửi đến tất cả người hâm mộ của tôi ở Adelaide, thật không may là, tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng về thể lực để thi đấu tại giải Adelaide International diễn ra tuần tới”, Djokovic viết ở trên tài khoản Instagram có đến 16,1 triệu người hiện đang theo dõi.

“Điều này khiến tôi rất thất vọng, vì tôi có những kỷ niệm tuyệt vời khi giành chức vô địch ở đó hồi 2 năm về trước (thắng Sebastian Korda ở chung kết). Tôi thực sự rất hào hứng khi trở lại, vì cảm giác như đang được chơi bóng ở trên sân nhà vậy đó”.

“Còn hiện tại thì, tôi sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho giải Úc mở rộng - và tôi mong sớm được đến Melbourne và được gặp gỡ tất cả người hâm mộ quần vợt ở Australia”, Djokovic có hứa hẹn anh sẽ tham dự Australian Open 2026 - làm yên lòng các CĐV.

Tay vợt hạng 4 thế giới vẫn chưa thi đấu trận nào trong hệ thống của ATP Tour kể từ khi anh đánh bại Lorenzo Musetti trong trận chung kết giải đấu Athens hồi đầu tháng 11 năm ngoái, qua đó giành danh hiệu ATP thứ 101 ở trong sự nghiệp đáng chú ý.

Mới đây, anh đã tuyên bố rời khỏi Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (PTA), là một tổ chức chính anh sáng lập để bảo vệ cho quyền lợi của các tay vợt chuyên nghiệp. Novak viện dẫn: “những lo ngại liên quan đến tính minh bạch, quản trị và cách thức tiếng nói và hình ảnh của tôi được thể hiện ra ngoài”.

Trong khi đó, tại Brisbane International 2026, Nick Kyrgios mới vừa thua trận chuyên nghiệp đầu tiên sau một thời gian không thi đấu (cũng là trận đấu đầu tiên - từ sự kiện “Battle of Sexes”, nơi anh đã đánh bại Tay vợt nữ số 1 thế giới - cô Aryna Sabalenka).

Sau kết quả thua tay vợt người Mỹ Aleksandar Kovacevic với điểm số 3-6, 4-6, Kyrgios phải thừa nhận anh sẽ không bao giờ còn là tay vợt như xưa: “Có một thời điểm ở trong cuộc đời tôi vào năm 2022 hoặc là khi tôi, bạn biết đấy, giành được nhiều danh hiệu ở trong năm, tôi thường nghĩ mình là tay vợt giỏi nhất thế giới”.

“Tôi thực sự nghĩ mình bất bại. Tôi ra sân - và nghĩ rằng không ai có thể đánh bại tôi. Bạn thực sự có sự tự tin và ảo tưởng rằng mình là người như vậy. Tôi chỉ không nghĩ rằng sau những cuộc phẫu thuật này, chúng đã kéo bạn xuống - và bạn không còn những niềm tin đó nữa. Thật buồn, nhưng đó là thực tế”.

Kyrgios ở Brisbane

Kyrgios cho biết, những người kỳ vọng anh có thể thi đấu giống trước khi chấn thương sẽ thất vọng: “Tôi đoán mọi người ngoài kia nghĩ rằng chỉ cần phẫu thuật rồi trở lại và thi đấu như trước là anh ấy lại trở thành người chơi như cũ. Thực tế không phải vậy. Đó không phải là sự thật”.

“Thật khó để ra sân - đã có thời điểm tôi vô địch giải đấu này, và bây giờ ngay cả việc ra sân, thua cuộc cũng không có gì đáng xấu hổ. Ngay cả việc tôi ra sân rồi nhận thêm một thất bại nữa, trước một người mà đối với hầu hết người hâm mộ quần vợt và mọi người, tôi không nên thua, nhưng tôi không sợ thua”.

Đ.Hg.