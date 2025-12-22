Learner Tien đăng quang Next Gen ATP Finals, hy vọng tiếp bước Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

Tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt - Learner Tien tiếp tục đà thăng tiến trong mùa giải hay nhất sự nghiệp khi nâng cao chiếc cúp vô địch Next Gen ATP Finals 2025 tại Jeddah, qua đó khẳng định vị thế một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất của làng quần vợt nam thế giới.

Tien giơ cao chiếc cúp Next Gen ATP Finals

Trong trận chung kết một chiều tại giải đấu danh giá dành cho lứa tuổi U20, Tien đánh bại Alexander Blockx (20 tuổi, người Bỉ) với điểm số 4-3 (7-4), 4-2 và 4-1. Kết quả này giúp chàng trai quê ở California “phục thù” trận thua cũng ở chung kết giải đấu tại Saudi Arabia 2024.

Tôi vô cùng hạnh phúc”, Tien nói về mùa giải 2025 của mình, “Tôi đã đạt được rất nhiều mục tiêu mình mong muốn trong năm nay. Tôi có một danh sách khá dài các mục tiêu muốn đạt được, và tôi đã đạt được hầu hết số này. Do đó, tôi thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc...”.

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đã mang về cho Tien khoản 502.250 USD tiền thưởng và giúp anh trở thành Hạt giống số 1 thứ ba giành được danh hiệu Next Gen ATP Finals, nối tiếp bước chân của những “hảo thủ” như là Stefanos Tsitsipas (năm 2018) và Carlos Alcaraz (hồi 2021).

Mới 12 tháng trước, Tien để thua trong trận chung kết 4 ván đấu trước đối thủ người Brazil Joao Fonseca. Kể từ đó, tay vợt thuận tay trái này ngày càng tiến bộ. Trong một năm 2025 ấn tượng, anh đã giành được danh hiệu ATP Tour đầu tiên tại Metz (hệ giải ATP Tour 250).

Ngoài trận thắng Cameron Norrie (Anh quốc, hạng 22 thế giới) ở chung kết giải đấu tại Metz, anh có thêm 5 chiến thắng đáng chú ý khác trước các tay vợt Tốp 10 ATP và có bước thăng tiến đáng kể về mặt thứ hạng khi vươn lên vị trí thứ 28 trên Bảng điểm xếp hạng của ATP.

Tien giờ đây sẽ tìm cách xây dựng đà thắng lợi ngay trong năm 2026, bắt đầu từ Australian Open vào tháng Giêng năm sau, nơi anh đã gây chú ý đáng kể hồi năm ngoái khi trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng thứ 4 tại Melbourne Park kể từ thời của Rafael Nadal hồi năm 2005.

Tien hiện đang làm việc với HLV Michael Chang trong tuần này và Cựu Huyền thoại quần vợt châu Á này sẽ tiếp tục sát cánh cùng anh khi đến Úc đầu năm 2026: “Tôi không cảm thấy ông ấy là một HLV sẽ chỉ đạo hay là nói nhiều trong thời điểm các trận đấu đang được diễn ra”.

“Nhưng bất cứ khi nào ông ấy cảm thấy tôi cần nghe thấy điều gì đó, thì ông ấy không bao giờ ngại nói lời khuyên bảo đối với tôi, và tôi nghĩ rằng là điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều”, tay vợt trẻ sinh năm 2005 có những nhận xét ban đầu về vị “đại sư phụ đầu tiên” của mình...

Hiện tại, Tien đang rất hy vọng sẽ được nối gót Calcaraz hoặc là Jannik Sinner (vô địch kỳ Next Gen ATP Finals 2019, trước dịch Covid-19), những nhà vô địch của giải các tay vợt trẻ ưu tú cuối mùa giờ đây đã trở thành “Rường cột”, hay "Thế lực" thực thụ của đấu trường ATP Tour.

Anh hẳn sẽ không muốn “ẩn mình” hay giờ đây vẫn đang chật vật đi tìm chính bản thân của mình như kiểu những nhà cựu vô địch Chung Hyeon, Brandon Nakashima, Hamad Medjedovic và thậm chí cả Joao Fonseca đang trải nghiệm. Mùa sau hy vọng sẽ còn rực rỡ hơn với Tien.

Đ.Hg.