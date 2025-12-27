Aryna Sabalenka vs Nick Kyrgios (Battle of Sexes): Tay vợt nữ số 1 thế giới hào hứng trước sự kiện gây tranh cãi dữ dội

Trận đấu giao hữu biểu diễn “Battle of Sexes” (Trận chiến giới tính) diễn ra vào tối ngày mai, Chủ nhật 28-12-2025 giữa Tay vợt nữ số 1 thế giới cô Aryna Sabalenka - và tay vợt nam Nick Kyrgios dự kiến sẽ tiến hành trong 3 ván với loạt tie-break 10 điểm quyết định nếu cả 2 hòa 1-1.

Sự kiện Battle of Sexes 2025

Sabalenka đang rất hào hứng với thử thách lần đầu tiên ở trong sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp khi chuẩn bị bước ra sân đấu đối mặt trước người bạn thân - nhưng cũng là đối thủ khác giới - tay vợt nam Kyrgios (hạng 673 ATP).

“Tôi thực sự rất phấn khích. Nick là một trong những tay vợt tài năng và khó đoán định nhất trong làng quần vợt, và anh ấy mang đến sự quyết liệt và yếu tố giải trí, chính là thứ mà rất nhiều người hâm mộ cảm thấy tò mò yêu thích”.

“Tôi rất thích những thử thách thúc đẩy môn thể thao này theo những hướng khai phá mới mẻ. Trận đấu này hẳn sẽ mang tính cạnh tranh rất cao, thú vị và diễn ra trên một sân khấu lớn, vì vậy tôi thực sự rất mong chờ nó”, Aryna nói.

2025 là một năm quá thành công của Sabalenka, với việc cô đăng quang ngôi vô địch ở các giải Brisbane International, Miami Open, Madrid Open, US Open. Ngoài ra cô còn lọt đến chung kết ở 3 giải đấu khác - và có tổng cộng 63 trận thắng trong mùa.

Hiện tại, cô đã có 62 tuần liên tiếp giữ Ngôi số 1 nữ thế giới (trong tổng cộng 70 tuần lễ), xếp thứ 5, chỉ sau Serena Williams, Ashleigh Barty, Iga Swiatek và cả Martina Hingis. Sabalenka cũng đang trên đường thách thức Kỷ lục 75 tuần lễ giữ vị trí số 1 của Swiatek tại kỳ Australian Open năm sau.

Sabalenka nói về áp lực trong việc giữ ngôi số 1 khi hiện diện tại Dubai: “Tất nhiên là có áp lực, nhưng đó cũng là một đặc ân. Đứng ở vị trí số 1 có nghĩa là bạn đang làm đúng điều gì đó. Tôi đã học cách đón nhận áp lực thay vì là sợ hãi nó!”.

“Tôi tin tưởng vào sự chuẩn bị, đội ngũ cùng lối chơi của mình, và điều đó đã giúp tôi tập trung khi kỳ vọng cao”, Sabalenka chia sẻ - khi chuẩn bị kết thúc mùa giải 2025, và hướng đến mùa giải năm mới 2026 đầy thách thức trải dài trước mắt...

Nhưng hiện tại, cô đang chịu áp lực mới. Việc cô và Kyrgios tham gia “Battle of Sexes” đang khiến cho những kẻ định kiến chỉ trích dữ dội. Kyrgios, trước đó, đã bị cáo buộc là “đại diện cho sự kì thị phụ nữ”, giờ đây, sự kiện bị công kích dữ dội bởi nhiều tờ báo và truyền thông khác nhau.

Tờ Independent giật tít rất quyết liệt: “Battle of the Sexes” là phần tiếp theo mà chẳng có ai mong muốn. Tại sao BBC lại dung túng cho một cảnh tượng xấu xí như vậy?”, với bài viết khá dài của Flo Clifford, dẫn lại cả sự kiện của Billie Jean King.

Tờ Guardian thì viết: “Battle of the Sexes” mới là một chiêu trò câu kéo sự chú ý đầy mưu mô và là bàn phản lưới nhà của Sabalenka”, với giọng văn căng thẳng của Tumaini Carayol và hình ảnh minh họa là chiếc vợt cách điệu bị gãy nát trên sân.

Sao cũng được, “Battle of Sexes 2025” vẫn sẽ diễn ra, dự kiến lúc 23 giờ tối mai, Chủ nhật 28-12-2025.

Đ.Hg.