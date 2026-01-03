Daniil Medvedev đề nghị chuyển lịch đấu Australian Open sớm hơn

Là một trong những người phải rời sân đấu muộn nhất Australian Open 2025, thường vào... sáng sớm, khi bị tay vợt gốc Việt - Learner Tien đánh bại ở trong trận đấu kéo dài đến 2 giờ 54 phút sáng hôm sau, Daniil Medvedev hiểu được tác dụng của việc chuyển lịch thi đấu sớm hơn ở Melbourne Park.

Medvedev tập với Johansson (giữa) từ tháng 9 năm ngoái

Với Medvedev, đó cũng không phải là điều hiếm gặp, khi anh từng thi đấu đến 3 giờ 40 phút sáng ở giải đấu hồi năm 2024; trong khi Kỷ lục về trận đấu có kết thúc muộn nhất là 4 giờ 34 phút sáng giữa Lleyton Hewitt và Marcos Baghdatis tại Australian Open 2004.

Giờ đây, khi giải đấu Grand Slam trên đất Úc chỉ còn vài tuần nữa là bắt đầu, Medvedev đã yêu cầu trận đấu mở màn được dời lên sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, để giảm bớt những trận đấu kết thúc quá muộn đến sáng hôm sau...

“Tôi không phản đối việc thi đấu vào ban đêm, đừng hiểu nhầm ý của tôi nhé, nhưng bắt đầu trận đấu đầu tiên lúc 7 giờ tối - thì chỉ là tự chuốc lấy rắc rối mà thôi”, Medvedev có cho biết vào hôm qua, thứ Sáu ngày 2-1, khi muốn chuyển lịch thi đấu sớm hơn nữa.

“Khi bạn có một trận đấu dài đến 5 ván đấu, và cả tất cả các trận đấu đều kéo dài 5 ván đối với tôi, thì việc bắt đầu lúc 7 giờ tối là hơi muộn. Họ nên bắt đầu lúc 6 giờ tối thì hơn”, tay vợt cá tính người Nga đưa ra đề xuất mới mẻ - và kèm theo cả các sự lý giải.

Mặc dù chưa từng vô địch tại Melbourne Park, giải Úc mở rộng vẫn là giải đấu yêu thích của Medvedev, người đã có 3 lần lọt vào chung kết - ở trong các năm 2021 (thua Novak Djokovic sau 3 ván); 2022 (thua Rafael Nadal) và 2024 (thua Jannik Sinner) - đều 5 ván.

Sau khi bị loại ngay ở vòng 2 giải đấu hồi năm ngoái (thua Tien sau 5 ván, ván cuối phải đánh loạt siêu tie-break đến điểm 10), Medvedev vẫn tự tin cho rằng mình có thể đánh bại bất kỳ ai tại Australian Open 2026, nếu anh chơi “phong độ tốt nhất” (lại là “nếu)!

“Tôi thích chơi ở giải Úc mở rộng, tôi cảm thấy mình có thể chơi tốt ở đó”, Medvedev nói, “Tôi đã chơi một số trận đấu tuyệt vời. Tôi biết khi chơi phong độ tốt nhất, tôi có thể đánh bại bất kỳ ai. Tôi thường thích chơi trên sân cứng. Sân khá nhanh, vì vậy nó phù hợp với tôi”.

Medvedev cũng đã bay đến Melbourne với một vị HLV hoàn toàn mới mẻ, sau khi bắt đầu hợp tác với Thomas Johansson vào tháng 9. Sự nghiệp thi đấu của Johansson bắt đầu bằng chiến thắng bất ngờ tại giải Úc mở rộng năm 2002, trở thành tay vợt người Thụy Điển cuối cùng giành được danh hiệu đơn nam Grand Slam.

Là hạt giống số 16 tại Melbourne hồi 24 năm về trước, Johansson đã vượt qua hạt giống số 26 là Jiri Novak ở bán kết trước khi giành chiến thắng sau 4 ván đấu trước Cựu số 1 thế giới lúc đó là Marat Safin (Nga) trong trận chung kết ẩn chưa đầy rẫy sự bất ngờ.

Johansson đã đạt thứ hạng cao nhất là số 7 thế giới vào tháng 6-2002, đồng thời còn lọt vào bán kết Wimbledon 2005, cùng với việc 2 lần vào tứ kết US Open. Trong khi Medvedev đang tìm cách phục hồi sau một năm 2025 khó khăn, khi anh kết thúc năm ở vị trí thứ 13.

Quá trình chuẩn bị cho giải đấu tại Melbourne của anh bắt đầu với Brisbane International, giải đấu mà anh đã lọt vào chung kết hồi năm 2019. “Những kỷ niệm quá tuyệt vời ở Brisbane. Tôi thích thành phố này. Tôi rất vui được quay trở lại. Lần trước tôi thi đấu ở đây, tôi đã vào đến chung kết, vì vậy tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn.”

