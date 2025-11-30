Holger Rune nỗ lực tập hồi phục sau chấn thương

Tay vợt 22 tuổi người Đan Mạch Holger Rune đang nhìn vào mặt tích cực của chấn thương thể chất nghiêm trọng đầu tiên: “Có lẽ đây là cú tát vào mặt tôi, rất cần thiết để khiến tôi có thể nghiêm túc hơn với tài năng của mình”.

Thời điểm Rune bị chấn thương

Holger Rune đang làm mọi cách có thể - để nhanh chóng trở lại với quần vợt chuyên nghiệp sau chấn thương gân Achilles nghiêm trọng diễn ra hồi tháng trước. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là: Phải tập luyện trên một chân mà thôi.

Gã trai sinh năm 2003 tại Gentofte tập luyện chăm chỉ trong suốt 5 tuần qua - từ khi anh đứt hoàn toàn gân Achilles gần trái khi đối đầu với Ugo Humbert của Pháp tại bán kết của giải BNP Paribas Nordic Open hồi tháng 10 vừa rồi.

Hồi giữa tuần này, anh đã khiến người hâm mộ trên mạng xã hội reo hò - khi quay trở lại với sân tập tại “căn cứ Monte Carlo”, nơi anh thực hiện những cú đánh thuận tay đầy quyết liệt trong khi nhảy lên đón bóng với chỉ 1 bên chân.

Rune cũng đã chia sẻ rộng rãi những ngày đầu phục hồi chức năng của mình ở trên mạng xã hội, trước đó anh đã đăng tải video-clip ghi lại thời gian anh hiện diện ở trên sân và cùng với các chuyên tâm trong phòng tập luyện thể lực.

“Tinh thần của tôi đang lên rất cao và tôi rất thích có đội của mình ở ngay bên cạnh”, anh có chia sẻ mới đây, kèm theo một đoạn phim ngắn ghi lại cảnh anh tập thể lực và xoay người khá với một quả bóng tập thể lực về mặt vật lý.

Tất nhiên, trước mắt thì tay vợt từng lọt vào Tốp 4 của ATP hồi tháng 8-2023 vẫn phải mang giày tập đặc biệt, dự kiến trong ít nhất 6 tuần lễ, và nhiều khả năng sẽ phải bỏ lỡ phần lớn mùa giải quần vợt ATP Tour đầu của năm 2026.

Rune đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên từ sau khi bị chấn thương tại Hard Court Substack tuần trước, nơi anh nói rằng chấn thương thể chất lớn đầu tiên trong sự nghiệp đã mang lại cho anh góc nhìn mới hơn về sự nghiệp và cuộc đời.

“Đôi khi tôi quá dễ dãi với mọi thứ, và giờ tôi lại cảm thấy rất khao khát”, tay vợt thắng 5 danh hiệu sau 5 năm lăn lộn ATP Tour chia sẻ, đồng thời thú nhận rằng trước đây anh đã coi thường tài năng của mình: “Tôi nghĩ là, mình cũng cần giai đoạn này trong đời. Để trưởng thành theo tốc độ của riêng mình”.

“Chấn thương chắc chắn đã ảnh hưởng đến thứ hạng và cả danh hiệu của tôi, nhưng có lẽ nó là cần thiết đối với tôi”, anh tiếp tục. “Chúng ta không thể quay lại những gì đã qua, giờ đây với chấn thương, có lẽ đây là cú tát vào mặt tôi”.

“Là thứ cần thiết để tôi nghiêm túc với tài năng của mình và chứng minh cho bản thân thấy về khả năng thực sự của mình. Tôi thực sự rất nóng lòng được đưa bản thân vươn lên một tầm cao mới”, Rune chia sẻ khi đang hồi phục tốt.

Đ.Hg.