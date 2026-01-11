Aryna Sabalenka giành danh hiệu thứ 22 ở Brisbane, Daniil Medvedev vô địch đơn nam

Aryna Sabalenka đã khởi đầu mùa giải 2026 một cách thật xuất sắc, đánh bại Marta Kostyuk với điểm số là 6-4 và 6-3, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu Brisbane International của mình, đồng thời gửi lời cảnh báo đến các đối thủ trước thềm giải Úc mở rộng sắp tới.

Sabalenka vô địch đơn nữ Brisbane International

Tay vợt nữ số 1 thế giới không để thua 1 ván nào trong suốt tuần, cô áp đảo đối thủ bằng những cú đánh mạnh mẽ đặc trưng của mình, đồng thời đã thể hiện sự khéo léo và cả linh hoạt hơn hẳn. Cô thi đấu thoải mái trong trận chung kết khác nữa trước Kostyuk đầy quyết tâm, qua đó giành được danh hiệu thứ 22 ở trong sự nghiệp.

Nhà vô địch từng 2 lần đăng quang Australian Open rất yêu thích thi đấu trên đất Úc, thắng 38/40 trận gần nhất tại đây. Cô đến với Melbourne Park để giành lại ngôi Hậu sau khi để thua trong trận chung kết đầy kịch tính và bất ngờ trước Madison Keys (Mỹ) hồi năm ngoái, kỳ giải năm 2025.

“Mỗi ngày bạn đều ra sân và chứng minh trình độ của mình, và tôi nghĩ tuần này tôi đã làm rất tốt!”, Sabalenka có nói ở trong bài phát biểu chiến thắng của mình. Hướng tới giải Úc mở rộng, cô tiếp tục: “Điều duy nhất tôi biết là tôi sẽ có mặt ở đó, tôi sẽ chiến đấu hết mình.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến xa nhất có thể. Và làm tốt hơn một chút - so với mùa giải hồi năm ngoái. Đó là mục tiêu của tôi!”, Sabalenka tự tin chia sẻ sau khi “mở bát” đầu năm cực kỳ may mắn và thành công, khiến cho cả WTA Tour cũng đều phải ngước nhìn...

Ở giải đơn nam, Daniil Medvedev đã giành ngôi vô địch khi đánh bại Brendan Nakashima với điểm số 6-5, 7-6 (7-1) trong trận đấu chung kết. Đây có thể xem là một tuyên bố “mạnh mẽ” của tay vợt nhiều màu sắc người Nga đầu mùa giải năm nay sau quá nhiều thất vọng ở suốt thời gian vừa qua.

Medvedev vô địch đơn nam

Tay vợt 29 tuổi đã suýt nữa thắng trong trận chung kết Brisbane 2019, nhưng đã đảm bảo sẽ không có nỗi đau tương tự lặp lại trên bờ biển phía đông nước Úc, nơi anh giành được danh hiệu thứ 22 (cũng là 22) trong sự nghiệp với màn trình diễn ấn tượng trước Nakashima.

Chiến thắng này cũng giúp cho Medvedev duy trì một kỷ lục hiếm có trong sự nghiệp, khi cả 22 danh hiệu của anh đều đến từ các giải đấu khác nhau. Trận chung kết chứng kiến ​​những pha giao tranh quyết liệt từ vạch cuối sân, buộc Medvedev phải nỗ lực hết sức những phút cuối ván thứ 2.

Sau khi để vuột mất 2 cơ hội thắng match point đầu tiên, khi cầm giao bóng ở điểm số 5-4, Cựu số 1 thế giới quê ở Moscow đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, thống trị loạt tie-break để giành chiến thắng sau 1 giờ 34 phút. Đây là danh hiệu thứ 2 của Medvedev sau ngôi vô địch duy nhất tại Almaty trong suốt năm 2025.

“Tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho gia đình mình”, Medvedev nói, “Họ không thể đến Úc được, quãng đường hơi xa đấy các bạn à, là khoảng 23 tiếng đồng hồ từ chỗ tôi sống, lại còn với 2 đứa con nhỏ thì không hề dễ dàng gì. Tôi quyết định tham gia giải đấu này và chúng tôi nghĩ sẽ cùng nhau đến, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn giữ nguyên quyết định.

“Sinh nhật con gái tôi trùng với thời gian tôi ở đây, nên tôi dành tặng chiếc cúp này cho sinh nhật đầu tiên của con bé. Tuy nhiên, chiếc cúp này hơi nặng đối với con bé”, Medvedev cho biết với giọng điệu sung sướng. Khi vọng anh sớm lại lại phong độ từng giúp anh “xưng hùng” ở Melborune Park.

Trong khi đó, ngôi vô địch United Cup 2026 đã thuộc về tuyển Ba Lan khi họ ngược dòng thắng Thụy Sĩ với tỷ số 2-1. Dù Belinda Bencic thắng Iga Swiatek 3-6, 6-0, 6-3 giúp Thụy Sĩ có màn khởi đầu thuận lợi. Nhưng lần lượt sau đó, Hubert Hurkacz và đội Katarzyna Kawa-Jan Zielinski mang lại các chiến thắng quan trọng cho tuyển Ba Lan.

Hurkacz đánh bại Lão tướng Stan Wawrina 6-3, 3-6, 6-3; còn lại bộ đôi Kawa- Zielinski đánh bại đôi Belinda Bencic-Jakub Paul 6-4, 6-3

Ba Lan vô địch United Cup

Đ.Hg.