Alex de Minaur tăng cường tập thể lực, Nick Kyrgios thắng Aryna Sabalenka 6-3 và 6-3

De Minaur sẽ tập thêm cơ bắp cho mùa giải năm mới

Tay vợt hạng 7 thế giới vẫn chưa đánh bại được cả 2 người, thừa nhận rằng là anh phải tìm ra những vũ khí mới để thách thức tay vợt người Tây Ban Nha và người Ý, những người đã chia nhau giành... 8 danh hiệu Grand Slam gần đây nhất. Ngược lại, De Minaur chưa từng vượt qua tứ kết giải đấu lớn.

“Tôi đã chơi một số trận đấu rất sát sao với cả 2 người họ ở trong những năm qua và bạn cảm thấy mình đang ngày càng tiến gần hơn”, De Minaur nói với các phóng viên ở Sydney trước thềm giải United Cup khai màn mùa giải mới 2026, “Bạn phải trau dồi lối chơi của mình, tìm ra những vũ khí mới”.

“Đối với tôi, đó là tìm ra những cách khác nhau để gây khó khăn cho những tay vợt này - và cố gắng sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn, trở thành một người phá vỡ thế trận hơn chút nữa. Có vài điều mà đội tôi đã cố gắng hướng tới để tiến thêm một bước nữa, đó rõ ràng là mục tiêu tiếp theo!”.

Một trong những điều De Minaur đang tập trung vào đó là sức mạnh thể chất, anh đã thuê một HLV thể lực mới để chuẩn bị cho giải Úc mở rộng diễn ra ở Melbourne vào ngày 18-1 năm sau. Anh nói: “Mục tiêu cuối cùng của tôi là trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn, và tiếp tục cải thiện bản thân của mình”.

"Trải qua nhiều năm thì cuối cùng tôi đã tăng cân thêm một chút, và điều này chắc chắn đã giúp ích cho tôi không ít. Không có gì thay thế được sự chăm chỉ, vì vậy đó là những gì chúng tôi sẽ làm”, De Minaur nói.

De Minaur đã giành được một danh hiệu trong mùa giải 2025 tại Washington, bổ sung vào 9 chiến thắng khác trong suốt sự nghiệp của mình. Trong khi đó, tuyển Úc sẽ đối đầu với tuyển CH Czech và Na Uy tại giải đấu đồng đội nam nữ hỗn hợp United Cup 2026, sắp sửa diễn ra tại thành phố Perth.

Trước đó, Nick Kyrgios cũng đã đánh bại Tay vợt nữ số một thế giới là Aryna Sabalenka với điểm số rõ ràng 6-3, 6-3 trong sự kiện thi đấu giao hữu biểu diễn mang tên Battle of Sexes 2025 vốn thu hút nhiều sự chú ý của báo giới và cũng gây ra nhiều tranh cãi, chỉ trích 2 người tham gia thi đấu thế này.

Dù đã tụt xuống vị trí 671 trên bảng xếp hạng ATP vì chỉ chơi có 6 trận trong 3 mùa giải gần đây, nhưng tay vợt người Úc 30 tuổi này vẫn đủ sức đánh bại Sabalenka, Nhà vô địch đơn nữ từng 4 lần giành Grand Slam.

“Thành thật mà nói, đó là một trận đấu thực sự khó khăn. Cô ấy là một tay vợt xuất sắc và là một nhà vô địch tuyệt vời”, Kyrgios nói, “Cô ấy đã bẻ giao bóng của tôi nhiều lần, và tôi đã phải cố gắng hết sức.

“Thành thật mà nói, tôi rất muốn được thi đấu với cô ấy thêm một lần nữa và thể hiện tài năng của mình - cũng như những gì tôi còn lại trong sức lực. Tóm lại, đây là một trận đấu thực sự khó khăn”, Kyrgios chia sẻ.

Kyrgios cũng thừa nhận, anh đã rất hồi hộp khi Sabalenka bước vào sân đấu với giai điệu “Eye of the Tiger” trong chiếc áo khoác đẹp lấp lánh: “Tất nhiên là tôi đã rất hồi hộp. Không nhiều người dám đặt cược vào vị trí này. Sabalenka đã sẵn sàng cho thử thách, và điểm số trận đấu rất sát sao”.

Sabalenka trong trang phục lấp lánh

Sabalenka cho biết cô cũng rất muốn tái đấu với Kyrgios: “Tôi nghĩ mình đã thi đấu rất tốt. Anh ấy đã gặp khó khăn, anh ấy thực sự rất mệt mỏi. Tôi đã thực hiện rất nhiều cú đánh tuyệt vời, di chuyển nhiều lên lưới, những cú bỏ nhỏ. Tôi thực sự rất thích trận đấu này”.

“Lần tới khi gặp anh ấy, tôi đã biết rõ hơn về chiến thuật, điểm mạnh và điểm yếu của anh ấy, và chắc chắn đó sẽ là một trận đấu hay hơn nữa. Tôi thích thử thách bản thân và tôi rất muốn được tái đấu với anh ấy”.

Đ.Hg.