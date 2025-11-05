WTA Finals 2025: Coco Gauff thổi luồng sinh khí mới cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch

Coco Gauff đã giành chiến thắng rất cần thiết 6-3, 6-2 trước Jasmine Paolini để tiếp tục duy trì cơ hội bảo vệ danh hiệu WTA Finals tại Riyadh, trong khi Hạt giống số 1 Aryna Sabalenka đã vượt qua Jessica Pegula với điểm số 6-4, 2-6, và 6-3.

Gauff thắng trận đầu tiên ở WTA Finals

Gauff, Hạt giống số 3 kiêm Đương kim vô địch người Mỹ, đã thua trận mở màn 2 ngày trước, nhưng cô thi đấu hiệu quả hơn nhiều trước Paolini, người để thua trận đơn thứ 2 trong tuần, đồng nghĩa với việc cô gái 29 tuổi người Ý này không còn cơ hội tiến vào bán kết.

“Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của mình ở trong trận đấu hôm nay, chắc chắn là một sự thay đổi so với trận đấu đầu tiên của tôi!”, Gauff, người đã có chiến thắng thứ 10 trước các đại diện của Tốp 10 thế giới ngay ở trong mùa giải 2025 này, hào hứng chia sẻ!

“Tôi rất vui vì đã vượt qua được trận đấu này!”, Gauff nói, “Hôm nay là một chiến thắng lớn về mặt tinh thần. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu quan trọng đối với tôi. Tôi biết mình cần phải thắng để có cơ hội bước tiếp. Và đây cũng có thể đã là trận đấu cuối cùng của tôi ở trong mùa giải - vì vậy tôi đã phải chơi kiểu đó, như trong mọi trận đấu của giải này”.

Trong khi đó thì, Sabalenka đã phục hồi sau khi sớm để thua break-point ván đấu quyết định, để "trả thù" cho trận thua gần đây trước Pegula ở bán kết giải đấu tại Vũ Hán (Trung Quốc) và củng cố cơ hội lọt vào vòng bán - vòng của 4 tay vợt mạnh nhất ở giải đấu tại Riyadh.

Tay vợt số 1 thế giới người Belarus chỉ tận dụng được 4 trong số 16 break-point mà cô tạo ra, trong khi Pegula chiến đấu đến cùng. Tổng cộng có 10/11 trận đấu gần nhất của Pegula kéo dài đến 3 ván. Đây mới chỉ là trận thua 3 ván thứ 2 của cô trong khoảng thời gian đó.

“Cô ấy là một tay vợt rất đáng kinh ngạc, cô ấy luôn thúc đẩy tôi đến giới hạn”, Sabalenka nói về đối thủ Hạt giống số 5 gây ra nhiều khó khăn cho bản thân mình, “Trong ván thứ 3, tôi tự nhủ mình phải cố gắng hết sức. Cô ấy đã thúc đẩy tôi, và tôi thì lại rất thích điều đó”.

“Tôi thích thi đấu với cô ấy vì đó luôn luôn là những trận đấu thật tuyệt vời, có trình độ cực cao, với những điểm số cũng thật sự tuyệt vời. Tôi thực sự thích thú - khi cô ấy thúc đẩy tôi lên một tầm cao mới”, Đương kim Nữ hoàng WTA thích thú khi chia sẻ về đối thủ Pegula.

Hiện tại, ngoại trừ Paolini, Sabalenka, Gauff và cả Pegula đều vẫn còn cơ hội và đang cạnh tranh 2 tấm vé bán kết của bảng đấu Steffi Graf. Trong loạt trận cuối cùng, Gauff đối đầu tay vợt cao to người Belarus, còn Pegula sẽ có trận đấu “dễ thở” hơn với Paolini. Nhưng biết đâu?

Đ.Hg.