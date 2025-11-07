WTA Finals 2025: Aryna Sabalenka toàn thắng 3 trận vòng bảng, sẽ đấu Amanda Anisimova ở bán kết

Đánh bại tay vợt hạng 3 thế giới người Mỹ - Coco Gauff với điểm số rất thuyết phục 7-6 (7-5) và 6-2 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của giải WTA Finals 2025 tại Riyadh, Đương kim Nữ hoàng của quần vợt chuyên nghiệp - Aryna Sabalenka giành ngôi đầu bảng Steffi Graf với 3 trận toàn thắng.

Sabalenka đã thắng 3 trận vòng bảng mùa này

Ở giải đấu tổng kết cuối mùa - dành cho 8 tay vợt nữ hay nhất trong năm của WTA, điểm khác biệt giữa Sabalenka và tất cả các tay vợt khác còn lại chính là khả năng tạo những pha bóng ma thuật theo ý muốn. Cô lại vừa có một màn trình diễn ấn tượng khác ở vòng bảng.

Dù liên tục bị kình địch người Mỹ dẫn trước trong ván đấu mở màn, tay vợt nữ cao to người Belarus vẫn tìm ra cách ngược dòng để thắng chung cuộc sau loạt đánh tie-break, chiếm quyền kiểm soát ván đấu số 1 này, và tạo ra lợi thế tâm lý vô cùng to lớn khi bước vào ván 2.

Mọi thứ giờ đây trải dài ra bằng phẳng và dễ dàng hơn với Sabalenka. Cô liên tục thắng các break-point thứ 3, thứ 4 và thứ 5 (để thua lại 1 break) trong ván đấu cuối cùng, để giành lấy chiến thắng cách biệt lên đến 4 game đấu, thể hiện khoảng cách về năng lực hiện tại.

Bước vào trận đấu với lợi thế dẫn 2-0 sau 2 lượt trận đầu tiên, Sabalenka vẫn hề chưa chắc vào bán kết khi trận đấu trước đó giữa Jessica Pegula và Jasmine Paolini có điểm số là 6-2, 6-3 nghiêng về phía tay vợt người Mỹ. Đó là lý do cô đã chơi khá chật vật ở ván 1, trao đổi 4 break với Gauff.

Đây là trận đấu đầu tiên giữa Sabalenka và Gauff kể từ khi cô thua ngược đối thủ số 1 nước Mỹ ở trận chung kết Roland Garros hồi giữa mùa đầy kịch tính (Sabalenka thắng loạt tie-break ở ván mở màn nhưng thua ngược trong 2 ván đấu còn lại). Gauff là đối thủ không hề dễ.

Nhưng khi Sabalenka vượt qua ván 1, cô đã có thể hướng tới chiến thắng “báo thù”, đồng nghĩa với việc loại bỏ một kẻ địch nguy hiểm vốn là Đương kim vô địch giải khỏi cuộc chạy đua giành danh hiệu WTA Finals năm nay. Trong khi Iga Swiatek đã bị loại khỏi bảng đấu Serena Williams ở bên kia, WTA Finals 2025 chắc chắn sẽ chào đón Nhà vô địch thứ 29.

Tuy vậy, Sabalenka chưa thể nghĩ quá xa. Ở bán kết, cô sẽ đối đầu với một tay vợt Mỹ khác là Anisimova, người đã loại Swiatek một cách kịch tính. Ở trong quá khứ, Anisimova đã từng đối đầu Sabalenka 10 lần và đang tạm thời chiếm ưu thế đối đầu trực tiếp với tỷ số 6-4.

Sabalenka là người giành chiến thắng ở lần đối mặt gần nhất: Thắng 6-3 và 7-6 (7-3) tại chung kết US Open mới đây. Nhưng ở bán kết Wimbledon hồi tháng 7, Anisimova mới là người cất lên tiếng cười cuối cùng khi giành chiến thắng sau 3 ván đấu có điểm số 6-4, 4-6, 6-4.

Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Elena Rybakina (cũng đang có thành tích toàn thắng 3 trận) và Pegula. Cặp đôi này đã đấu nhau 4 lần, Pegula tạm dẫn trước với tỷ số 3-1, trong đó, chiến thắng gần nhất diễn ra ở WTA Finals tại Mexico hồi 2 năm về trước sau 2 ván.

Đ.Hg.