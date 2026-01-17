Mirra Andreeva thắng 12/13 game cuối, đăng quang Adelaide International

Đánh bại Victoria Mboko (Canada, hạng 17 WTA) với điểm số ấn tượng 6-3, 6-1 từ tư thế lội ngược dòng nước ấn tượng, “Tiểu mỹ nhân người Nga” - cô Mirra Andreeva (hạng 8 WTA) xuất sắc đăng quang ngôi vô địch giải đấu Adelaide International 2026. Đây là danh hiệu thứ 4 trong sự nghiệp non trẻ của cô.

Andreeva vô địch ở Adelaide

Nếu bạn cần bằng chứng cho thấy mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong tích tắc, hãy nhìn vào màn trình diễn của Andreeva trong trận đấu chung kết đơn nữ Adelaide International 2026 hồi trưa ngày hôm nay, thứ Bảy 17-1-2026.

Tay vợt hạng 8 thế giới người Nga đã bị dẫn trước tới 0-3, ngay từ đầu ván đấu đầu tiên trước Victoria Mboko, người đang có phong độ cao sau chiến thắng ở tứ kết trước Đương kim vô địch Madison Keys và cộng thêm chiến thắng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ ở trận bán kết trước đối thủ Kimberly Birrell!

Nhưng rồi, “Tiểu mỹ nhân” Andreeva đã hoàn toàn lật ngược được tình thế. Cô thắng liên tiếp 9 game, và 12/13 game cuối, để giành chiến thắng áp đảo 6-3, 6-1 chỉ trong 64 phút và giành chức vô địch ở Adelaide.

Chiến thắng này mang về cho tay vợt mới 18 tuổi (cô sinh ngày 29-4-2007 tại Krasnopyarsk) danh hiệu WTA thứ 4 trong sự nghiệp và là danh hiệu đầu tiên ở cấp độ WTA 500. Trước đó, cô đã lần lượt vô địch tại Iasi Open 2024, Dubai Championships và cả Indian Wells Open ở trong cùng mùa giải năm ngoái.

“Xin chào mọi người”, Andreeva nói ở trong lễ trao cúp, “Trước hết, tất nhiên tôi muốn chúc mừng Vicky và đội của cô. Các bạn thi đấu tuyệt vời - từ năm ngoái, tôi chỉ muốn chúc mừng các bạn về tuần thi đấu xuất sắc”

“Tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể cùng nhau lọt vào nhiều trận đấu chung kết hơn nữa trong tương lai, và tôi chúc các bạn may mắn nhất trong phần còn lại của mùa giải”, cô gái đang là Niềm hy vọng của nước Nga chia sẻ.

“Tôi không biết, tôi đoán đội của tôi sẽ được nhắc đến tiếp theo”, Andreeva nói đùa dí dỏm, “Nhưng tôi cảm thấy tất cả là nhờ tôi. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi đã luyện tập rất nhiều. Tôi đã làm việc, đổ mồ hôi, và thành thật mà nói, tôi thậm chí không biết tại sao các bạn lại ở đây lúc này nữa”.

Andreeva tiếp tục gửi lời cảm ơn chân thành đến cho đội của mình, cũng như mẹ cô, và cuối cùng là chính bản thân cô, vì đã “dũng cảm” cùng nhiều lý do khác. Cô chắc chắn chơi thứ quần vợt dũng cảm, không chỉ trong trận chung kết mà suốt cả tuần lễ, điều đó đã được phản ánh qua kết quả thi đấu.

Cô thắng Marie Bouzkova 6-3, 6-1 chỉ trong 69 phút ở vòng 16. Cô lại tiếp tục thắng Maya Joint 6-2, 6-0 cũng trong 67 phút ở vòng tứ kết. Cô lại thắng Diana Shnaider 6-3, 6-2 trong 84 phút tại bán kết và thắng Mboko 6-3, 6-1 chỉ trong 64 phút ở chung kết.

Trong suốt trận đấu, thông số ghi nhận được, Andreeva đã giành được đến 21 break-point chỉ trong 63 game đấu. Khi cầm giao bóng, cô ấy cũng chơi sắc bén không kém, đã thắng 89/125 điểm giao bóng 1, đạt tỷ lệ hơn 71%.

Mô hình đó tiếp tục duy trì ở trong trận chung kết. Andreeva bẻ giao bóng của Mboko 5 lần và thắng 75% điểm giao bóng 1 (67% điểm giao bóng 2). Cô cũng cho thấy tại sao - cô là một trong những tay vợt hoàn thiện nhất, kết thúc trận đấu với 15 cú đánh thắng điểm so với 11 lỗi tự đánh hỏng, thể hiện sự ổn định tuyệt vời ở cả cú thuận tay và trái tay.

Trong khi đó, ở giải đấu đơn nam, Tomas Machac (CH Czech, hạng 35 ATP) đã vượt qua Ugo Humbert (Pháp, hạng 36 ATP) 6-4, 6-7 (2-7), và 6-2 để giành danh hiệu ATP Tour thứ 2 ở trong sự nghiệp 9 năm tuổi của mình.

Machac vô địch đơn nam Adelaide

Ở Hobart International, Elisabetta Cocciaretto đã trở thành tay vợt thứ 4 trong lịch sử đã phiêu lưu từ vòng đấu loại cho đến trận đấu chung kết và giành ngôi vô địch sau khi đánh bại hạt giống số 3 của giải là Iva Jovic với điểm số 6-4, 6-4. Cocciaretto vô địch Hobart International

Ở Auckland Open, một tay vợt nam CH Czech khác - Jakob Mensik (năm nay mới 20 tuổi, xếp hạng 18 ATP) vượt qua Sebastian Baez (Argentina, hạng 39 ATP) với điểm số 6-3, 7-6 (7-3) và giành lấy danh hiệu thứ 2 của sự nghiệp. Mensik vô địch Acukland Open

Đ.Hg.