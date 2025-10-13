Coco Gauff: Tự tin hơn với nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu ở WTA Finals sau ngôi vô địch tại Vũ Hán

Coco Gauff cho biết chiến thắng tại Wuhan Open hôm Chủ nhật giúp cô tự tin hơn sau chuỗi kết quả đáng thất vọng, khi tay vợt người Mỹ chuẩn bị bảo vệ danh hiệu tại WTA Finals, giải đấu tổng kết cuối mùa giải của WTA ở Riyadh vào tháng tới, dành cho 8 tay vợt nữ mạnh mẽ nhất năm.

Gauff vô địch ở Vũ Hán

Gauff đã đánh bại đồng hương Jessica Pegula với điểm số là 6-4, 7-5 trong trận chung kết sự kiện WTA 1000 tại Vũ Hán, qua đó giành danh hiệu đơn WTA thứ 11 trong sự nghiệp. Đây là danh hiệu đầu tiên của tay vợt 21 tuổi kể từ ngôi vô địch French Open hồi tháng 6, sau hàng loạt màn trình diễn kém cỏi, bao gồm cả thất bại ở vòng 4 trước Naomi Osaka tại US Open.

“Điều này chắc chắn giúp tôi tự tin hơn rất nhiều - khi bước vào WTA Finals, sau những gì đã diễn ra ở giữa mùa giải, đặc biệt là ở tại New York. Nó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều để cố gắng bảo vệ danh hiệu đó tại Riyadh”, Gauff chia sẻ khi bản thân tìm lại được sự tự tin.

“Rõ ràng, sau khi giành chiến thắng ở giải đấu hồi năm ngoái, tôi biết việc đạt kết quả đó là khó khăn như thế nào, vì vậy tôi sẽ cố gắng từng trận một và hy vọng tôi có thể giành được chiếc cúp vô địch!”, Gauff cho biết trước các phóng viên truyền thông của WTA.

Gauff, người không thua một ván đấu nào ở Wuhan Open, hiện đã thắng cả 9 trận chung kết trên mặt sân cứng. Cô có nói về sở trưởng của mình: “Tôi chắc chắn nghĩ rằng đó là mặt sân mà tôi trung thành nhất. Khi lớn lên, tôi thích sự chắc chắn của những cú nảy bóng và cả sự chắc chắn khi biết chừng nào tôi sẽ dừng lại - và chừng nào tôi sẽ tiến lên phía trước!”.

“Nhiều người có suy nghĩ rằng mặt sân tốt nhất của tôi là trên sân đất nện. Thế nhưng, tôi lại không biết mặt sân yêu thích của mình là gì. Tôi cảm thấy - với tôi, đó vẫn sẽ là mặt sân cứng”, tay vợt đã từng 2 lần vô địch đấu trường Grand Slam, hiện là Số 1 nữ nước Mỹ cho biết.

Hôm qua, Chủ nhật ngày 12-10-2025, Gauff đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong suốt một thập kỷ giành chiến thắng ở 9 trận chung kết sân cứng liên tiếp, thành tích Serena Williams từng giành được. Cô này thậm chí đã giành thắng lợi đến 12 lần trong giai đoạn 2013-2015.

“Tôi không biết đó cũng là một thống kê, vì vậy tôi sẽ cố gắng không nghĩ về điều đó nếu tôi lọt vào một trận chung kết sân cứng khác để duy trì thành tích này”, Gauff nói khi được hỏi về kỷ lục chiến thắng ở các trận đấu trên mặt sân cứng thuộc hệ giải WTA Tour của mình.

Đ.Hg.