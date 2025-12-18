Carlos Alcaraz chia tay HLV Juan Carlos Ferrero trong tiếc nuối

Carlos Alcaraz đã chia tay HLV Juan Carlos Ferrero sau 7 năm trời hợp tác với 24 danh hiệu đạt được cùng nhau. Tay vợt số 1 thế giới trên Bảng xếp hạng của ATP vừa thông báo tin này vào tối hôm qua trên mạng xã hội...

Alcaraz và Ferrero

Alcaraz thắng 6 danh hiệu Grand Slam và 8 ATP Masters 1000 "dưới trướng" Ferrero

“Thật khó khăn cho tôi khi viết lên bài đăng này!”, Alcaraz chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha, “Sau hơn 7 năm gắn bó, Juanki và tôi quyết định kết thúc quãng thời gian làm việc cùng nhau với tư cách HLV và tay vợt”.

“Cảm ơn ông vì đã biến giấc mơ thời thơ ấu của tôi thành hiện thực. Chúng tôi bắt đầu con đường này khi tôi còn là cậu bé và trong suốt thời gian qua, ông luôn bên cạnh tôi trên một hành trình tuyệt vời, cả trong và ngoài sân đấu. Tôi đã tận hưởng từng bước đi cùng ông ấy rất nhiều!”.

“Chúng tôi đạt đến đỉnh cao, tôi nghĩ rằng nếu con đường thể thao của chúng ta phải rẽ lối thì đó nên là từ đây, từ nơi mà chúng ta luôn nỗ lực và khao khát đạt tới. Tôi có quá nhiều kỷ niệm nên thật không công bằng nếu chỉ chọn một”.

“Ông đã giúp tôi trưởng thành hơn với tư cách VĐV, nhưng quan trọng hơn với tư cách một con người. Điều tôi trân trọng nhất là tôi đã tận hưởng quá trình này. Tôi sẽ không bao giờ quên hành trình mà chúng tôi đã cùng với nhau trải qua”.

“Giờ là thời điểm thay đổi - đối với cả 2 chúng tôi, những cuộc phiêu lưu mới, những dự án mới. Nhưng tôi chắc chắn rằng là, chúng tôi sẽ tiếp cận chúng một cách đúng đắn, cống hiến hết mình, như chúng tôi vẫn luôn làm”.

“Luôn thẳng tiến về phía trước. Từ tận đáy lòng, tôi chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Tôi rất là vui vì có thể nói rằng chúng tôi luôn cống hiến hết mình, đã dành cho nhau tất cả”, Alcaraz chia sẻ.

Alcaraz bắt đầu làm việc với Ferrero từ 7 năm trước và đã giành được 6 danh hiệu Grand Slam dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha. Ferrero cũng giúp Alcaraz, khi đó 19 tuổi, trở thành tay vợt trẻ nhất giành được danh hiệu ATP Year-End No. 1 vào 2022, cùng năm anh giành Grand Slam đầu tay tại giải US Open.

Alcaraz đã giành được 24 danh hiệu lớn nhỏ ở trong thời gian hợp tác Ferrero, bao gồm 8 danh hiệu Masters 1.000. Tay vợt người Tây Ban Nha, người sẽ tiếp tục làm việc với lại Samuel Lopez, cũng giành được danh hiệu Next Gen ATP Finals năm 2021 với Ferrero bên cạnh.

“Hôm nay là một ngày rất khó khăn”, HLV Ferrero viết trên mạng xã hội, “Đây là một trong những khoảnh khắc khó tìm lời để nói. Nói lời tạm biệt không bao giờ dễ dàng, đặc biệt khi có quá nhiều kỷ niệm chung.

“Chúng tôi đã cùng nhau làm việc chăm chỉ, trưởng thành và chia sẻ những khoảnh khắc khó quên. Tôi rất muốn cảm ơn các anh em vì thời gian, sự tin tưởng, những bài học và trên hết, vì những người đã luôn ở bên cạnh tôi trong suốt hành trình này”.

“Tôi mang theo mình những tiếng cười, những thử thách đã vượt qua, và cả những cuộc trò chuyện, sự hỗ trợ trong những lúc khó khăn - và niềm hạnh phúc khi được là một phần của điều gì đó thực sự độc đáo”.

“Hôm nay, một chương rất quan trọng trong cuộc đời tôi khép lại. Tôi khép lại chương này với nỗi nhớ nhung, nhưng cũng với tự hào và háo hức về những điều có thể đến tiếp theo. Tôi biết rằng tất cả những gì tôi đã trải qua đã chuẩn bị cho tôi để trở nên tốt hơn”.

Đ.Hg.