Andrey Rublev lý giải khác biệt đẳng cấp của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz

Andrey Rublev đã “sống sốt” qua những năm tháng Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer thống trị ATP Tour, vì vậy anh hoàn toàn có thể so sánh thứ chất lượng quần vợt mà anh phải đối mặt ở trong Kỷ nguyên Big Three với khi đối đầu Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Rublev (phải) và Sinner

Rublev là một trong những tay vợt bám đuổi khá sát nút khi Djokovic (thua 1-5), Nadal (thua 1-2) và Federer (thắng 1-0) đã càn quét tất cả các danh hiệu lớn nhất trong làng quần vợt. Để rồi Kỷ nguyên vàng son đó kết thúc khi Alcaraz và Sinner vươn lên dẫn đầu.

Với cả 8 danh hiệu Grand Slam gần nhất đều thuộc về Sinner hoặc là Alcaraz, khoảng cách giữa 2 tay vợt dẫn đầu - và phần còn lại của thế giới đang ngày càng nới rộng. Rublev khẳng định rằng là việc tìm ra câu trả lời hóa ra lại chỉ phụ thuộc vào nhóm bám đuổi.

“Carlos và Jannik rõ ràng là đang vượt xa hơn tất cả những tay vợt còn lại, vậy thôi”, Rublev cho biết khi chuẩn bị tham dự UTS Grand Final tại London vào cuối tuần này.

“Đối với tôi, họ đơn giản đang chơi bóng. Họ không chơi với nỗi sợ hãi - hay hy vọng đối thủ đánh trượt. Họ chỉ chơi bóng, làm điều tương tự và không quan trọng điểm số của các tay vợt. Theo tôi, đó là sự khác biệt với tất cả mọi người còn lại trên thế giới”.

Rublev tiếp tục cho rằng việc so sánh giữa Djokovic, Nadal và Federer với “Big 2” đang dẫn đầu làng quần vợt nam hiện nay - là chưa đúng, bởi lập luận: Big Three đã giành 66 danh hiệu Grand Slam và hoạt động trong một Kỷ nguyên khác của môn quần vợt...

“Bạn không thể so sánh!”, Rublev nói thêm, “Roger và Rafa đã chơi bóng vào một thời điểm khác cũng như trong những điều kiện khác. Quần vợt ngày nay hiện đại hơn và mặt sân cũng đang thay đổi, bóng cũng đã đang thay đổi. Họ không còn giống như trước”.

Những bình luận của Rublev ủng hộ quan điểm của Casper Ruud, người có cho rằng Alcaraz và Sinner đánh bóng mạnh hơn bất kỳ tay vợt nào anh từng đối đầu trong sự nghiệp.

Cũng như Rublev, Ruud cũng từng đối đầu Djokovic, Nadal và Federer khi họ ở trong trạng thái đỉnh cao phong độ, những bình luận của tay vợt người Na Uy khẳng định thứ quần vợt mà chúng ta đang được chứng kiến hiện nay đã ở một đẳng cấp “rất khác”.

“Bạn có thể tranh luận qua lại về các thời đại khác nhau, nhưng thực tế với tôi là Sinner và Alcaraz đánh bóng nhanh hơn cả... “Big Three”, Ruud chia sẻ với Tennis365 khi xuất hiện ở London, “Rafa luôn đánh thuận tay hết sức, nhưng trái tay anh ấy lại xoáy hơn”

“Còn hiện tại, chúng ta đang có Carlos và Jannik… không bên nào có một điểm yếu cả. Dù là các cú trái tay hay thuận tay, họ đều sẽ bứt phá. Hơn nữa, họ di chuyển rất tốt, về mặt thể chất. Họ di chuyển rất tuyệt vời”, Ruud tán dương Alcaraz và Sinner hết lời.

“Jannik luôn có thể đánh bóng mạnh mẽ, nhưng lĩnh vực cậu ấy nâng tầm cao mới chính là khả năng di chuyển. Bạn thấy cậu ấy trượt dài, phòng thủ ở mọi nơi trên sân. Điều tương tự cũng diễn ra với Carlos, tôi cảm thấy họ phòng thủ theo cách Novak từng làm”.

“Bạn cảm thấy như bạn đang dồn họ vào thế phòng thủ, nhưng mà chỉ một cú đánh, họ chuyển sang tấn công trở lại. Việc họ trở nên giỏi đến mức này thực sự, thực sự ấn tượng, nhưng đôi khi cảm giác cũng hơi khó chịu".

"Tuy nhiên, đơn giản thì bạn cũng chỉ có thể chấp nhận điều đó và chúng tôi chỉ cần phải làm tốt hơn - chơi tốt hơn để đánh bại họ”, Ruud thú nhận.

Rublev có thành tích 3-7 khi chống lại Sinner, và 1-4 khi chống lại với Alcaraz. Trong khi đó, thành tích của Ruud khi chống lại Alcaraz và Sinner lần lượt 1-5 và 0-4. Rõ ràng, cách biệt ở đây là rất lớn!

Đ.Hg.