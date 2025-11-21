Quần vợt

Vũ Hà Minh Đức thua trận tại giải M15 Malaysia và trở về tiếp tục thi đấu ở Việt Nam

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức không thể tạo bất ngờ tại giải quần vợt quốc tế M15 ở Malaysia nên dừng bước tại vòng 2.

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức đã dừng bước tại giải quần vợt M15 ở Malaysia. Ảnh: VTF
Vũ Hà Minh Đức đã gặp hạt giống số 8 người Thái Lan ThantubSuksumrarn tại vòng 2 đơn nam giải M15 Malaysia. Dù đã tập trung thi đấu với nỗ lực cao nhất, tuy nhiên, Vũ Hà Minh Đức không thể tạo bất ngờ nên gác vợt 0-2 (0/6, 4/6).

Thua trận này, Vũ Hà Minh Đức đã bị loại khỏi giải M15 ở Malaysia. Giải đấu còn tranh tài tới ngày 23-11. Vũ Hà Minh Đức là tay vợt duy nhất của quần vợt nam Việt Nam tham dự giải lần này ở Malaysia.

Sau đây, Vũ Hà Minh Đức về nước tiếp tục góp mặt giải quần vợt chuyên nghiệp M15 tại Phan Thiết (Lâm Đồng). Giải sẽ diễn ra trên mặt sân cứng, được tổ chức từ ngày 24-11 tới 30-11.

Vũ Hà Minh Đức đang tích cực tích lũy chuyên môn để hướng tới SEA Games 33-2025 vào tháng 12. Dự kiến, giải chuyên nghiệp M15 tại Phan Thiết là giải quốc tế quốc cùng mà Vũ Hà Minh Đức thi đấu trước khi sang Thái Lan dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. Hiện tại, Vũ Hà Minh Đức là 1 trong những tay vợt được quần vợt Việt Nam kỳ vọng đạt kết quả cao tại SEA Games 33-2025. Tay vợt đang là đương kim vô địch quốc gia.

Liên đoàn quần vợt Việt Nam và Ban huấn luyện đội tuyển quần vợt nam Việt Nam hoàn tất đăng ký danh sách đội hình nam SEA Games 33-2025 gồm Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Minh Phát, Từ Lê Khánh Duy, Đinh Viết Tuấn Minh.

MINH CHIẾN

