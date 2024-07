Wimbledon: Novak Djokovic đánh bại Holger Rune đầy “tàn nhẫn”, giành vé tứ kết lần thứ 15

Djokovic ăn mừng chiến thắng theo phong cách quen thuộc

Đây là màn trình diễn ấn tượng nhất của Djokovic tại kỳ giải Grand Slam trên mặt sân cỏ ở All England Club mùa giải năm nay, tính cho đến thời điểm này.

Tay vợt 37 tuổi quê ở Belgrade đã sử dụng lối chơi bám chặt lấy vạch baseline để kiểm soát nhịp độ trận đấu trước nỗ lực tấn công của đối thủ 21 tuổi.

Á quân của Wimbledon 2023 chiếm ưu thế rõ rệt khi cầm giao bóng, đã đạt tỷ lệ giao bóng 1 và giao bóng 2 thành công lần lượt là 75% và 72%.

Trong suốt 2 giờ 5 phút thi đấu, anh chỉ đối mặt với 2 nguy cơ thua break-point và đã cứu cả 2 nguy cơ này. Ngược lại, anh tận dụng 4/10 cơ hội bẻ game đối thủ và tạo ra khác biệt.

Sau chiến thắng “tàn nhẫn”, Djokovic lại thể hiện màn ăn mừng quen thuộc với điệu bộ kéo violin. Tuy vậy, anh tỏ ra tức giận khi nhiều khán giả thiếu tôn trọng anh...

Trả lời phỏng vấn ngay tại sân đấu giữa những tiếng reo hò: “Ruune!”, “Ruune!”, Djokovic đã cho biết rất quyết liệt: “Xin gửi đến tất cả những người hâm mộ đã tôn trọng và ở lại đây tối hôm nay, tôi xin chân thành cám ơn các bạn từ tận đáy lòng”.

“Tôi rất trân trọng điều đó. Và gửi đến tất cả những người đã không tôn trọng tay vợt, trong trường hợp này là tôi, chúc các bạn có một đêm vui vẻ”.

Khi người phỏng vấn chen ngang, ám chỉ rằng các khán giả chỉ muốn hô vang tên của đối thủ trẻ 21 tuổi mà thôi, Djokovic lập tức có những phản biện.

“Tôi không chấp nhận như vậy, không, không, không. Tôi biết là họ ở đó để cổ vũ cho Rune, tuy nhiên, đó chỉ là cái cớ để la ó và chế giễu”.

“Nghe này, tôi đã tham gia ATP Tour suốt 20 năm nay. Vì vậy, hãy tin tôi, tôi biết tất cả các chiêu trò. Không sao cả đâu, cũng chẳng sao cả”.

“Tôi chỉ tập trung vào những người tôn trọng tôi, những người đã trả tiền vé để đến xem tối hôm nay, họ yêu thích quần vợt đơn thuần, luôn đánh giá cao các tay vợt và nỗ lực của các tay vợt”.

“Tôi đã chơi bóng trong những môi trường còn thù địch hơn thế này kia mà. Tin tôi đi, các bạn không thể nào chạm được vào tôi đâu”.

Như vậy, Djokovic đã giành vé lọt vào tứ kết Wimbledon lần thứ 15. Đối thủ của anh ở vòng đấu “bát cường” sẽ là Alex de Minaur (Australia, hạng 9 ATP).

Djokovic nói: “Tôi đang có cảm giác rất tốt. Alex là một trong những tay vợt nhanh nhất, nếu không muốn nói chính là người nhanh nhất trong số những người nhanh nhất ở ATP Tour. Vì thế, tôi biết rằng tôi sẽ làm điều phải làm: Chạy thật nhiều”.

“Nhưng tôi lại đang toàn tâm toàn ý hưởng thụ điều đó. Tôi hiện vẫn rất thích thú khi được chạy ở ngoài sân đấu dù năm nay đã 37 tuổi”, Djokovic hào hứng chia sẻ.

Các cặp đấu khác ở tứ kết của Wimbledon 2024 là: Lorenzo Musetti (Ý, hạng 25 ATP) vs Taylor Fritz (Mỹ, hạng 12 ATP); Jannik Sinner (Ý, hạng 1 ATP) vs Daniil Medvedev (Nga, hạng 5 ATP); và Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, hạng 3 ATP) vs Tommy Paul (Mỹ, hạng 13 ATP)

Đ.Hg.