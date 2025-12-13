Nick Kyrgios bị cáo buộc “đại diện cho sự kỳ thị phụ nữ” với Battle of Sexes

Trận đấu sắp tới đây giữa Tay vợt nữ số 1 thế giới - Aryna Sabalenka và Cựu Á quân Wimbledon Nick Kyrgios tiếp tục gây tranh cãi và bây giờ, tay vợt nam đã bị cáo buộc “lựa chọn đại diện cho sự kỳ thị phụ nữ” trong những phản ứng gay gắt mới nhất hướng đến Battle of Sexes.

Kyrgios rất thân thiết với Sabalenka

Trận đấu - hay sự kiện giao hữu và biểu diễn được định danh: “Battle of Sexes 2025” (Trận chiến giới tính 2025) giữa Đương kim Nữ hoàng WTA và Niềm hy vọng một thời của làng quần vợt nam nước Úc sẽ diễn ra tại Coca-Cola Arena (Dubai) vào ngày 28-12-2025, thu hút sự chú ý của toàn thế giới và gây ra chia rẽ dư luận như những gì của lịch sử!

Với một số dư luận và giới mộ điệu, đây không đáng là một trận đấu quần vợt được tổ chức cho khán giả - CĐV xem, nhất là ở trong trường hợp Sabalenka bị Kyrgios đánh bại nặng nề. Đó là điều có thể xảy ra dù Kyrgios ít thi đấu vì chấn thương trong năm nay, và trong khi đó, tay vợt nữ người Belarus lại có một thể chất ấn tượng so với WTA Tour.

Mới đây, nữ BLV Katherine Whittaker đã đưa ra nhận định chủ quan của cô về trận đấu gây tranh cãi này trong số mới nhất của chương trình Tennis Podcast: “Nick Kyrgios là một người đàn ông có lập trường riêng và điều đó không phải ngẫu nhiên. Ở trong trường hợp này thì, anh ta đang lựa chọn đứng lên bước ra sân và đại diện cho thái độ kỳ thị phụ nữ”.

“Đây là những gì Nick Kyrgios sẽ đại diện và chiến đấu ở trong trận đấu mang tên là: “Battle of Sexes”. Đây cũng chính là một sự khẳng định cho việc anh ta coi thường quần vợt nữ và cách anh ta nhìn nhận phụ nữ và thể thao nữ là kém hơn chỉ dựa trên sức mạnh thô bạo”, nữ BLV 39 tuổi người Anh buông ra những lời chỉ trích cay nghiệt với lại Nick.

“Sự kiện này đơn giản cũng chỉ là một chiêu trò nhằm để ám chỉ ngầm, giống như là một chiêu trò quảng cáo ám chỉ ngầm. Một biểu tượng của thời đại dân túy kiểu Trump, thời đại của những lời lẽ ám chỉ ngầm, sự chia rẽ và cả sự ngu ngốc”, nữ BLV từng làm việc ở Eurosport, Amazon Prime Video UK, BBC Radio 5 Live, và BeIn Sports... lên tiếng.

Trước đó, BLV Whittaker cũng nói rõ quan điểm chống lại Battle of Sexes 2025 ở trên kênh BBC Sport: “Tôi hoàn toàn không thấy có lợi ích gì cho quần vợt nữ - tôi chỉ thấy sự ảm đạm. Đây là một chiêu trò thương mại thô thiển, là phương tiện cho một trong những kẻ kỳ thị phụ nữ trắng trợn nhất - ở trong làng quần vợt, kẻ chỉ muốn thu hút sự chú ý”.

“Nếu Sabalenka thắng, cô ấy sẽ chỉ đánh bại một người đàn ông vốn không đủ thể lực - và đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến môn thể thao này trong suốt nhiều năm qua. Và cô ấy sẽ nhận được điều gì? Chẳng được gì cả. Trừ khi cô ấy thắng với điểm số áp đảo 6-0, và 6-0, nếu không thì người ta sẽ chỉ tìm cớ để chỉ trích quần vợt nữ mà thôi”.

“Còn nếu như mà Kyrgios giành chiến thắng, anh ta và những người cùng chí hướng về kỳ thị phụ nữ sẽ tuyên bố điều đó hợp thức hóa tất cả những gì anh ta đã nói. Thật kinh tởm khi tạo cơ hội cho anh ta”, BLV Whittaker nói nhưng quên rằng Sabalenka là người đã đồng ý, rất hào hứng tham gia sự kiện được chuyển từ Hồng Kông đến UAE...

Đ.Hg.