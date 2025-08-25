US Open 2025: Benjamin Bonzi thắng Daniil Medvedev ở trong trận đấu... “tuyệt đối điện ảnh”

Hàng loạt tài khoản mạng xã hội đã dùng cụm từ: “Tuyệt đối điện ảnh” để miêu tả về diễn biến chiến thắng của Benjamin Bonzi (Pháp, hạng 51 ATP) trước Daniil Medvedev (Nga, hạng 13 ATP, vô địch US Open 2021) với điểm số 6-3, 7-5, 6-7 (5-7), 0-6 và 6-4.

Medvedev bất ngờ bị loại ngay vòng 1

Lý ra Bonzi nên kết thúc sớm trận đấu ở ván đấu thứ 3. Khi điểm số đang là 6-3, 7-5, 5-4 và Bonzi có cơ hội thắng match-point khi cầm giao bóng, biến cố bất ngờ diễn ra - làm thay đổi hoàn toàn diễn biến trận đấu, nhưng không thay đổi “cách cục” sau cùng!

Bất ngờ, một phóng viên ảnh bước vào sân đấu thời điểm giữa quả giao bóng 1 - và quả giao bóng 2 của Bonzi. Không rõ là trọng tài chính Greg Allensworth suy nghĩ thế nào, nhưng ông này đã đưa ra quyết định gây tranh cãi khiến Medvedev nhảy dựng tức tối...

Ông này cho... Bonzi được giao lại quả giao bóng 1 dù anh này giao bóng hỏng trước đó. Tay vợt người Nga bực tức, đánh mất sự bình tĩnh vốn đã rất mong manh của mình. Và không sợ thiên hạ đại loạn, đám đông khán giả Mỹ vốn chưa chuộng các cốt truyện kịch tính kiểu điện ảnh Hollywood đã liên tục la ó, huýt sáo để phản đối quyết định trọng tài.

Được thể, Medvedev liên tục vung tay ra dấu mọi người cứ làm ồn tiếp đi. Trận đấu vì thế đã gián đoạn gần 6 phút đồng hồ, khi mà Bonzi vẫn cầm quả bóng trong tay đi qua đi lại nhưng không thể làm gì. Mãi một lúc sau, khi Medvedev ra hiệu, sự ồn ào mới tạm lắng. Tuy nhiên, đánh mất tinh thần, Bonzi để thua điểm cầm giao bóng và điểm sau đó nữa.

Medvedev thắng break-point, gỡ hòa 5-5. Thừa thế xông lên, tay vợt lão luyện người Nga đã kéo trận đấu đến loạt đánh tie-break và giành luôn chiến thắng; qua đó, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2. Anh này tiếp tục chơi hứng khởi trong ván đấu thứ 4, giành chiến thắng áp đảo 6-0 (thắng “cú bagel”) và ngược dòng cân bằng tỷ số 2-2 ngoạn mục!

Những tưởng, đây sẽ là thời điểm “tận thế” của Bonzi thì gã trai 29 tuổi quê ở Nimes lại vùng lên mãnh liệt trong ván đấu thứ 5 quyết định, thay vì “buông xuôi” như mọi người suy nghĩ. Anh này liên tục giành lại break-point ngay sau khi bị bẻ game giao bóng, cầm hòa từ 1-1 đến 3-3 trước khi thắng match-point quyết định ở game đấu thứ 10 khép lại trận đấu.

Bonzi hạnh phúc và chia sẻ sau chiến thắng tối quan trọng: “Đây là một chiến thắng rất quan trọng của tôi. Đây là chiến thắng đầu tiên của tôi ở đấu trường Grand Slam cùng với Nico (cựu tay vợt Nicholas Mahut, là HLV mới của Bonzi), ngay trong tuần đầu tiên làm việc với nhau. Tôi đã cống hiến cả tâm can cho trận đấu và có chiến thắng ngày hôm nay!”.

Bonzi thắng kịch tính

Về phần mình, dù sắm vai “ác” như thường lệ, trong một kịch bản “tuyệt đối điện ảnh khác”, Medvedev vẫn phải thành thật thừa nhận: “Tôi đã chơi tệ và ở trong những thời khắc quan trọng nhất thì thậm chí còn là rất tồi tệ. Mọi thứ: Từ giao bóng, trả giao bóng, đánh vô lê và bất kỳ thứ gì khác... Đơn giản, tôi phải chơi tốt hơn và tôi sẽ cố gắng làm thế vào năm sau”.

Trong một kết quả đáng chú ý khác ở giải đơn nam, Novak Djokovic cũng có chiến thắng đầu tiên ở một trong những giải đấu Grand Slam cuối cùng của sự nghiệp. Anh đánh bại đối thủ gốc Việt Leaner Tien (Mỹ, hạng 50 ATP) với điểm số 6-1, 7-6 (7-3), 6-2 trong một trận đấu đã mang lại lo lắng cho giới mộ điệu cả về thể lực, thể chất lẫn phong độ chiến thắng.

Djokovic khởi đầu với chiến thắng

“Đây là kiểu trận đấu kì lạ. Ván đầu tiên chỉ dài 20 phút, rồi thì ván thứ 2 kéo đến 1 tiếng 20 phút; thế nên, tôi đã chơi những ván đấu hoàn toàn trái ngược nhau. Chìa khóa chính là tôi đã giữ được bình tĩnh trong ván 2 và thắng loạt tie-break. Sau đó, tôi đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Tôi luôn có thể làm tốt hơn nữa, nhưng đây là cách tuyệt vời để bắt đầu mùa giải”.

Tại giải đơn nữ, cuối cùng thì “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu (hạng 36 WTA) cũng giành được chiến thắng đầu tiên tại Flushing Meadows sau 4 năm trời chờ đợi, kể từ khi cô... đăng quang ngôi vô địch ở US Open 2021. Cô đánh bại Ena Sibahara (Nhật Bản, hạng 64 WTA) với điểm số áp đảo là 6-1 và 6-2. Trước đó, cô liên tục bị loại ở vòng 1 trong năm 2022 và 2024.

Raducanu thắng trận đầu tiên từ 2021

PV ảnh "đi loạn" trong trận Benzi thắng Medvedev đã bị BTC tước giấy phép hoạt động

