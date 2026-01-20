Australian Open 2026: Jannik Sinner lọt vào vòng 2 sau khi Hugo Gaston bỏ cuộc

Jannik Sinner tiến vào vòng 2 Australian Open sau khi Hugo Gaston bỏ cuộc vì bị bệnh ngay sau ván 2. Thời điểm đó, tay vợt có 2 lần liên tiếp đăng quang tại Melbourne Park hoàn toàn kiểm soát trận đấu, dẫn trước 6-2, và 6-1, để rồi đối thủ Pháp nhờ bác sĩ vào sân từ ván 1, buộc phải bỏ cuộc sau đó.

Sinner sang an ủi đối thủ

“Tôi thấy anh ấy không thể giao bóng được với tốc độ cao, đặc biệt là ở ván 2, nhưng đó không phải là cách bạn muốn giành chiến thắng”, Sinner chia sẻ sau khi vượt lên dẫn trước Gaston 3-0 xét về chỉ số đối đầu trực tiếp.

Anh tiếp tục lên tiếng cho biết: “Anh ấy là một tay vợt tài năng, vì vậy tôi biết mình phải chơi ở đẳng cấp rất cao, cố gắng chơi tấn công hết mức có thể, và tôi đã làm được. Vì vậy, tôi rất vui, rất vui khi được quay lại đây.”

Sinner đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt thứ 2 ở trong Kỷ nguyên Mở giành được 3 chức vô địch Australian Open liên tiếp, chỉ sau Novak Djokovic với các chuỗi danh hiệu từ 2011-2013 và rồi kể từ 2019-2021.

Anh sẽ đối đầu với tay vợt nhận suất lucky-loserDino Prizmic - hoặc là đối thủ chủ nhà được hưởng suất đặc cách (wild-card) - anh James Duckworth ở vòng tiếp theo, dù có là ai, Sinner vẫn sẽ chiến thắng rất dễ dàng...

Sinner phải đối mặt với áp lực ngay lập tức ở trong game đầu, bị dẫn 0/40 khi cầm giao bóng, nhưng điều đó chỉ là màn khởi động kéo dài. Tay vợt người Ý bình tĩnh hóa giải cả 3 nguy cơ thua break, và không đối mặt thêm break nào nữa, trước khi giành chiến thắng sau 68 phút.

Ở game thứ 6 của trận đấu, Sinner đã thực hiện một cú bỏ nhỏ tuyệt vời giành break-point, khiến Gaston phải vật lộn trong nỗ lực tuyệt vọng để với tới bóng. Sinner kiểm tra tình trạng đối thủ trên lưới, mặc dù Gaston dường như không bị thương, và thời gian tạm dừng y tế sau đó dường như cũng không liên quan đến cú ngã.

“Tôi cảm thấy rất chuẩn bị… Tôi rất hài lòng với cách mình khởi đầu ngày hôm nay” Sinner nói thêm, “Tất nhiên là có chút căng thẳng, nhưng bây giờ là lúc để tận hưởng. Chúng tôi luyện tập cho những khoảnh khắc như thế này, vì vậy thật tuyệt khi được trở lại đây”.

Trong khi đó, Taylor Fritz vượt qua thử thách khó khăn mở màn giành vé vào vòng 2, đánh bại Valentin Royer 7-6 (7-5), 5-7, 6-1, 6-3 sau 3 giờ 2 phút. Tay vợt hạng 9 thế giới, người có thành tích tốt nhất tại Melbourne Park là lọt vào tứ kết năm 2024, sẽ đấu Vit Kopriva ở vòng tiếp theo.

Ở giải đơn nữ, Belinda Bencic tiếp tục đưa đối thủ vào “mê cung thế giới” của cô - khi đánh bại Katie Boulter với điểm số 6-0, và 7-5. Kết quả này cộng thêm chuỗi thành tích 5-0 ở United Cup (lý do Stan Wawrinka miêu tả: “thế giới mê cung của Bencic”) đã giúp cho tay vợt nữ người Thụy Sĩ sở hữu chuỗi 12 trận thắng liên tiếp gần đây.

Bencic chưa thua trận nào kể từ thất bại 5-7, 7-5, 6-3 trước Jasmine Paolini ở tứ kết Ningbo hồi tháng 10 năm ngoái. Sau đó, cô giành được danh hiệu Tokyo Open, rồi lọt cả vào tứ kết ở giải đấu diễn ra ở Hồng Kông.

Chấn thương đùi trái buộc cô phải rút lui trước trận tứ kết, rồi Bencic tiếp tục mạch thắng với chiến dịch United Cup bất bại. Kết quả đó giúp Bencic, trở lại Tốp 10 thế giới lần đầu tiên kể từ hồi tháng 3-2023.

“Tôi nghĩ mình chắc chắn đã tiến bộ trong khả năng di chuyển”, Bencic nói ở trong buổi họp báo khi trả lời chuỗi trận thắng của mình, “Tôi cũng nghĩ cú giao bóng của mình ổn định hơn, tốt hơn. Tôi cũng nói rằng khả năng chơi trên lưới của tôi cũng vậy. Tôi thấy điều đó rõ nhất trong các buổi tập”

“Tôi vẫn cố gắng áp dụng nó nhiều hơn trong các trận đấu. Ý tôi là, rõ ràng tôi rất giỏi trong việc đỡ những cú vô lê vung vợt. Nhưng tôi nghĩ là những cú vô lê thông thường cũng đã tốt hơn”, Bencic hào hứng chia sẻ.

Đ.Hg.