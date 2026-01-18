Australian Open 2026: Sabalenka vượt khó ván đầu để thắng Tiansoa Rakotomanga Rajaonah

Hành trình chinh phục danh hiệu Australian Open thứ 3 trong 4 năm trở lại đây của Tay vợt nữ số 1 thế giới - Aryna Sabalenka - vừa mới bắt đầu khi cô đánh bại Tiansoa Rakotomanga Rajaonah (Pháp, hạng 118 thế giới) với điểm số 6-4, 6-1, trong đó, cô gặp chút khó khăn ván đầu tiên...

Sabalenka thắng trận mở màn ở Australian Open

Tay vợt nhận suất wild-card đã dốc hết sức mình trước đối thủ có thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô tại WTA Tour, nhưng mà kinh nghiệm của người đã từng 2 lần đăng quang ở Melbourne Park - giúp Sabalenka điều hướng trận đấu theo đúng ý tại Rod Laver Arena.

Năm nay chỉ mới 20 tuổi và vừa được tham gia giải Australian Open đầu tiên, cô gái gốc Malagasy (người bản địa ở đảo quốc Madagascar - châu Phi), liên tục gây rối Nữ hoàng WTA và thậm chí còn thắng break-point game mở màn của ván đấu đầu tiên, vượt lên dẫn 1-0.

Sabalenka sau đó đã thắng lại break-point ngay lập tức để gỡ hòa 1-1, nhưng cô không có thêm đột phá nào cho ván đấu cho đến game thứ 9. Khoảnh khắc quan trọng xảy ra khi điểm số đang là 4-4, Sabalenka đánh trả một cú bỏ nhỏ và bóng vô tình bay trúng đầu của Rajaonah.

Kể từ đó trở đi, Rajaonah có lẽ đã “tỉnh táo nhận ra” cô đang phải đối đầu với Tay vợt nữ số 1 thế giới và để thua 5 game liên tiếp, không chỉ thua ván đầu 4-6 mà bị dẫn 0-3 trong ván 2. Dù rút ngắn điểm số 1-3, Rajaonah để thua tiếp 3 game đấu và khép lại hành trình của cô.

“Cảm giác thật tuyệt vời. Chắc chắn là cảm giác như ở nhà vậy”, Sabalenka chia sẻ sau chiến thắng mở màn ở Australian Open 2016, “Tôi không có khởi đầu tốt nhất, nhưng cô ấy đã thể hiện rất tốt, có lẽ không phải là phong độ tốt nhất, nhưng cô ấy đã chơi rất là tuyệt vời”.

“Đó là một khởi đầu khó khăn và tôi rất vui vì đã tìm được nhịp điệu của mình vào cuối ván đầu tiên. Sau đó, tôi cảm thấy tự tin hơn một chút. Tôi không biết nhiều về cô ấy. Luôn luôn khó khăn khi thi đấu với một người trẻ tuổi, một người mà bạn chưa thực sự biết rõ...”.

“Và thậm chí, cô ấy lại còn thuận tay trái nữa. Đó là một khởi đầu thật sự khó khăn đối với bản thân tôi, nhưng tôi rất vui vì đã có thể kết thúc trận đấu này ở trong 2 ván đấu”, Đương kim Á quân tại Melbourne Park thừa nhận những khó khăn cô trải qua đầu ván mở màn.

Roger Federer và Rod Laver - là những khán giả nổi tiếng có mặt ở trên khán đài theo dõi trận đấu. Sự trở lại của Federer tại giải đấu trùng với lễ khai mạc đầu tiên diễn ra một ngày trước khi vòng đấu chính bắt đầu. Sự xuất hiện của Huyền thoại Thụy Sĩ khiến Sabalenka rất vui.

“Ôi Chúa ơi, thật là một vinh dự”, cô nói về việc được thi đấu trước mặt bộ đôi truyền kỳ của làng quần vợt chuyên nghiệp thế giới, “Đây chắc chắn là một áp lực rất lớn. Rồi suốt trận đấu tôi cứ nghĩ: “Đừng nhìn vào họ! Đừng nhìn vào 2 người họ! (là Federer và Laver)”.

Cô gái 27 tuổi này đang hướng mục tiêu trở thành người phụ nữ thứ 8 trong Kỷ nguyên Mở giành được 3 danh hiệu Australian Open. Cô cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành người đầu tiên kể từ thời đại của Martina Hingis có thể góp mặt trong 4 trận chung kết liên tiếp.

“Nếu tôi có thể làm được điều đó, nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, nhưng tôi chỉ đang cố gắng tiến từng bước một.” Sabalenka nói, “Tôi đang cố gắng mang đến lối chơi tốt nhất của mình mỗi khi thi đấu ở đây trước mặt tất cả các bạn. Tôi chỉ đang muốn tận hưởng nó”.

Ở giải đơn nam, Tay vợt hạng 3 người Đức - Alexander Zverev để thua 1 ván trước khi tiến vào vòng 2, với 3 ván thắng ngược. Kết quả này đã cho thấy một khởi đầu không mấy suôn sẻ trong hành trình chinh phục một trận chung kết khác tại Grand Slam đầu năm mới của anh.

Zverev cho biết ngay sau chiến thắng 6-7 (1-7), 6-1, 6-4, 6-2 trước Gabriel Diallo (Canada, hạng 41 ATP): “Tôi chắc chắn không hài lòng - khi nhìn thấy kết quả bốc thăm. Đối thủ rất là tài năng và có lối đánh cực kỳ quyết liệt. Thật khó để tìm được nhịp điệu của bản thân mình”.

Đ.Hg.