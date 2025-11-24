Davis Cup Finals 2025: Matteo Berrettini và Flavio Cobolli đưa tuyển Italy giành “cú hattrick” vô địch

Italy là thế giới của riêng Davis Cup, và cả làng quần vợt nam đều đang sống ở trong đó. Quốc gia quần vợt phi thường này đã vô địch Davis Cup mùa thứ 3 liên tiếp, trở thành đất nước đầu tiên lập nên kỳ tích này kể từ thời Challenge Round, bắt đầu từ năm 1972.

Tuyển Ý vô địch Davis Cup 2025

Sau khi giành ngôi vô địch tại Malaga (của Tây Ban Nha) vào các năm 2023 và 2024, giờ đây Đội tuyển quần vợt nam nước Ý đã đăng quang ngay trước mặt người hâm mộ quê nhà lần đầu tiên trong lịch sử, khi đánh bại tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 trong một trận đấu hấp dẫn tại Bologna.

Flavio Cobolli tiếp tục sắm vai “người hùng định đoạt số phận” khi ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Jaume Munar ở trong trận đơn thứ 2 (và cũng là quyết định) tại chung kết Davis Cup Finals 2025. Dù để thua dễ 1-6 trong ván đấu mở màn, Cobolli thắng liền 7-6 (7-5), 7-5 trong 2 ván còn lại.

Giống như những gì đã làm ở tứ kết và bán kết, Cobolli giành chiến thắng, lấy lại phong độ sau khởi đầu chậm chạp nhưng cuối cùng đã bùng nổ với những cú đánh chuẩn xác để vượt qua Munar trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của 10 ngàn khán giả Ý tại sân SuperTennis Arena, làm đồng đội hân hoan.

Trước đó, ở trong trận đánh đơn mở màn, Matteo Berrettini đưa tuyển Ý vươn lên dẫn trước 1-0 khi đánh bại Pablo Carreno Busta 6-3, 6-4. Berrettini cũng là người sát cánh cùng với lại Jannik Sinner trong chiến thắng 2-0 trước tuyển Hà Lan ở chung kết Davis Cup Finals 2024. Anh chính là “cầu nối”.

“Đây chính là giấc mơ của tôi, chúng tôi là một đội tuyển thực sự đoàn kết, và chúng tôi đã cố gắng tái hiện tinh thần của đội tuyển bóng đá nam nước Ý vốn đã vô địch World Cup hồi năm 2006”, Cobolli hạnh phúc chia sẻ khi liên hệ sự kết nối giữa quần vợt và bóng đá, những sân chơi đồng đội...

“Tôi thực sự tự hào về tất cả mọi người và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi cũng là một phần của đội tuyển này. Tôi đã lặp lại chiến thắng này trong suốt 3 ngày vừa qua - nhưng đây mới là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi!”, chàng trai mới 23 tuổi quê ở Florence hào hứng cho biết.

Trong đội hình tuyển Ý, ngoài Berrettini và Cobolli còn có cả Simone Bolelli và Andrea Vavassori được triệu tập cho các trận đánh đôi nam. Nhưng màn trình diễn “quá siêu đẳng” của 2 tay vợt chuyên đánh đơn khiến Bolelli và Vavassori phải “ngồi chơi xơi nước” vì hoàn toàn là “không có đất dụng võ”.

Một chiến thắng tuyệt vời cho đội tuyển không có mặt cả Sinner lẫn Lorenzo Musetti. “Bất kể ai ra sân thi đấu cho đội tuyển chúng tôi, chúng tôi vẫn sở hữu một đội hình dày dặn có chiều sâu và rất nhiều chàng trai tuyệt vời chơi thứ quần vợt tuyệt vời”, Berrettini nói với vẻ đầy tự hào.

Với chiến thắng này, Ý cũng trở thành quốc gia đầu tiên vô địch Davis Cup và Billie Jean King Cup cùng nhiều danh hiệu khác trong cùng một mùa giải, chỉ sau 2 cường quốc của môn thể thao này Mỹ, Úc. Đáng chú ý hơn, Mỹ và Úc là 2 quốc gia có giải Grand Slam riêng mình, còn nước Ý thì không!

Đ.Hg.