Trận đấu biểu diễn Aryna Sabalenka vs Nick Kyrgios Kyrgios không đe dọa đến danh tiếng quần vợt nữ

Tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka vừa cho biết, cô không lo ngại rằng là việc thua Nick Kyrgios ở trong trận đấu biểu diễn: “Battle of the Sexes” (Trận chiến giới tính) vốn sẽ diễn ra vào ngày 28-12-2025 có thể làm tổn hại đến với danh tiếng của quần vợt nữ.

Sự kiện Battle of Sexes 2025

Tay vợt nữ từng 4 lần giành Grand Slam, sẽ đối đầu với tay vợt nam người Úc hiện đang xếp hạng 672 ở trên Bảng điểm của ATP tại Coca-Cola Arena (Dubai - UAE) vào ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2025.

Tay vợt sinh năm 1998 tại Minsk đã có chia sẻ với lại BBC: “Tôi không đặt bản thân vào bất kỳ rủi ro nào. Chúng tôi ở đó để vui vẻ và mang đến một trận đấu quần vợt tuyệt vời. Ai thắng thì sẽ cứ thắng mà thôi!”.

“Rõ ràng là đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ về mặt sinh học, nhưng mà vấn đề không nằm ở đó. Sự kiện này chỉ giúp nâng tầm quần vợt nữ lên một mức cao hơn”, Sabalenka nói về sự kiện “Battle of Sexes 2025”.

Một số người đã chỉ trích sự kiện này, cho rằng nó gợi nhớ lại trận đấu “Battle of the Sexes II” năm 1973 lịch sử, nơi người tiên phong của quần vợt nữ Billie Jean King chấp nhận lời thách đấu từ Cựu vô địch Grand Slam 55 tuổi Bobby Riggs - người từng tuyên bố là quần vợt nữ kém xa quần vợt nam.

Cuối cùng, bà King đã thắng trận đấu chấn động đó tại Houston, thắng thuyết phục trong cả 3 ván đấu với điểm số 6-4, 6-3, 6-1, và cuộc đối đầu này được báo cáo là đã thu hút 90 triệu người xem truyền hình.

Trước đó, Bobby Riggs cũng đã thách đấu bà Margaret Court (Australia) ở trong sự kiện - hay trận đấu được định danh là “Battle of Sexes I”, diễn ra vào ngày 17-5-1973. Riggs đã thắng áp đảo 6-2 và 6-1. Bốn tháng sau mới có “Battle of Sexes II”.

Không giống như “tiền bối” Riggs, Kyrgios vẫn là một tay vợt chuyên nghiệp vẫn đang thi đấu dù anh chỉ chơi 5 trận chuyên nghiệp ở trong mùa giải năm 2025 do những chấn thương đeo bám sự nghiệp của mình.

“Đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng dành cho Nick”, Sabalenka tự tin cho biết, “Tôi sẽ ở đó để cạnh tranh và chứng minh rằng là phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực và có khả năng tạo ra tính giải trí thật tốt!”.

“Anh ấy thì đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Còn tôi đang ở trong tình thế thắng”, Sabalenka đưa ra một so sánh khá thú vị càng khiến khán giả thêm tò mò về trận đấu sắp tới đây tại Trung Đông.

Kyrgios, người từng leo lên vị trí 13 trên Bảng xếp hạng của ATP, đã nói vào tháng 9 rằng là phụ nữ không thể trả giao bóng của nam giới và anh sẽ đánh bại Sabalenka mà không cần cứ phải cố gắng 100%.

Tuy nhiên, anh ấy nói rằng trận đấu sẽ làm tăng sự tôn trọng giữa các giải đấu nam và nữ: “Vì vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài việc hy vọng tôi và Aryna chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình, và cuối cùng, bất kể ai thắng, cái bắt tay sau đó sẽ củng cố sự đoàn kết giữa nam và nữ trong thế giới quần vợt”.

Đ.Hg.