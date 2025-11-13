ATP Finals 2025: Alexander Zverev biện minh lý do thua Jannik Sinner lần thứ 5 liên tiếp

Thất bại mới nhất có điểm số chỉ sau 2 ván đấu 4-6 và 3-6 trước Jannik Sinner có nghĩa, Alexander Zverev đã thất bại 5 lần liên tiếp khi đối mặt với đối thủ người Ý ở trong thời gian gần đây, tính từ năm 2024. Sinner đang trở thành “khắc tinh” thật sự của Zverev.

Zverev thua Sinner tan nát thời gian gần đây

Mối quan hệ “ân - oán - tình - thù” giữa 2 tay vợt đang thuộc Tốp 3 trên Bảng điểm xếp hạng của ATP cũng khá là thú vị. Họ đã đối đầu nhau lần đầu tiên tại vòng 4 của Roland Garros 2020, và Sinner giành chiến thắng mở màn với điểm số 6-3, 6-3, 4-6 và 6-3 sau 4 ván.

Tuy vậy, Sinner đã rơi vào “vòng xoáy trả thù bạo lực” của đối thủ ngay sau đó. Liên tục kể từ bán kết của Cologne 2 (trong cùng mùa giải 2020) cho đến vòng 4 của US Open 2023, Zverev đã vươn lên mạnh mẽ với 4 trận thắng liên tiếp - bằng cái vị thế của một Next Gen.

Vị thế đó nay đã không còn. Và thậm chí, Next Gen chỉ là “đom đóm so với ánh trăng rằm” của “Thế lực đã kế thừa Rafael Nadal - Novak Djokovic”. Từng bước vươn lên đỉnh cao, Sinner liên tục có những chiến thắng để hủy hoại đối thủ, 5 trận liên tiếp từ Cincinnati 2024...

Tính cho đến thời điểm này, ngoài 5 trận thắng liên tiếp Sinner - đã toàn thắng cả 4 trận trong mùa giải năm nay, khi đối đầu với tay vợt người Đức gốc Nga, trong đó có đến 3 chiến thắng diễn ra chỉ trong vỏn vẹn có 17 ngày. Quả là một “thủ bút” quá kinh khủng dành cho Zverev.

Thua sút hoàn toàn đối thủ trong những lần đối đầu gần đây nhất, “Bại tướng” Zverev đưa ra lý do để biện minh với thất bại vừa mới diễn ra tại ATP Finals 2025: “Điểm khác biệt lớn nhất là cách anh ấy giao bóng ở những break-point... Tôi có nhiều điểm break hơn anh ấy”.

“Tôi vẫn có cảm giác rất tốt từ vạch cuối sân, thậm chí còn tốt hơn là giải đấu Vienna, nhưng anh ấy đã có 2 cơ hội để bẻ giao bóng của tôi và anh ấy đã tận dụng cả 2 tình huống đó. Tôi có rất nhiều cơ hội nhưng mà lại chẳng tận dụng được lần nào!”, Zverev giải thích.

Với những kết quả tan nát trong 2 trận gần đây, không giành được ván thắng danh dự nào và chỉ “bỏ túi” 8 game thắng (anh thậm chí thua nhục nhã 0-6 và 1-6 trước Sinner ở bán kết Paris Masters), Zverev cố níu kéo mặt mũi khi nói điểm số không phản ánh thực tế...

“Theo tôi, trận đấu diễn ra cân bằng hơn những gì điểm số thể hiện. Đặc biệt từ đường biên cuối sân, chúng tôi đã chơi rất tốt. Nhưng đôi khi là, khi anh ấy có một ngày thi đấu thế này, khi anh ấy giao bóng không thể tin được, thì mọi chuyện trở nên vô cùng khó khăn”.

“Tất nhiên anh ấy đã cải thiện cú giao bóng rất nhiều. Anh ấy có 7 cú giao bóng 1 ngay thời điểm đối mặt với 7 nguy cơ thua break-point. Tôi thậm chí không có cơ hội đưa các tình huống đến loạt đôi công giằng co. Đó là điều tạo nên sự khác biệt. Từ vạch vôi cuối sân, trình độ rất cao, nhưng anh ấy đơn giản chỉ là tận dụng cơ hội tốt hơn tôi rất nhiều”.

Sợ cánh nhà báo vẫn chưa hiểu rõ về sự khác biệt giữa điểm số trên bảng điểm tỷ số và diễn biến cục diện trận đấu trên sân (như thể những người xem đang bị... mù??), Zverev cố gắng giải thích cặn kẽ hơn về kết quả thua 4-6 và 3-6 chỉ sau 96 phút đồng hồ mới nhất.

“Đương nhiên, các bạn dễ dàng đặt câu hỏi này vì điểm số là 6-4 và 6-3. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào cục diện của trận đấu, thì trận đấu có thể diễn ra theo một chiều hướng khác (!??). Đừng lúc nào cũng đơn thuần đánh giá, dựa trên điểm số của trận đấu chứ”.

“Tận dụng các break-point rõ ràng rất quan trọng. Đối đầu với Jannick, anh ấy là một trong những người trả giao bóng tốt nhất. Bạn sẽ luôn có một trận đấu không chắc chắn, nếu anh ấy tận dụng cơ hội mà bạn lại không tận dụng, đó chính là điểm số. Đơn giản vậy thôi!”.

“Tôi hy vọng là sẽ gặp lại anh ấy trong tuần này”, Zverev chốt lại những biện minh của mình với câu nói về niềm tin và hy vọng? Nhưng liệu được không? Trước tiên, anh cần đánh bại Felix Auger-Aliassime ở trong trận đấu cuối để giành vé nhì bảng Bjorn Borg để lọt vào bán kết.

Và sau đó... nếu đối mặt với Sinner ở chung kết ATP Finals 2025, thì anh có thể ngắt mạch trận thua? Khi thất bại đã trở thành một thói quen và sự ám ảnh, sẽ là rất khó cho Zverev. Nhưng thậm chí còn khó hơn - nếu anh không có cả cơ hội tái đấu với Sinner trong năm nay.

Đ.Hg.