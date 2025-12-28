Quần vợt

Vũ Hà Minh Đức lên ngôi vô địch giải Các tay vợt xuất sắc quốc gia 2025

Tuyển thủ quốc gia Vũ Hà Minh Đức đã có chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết để vô địch giải Các tay vợt xuất sắc quốc gia 2025.

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức đã vô địch nội dung nam tại giải Các tay vợt xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: VTF
Tay vợt Vũ Hà Minh Đức đã vô địch nội dung nam tại giải Các tay vợt xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: VTF

Chiều ngày 28-12, giải quần vợt Các tay vợt xuất sắc quốc gia 2025 khép lại với các trận chung kết nam và nữ trên sân đấu Hoàng Thành Trung tại TPHCM.

Lần đầu tiên sau 6 năm, giải được Liên đoàn quần vợt Việt Nam tổ chức trở lại. Toàn giải thu hút 16 gương mặt tham gia tranh tài (8 nam, 8 nữ). Các tay vợt đã thi đấu vòng tròn một lượt để xét thứ hạng chung cuộc và chọn ra các tay vợt góp mặt 2 trận chung kết nam, nữ.

Chung kết nam là cuộc so tài giữa Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club) với Nguyễn Đại Khánh (Becamex TPHCM). Với kinh nghiệm và sự bình tĩnh trong từng pha bóng, Vũ Hà Minh Đức không gặp khó khăn để vượt qua Đại Khánh với tỷ số 2-0 bằng tỷ số ván lần lượt là 6/4 và 7/5. Vũ Hà Minh Đức vừa tham dự SEA Games 33-2025 cách đây chưa lâu tại Thái Lan. Hiện tại, tay vợt này đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nam của Liên đoàn quần vợt Việt Nam.

Chung kết nữ là cuộc thi đấu giữa Trần Tchouassi Louise Natasha (TPHCM) với Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội). Hai tay vợt thi đấu giằng co trong set đầu. Tuy nhiên, Trần Natasha vẫn biết cách kết thúc ở điểm bóng quyết định để chiến thắng 7/5. Ván thứ 2, Nguyễn Thị Mai Linh bất ngờ có chiến thắng áp đảo 6/1, đưa trận đấu về cân bằng. Dẫu vậy trong ván thứ ba, Trần Natasha chơi bình tĩnh trở lại để thắng 6/3. Chung cuộc, tay vợt của TPHCM thắng 2-1, qua đó vô địch nội dung nữ tại giải.

Toàn giải năm nay có tổng thưởng lên tới 500 triệu đồng.

MINH CHIẾN

