Vũ Hà Minh Đức sớm dừng bước tại giải ATP Challenger 50 ở Phan Thiết

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức được hy vọng có kết quả tốt tại giải ATP Challenger 50 của quần vợt chuyên nghiệp nam trên sân nhà Phan Thiết (Lâm Đồng).

Vũ Hà Minh Đức sớm dừng bước tại vòng 1 đơn nam giải ATP Challenger 50 ở Phan Thiết. Ảnh: VTF

Giải quần vợt chuyên nghiệp ATP Challenger 50 đã bắt đầu khởi tranh tại Phan Thiết (Lâm Đồng) từ ngày 20-1.

Trước khi diễn ra vòng đấu chính, các tay vợt tham dự nội dung đơn phải thi đấu vòng sơ loại. Quần vợt chủ nhà Việt Nam đã có tay vợt Trương Thanh Minh thi đấu nhưng không thành công và phải dừng bước sau trận đấu đầu tiên.

Trong vòng đấu chính, gương mặt số 1 của Việt Nam là Vũ Hà Minh Đức đã ra sân đối đầu với Arthur Weber (Pháp) tại trận đầu tiên. Dù nỗ lực thi đấu nhưng tay vợt của Việt Nam không tạo ra được các quả dứt điểm hiệu quả nhằm vượt qua đối thủ. Sau gần 1 giờ thi đấu, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho tay vợt người Pháp. Tỷ số các ván lần lượt là 6/0 và 6/0.

Như vậy, chủ nhà Việt Nam không còn tay vợt nào tham dự nội dung đơn nam sau vòng đầu tiên tại giải ATP Challenger 50 lần này. Chúng ta còn 2 tay vợt Nguyễn Minh Phát, Trần Quốc Cường sẽ thi đấu vòng 1 đôi nam trong ngày 21-1.

Sau giải này, Phan Thiết (Lâm Đồng) tiếp tục là nơi tổ chức lượt thứ 2 giải ATP Challenger 50 từ ngày 26-1 tới 1-2. Sau đó, các lượt thứ 3 và thứ 4 của giải diễn ra vào tháng 5. Giải ATP Challenger 50 sẽ trở lại Việt Nam trong lượt thứ 3 từ ngày 4-5 tới 10-5, lượt thứ 4 là từ 11 tới 17-5.

