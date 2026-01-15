Australian Open 2026: Jannik Sinner có thể đối đầu Novak Djokovic ở bán kết

Novak Djokovic và Jannik Sinner nằm cùng nhánh thăm tại kỳ giải Australian Open, kết quả được công bố hôm thứ Năm tại Melbourne. Djokovic (giữ kỷ lục 10 lần vô địch), và Đương kim vô địch đăng quang 2 lần gần đây là Sinner, có thể gặp nhau trong trận bán kết đỉnh cao...

Djokovic tích cực tập luyện ở Melbourne Park

Sinner đang dẫn trước Djokovic với tỷ số 6-4 xét về đối đầu trực tiếp, trong đó tay vợt người Serbia từng dẫn trước 4-1. Tay vợt 24 tuổi người Ý lại đánh bại Djokovic bán kết Úc mở rộng 2024 - trên đường giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở trong sự nghiệp. Một trận tái đấu đang chờ đợi họ trong 2 tuần tới.

Carlos Alcaraz, Tay vợt số 1 thế giới của ATP, thì đang hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 7 và hoàn thành Career Grand Slam. Tay vợt người Tây Ban Nha nằm cùng nhánh với đối thủ người Đức Alexander Zverev. Gã trai 22 tuổi này sẽ bắt đầu giải đấu với niềm hy vọng của nước chủ nhà - là Adam Walton...

Djokovic, 38 tuổi, đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25, giúp anh phá vỡ kỷ lục đồng hạng với lại Margaret Court về số danh hiệu đơn Grand Slam nhiều nhất trong lịch sử quần vợt. Sinner, hạt giống số 2, đang theo đuổi cú hattrick tại Melbourne Park và danh hiệu Grand Slam thứ 5 ở trong sự nghiệp.

Tay vợt người Serbia sẽ bắt đầu chiến dịch của mình bằng trận đấu với Pedro Martinez, trong khi đó Sinner sẽ đối đầu với tay vợt thuận tay trái người Pháp là Hugo Gaston ở vòng đầu tiên Australian Open 2026.

Sinner xuất hiện trước lễ bốc thăm - và có chia sẻ về triển vọng của mình tại giải đấu năm nay: “Kết quả bốc thăm rất khó khăn, bất kể bạn đối đầu với ai”, Sinner đang có thành tích 22-4, cho biết, “Chúng tôi là những tay vợt xuất sắc nhất thế giới và con đường phía trước rất, rất dài và rất xa. Chúng tôi sẽ tiến từng ngày một”.

Tay vợt 24 tuổi cũng đã thảo luận về sự hợp tác của mình với HLV người Úc Darren Cahill: “Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp vào cuối năm và thật tuyệt khi được cùng ông ấy trải qua ít nhất 1 mùa giải nữa”.

Sinner hào hứng cho biết thêm: “Ông ấy mang lại sự điềm tĩnh tuyệt vời và tôi cảm thấy rất an toàn khi có ông ấy ở một bên góc sân, không chỉ riêng tôi mà cả toàn đội của tôi nữa. Thật tuyệt vời, đặc biệt là khi được thi đấu ở đây, thi đấu tại Australia cùng một thành viên trong đội chính là người địa phương”.

Hai trong số những trận đấu vòng 1 hấp dẫn nhất là cuộc gặp gỡ của Hạt giống số 6 - Alex de Minaur với Cựu số 6 Matteo Berrettini, cùng cuộc đối đầu giữa Zverev với lại Gabriel Diallo, người có những cú giao bóng mạnh mẽ.

Berrettini đang dẫn trước De Minaur 3-2 xét theo thành tích đối đầu trực tiếp (nhưng trên mặt sân cứng của mùa trước, họ hòa nhau 1-1), trong khi đó thì Zverev và Diallo sẽ gặp nhau lần đầu tiên, hứa hẹn cuộc đấu thú vị.

