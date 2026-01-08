Aryna Sabalenka lọt vào tứ kết Brisbane, Zizou Bergs sắm vai người hùng tuyển Bỉ

Aryna Sabalenka đôi lúc gặp khó khăn trước đối thủ 36 tuổi người Romania - Sorana Cirstea, nhưng nhìn chung, cô không thực sự bị tay vợt hạng 41 WTA gây nhiều khó dễ khi giành lấy chiến thắng 6-3, 6-3 chỉ trong 70 phút; qua đó lọt vào tứ kết Brisbane International 2026.

Sabalenko vào tứ kết Brisbane International

Sau trận đấu này, Tay vợt nữ số 1 thế giới người Belarus cho biết, cô vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện sau chiến thắng áp đảo thứ 2 liên tiếp tại Trung tâm Quần vợt Queensland - ở Tennyson (có sức chứa 5.000 - 7.000 chỗ ngồi).

Sabalenka cũng lên tiếng cho biết, cô đặt mục tiêu tiến bộ hơn nữa khi hướng đến danh hiệu Australian Open thứ 3 trong vòng 4 năm trở lại đây, thời điểm giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2026 sẽ khai diễn tại Melbourne vào ngày 18-1.

“Tôi nghĩ, tôi luôn có chỗ để cải thiện, và chắc chắn tôi chưa đạt đến đỉnh cao phong độ!”, Sabalenka nói: “Tất nhiên tôi thích thắng mọi trận đấu với điểm số 6-0, 6-0, như mọi người có lẽ đều thích, nhưng cuối cùng, bạn chỉ tiến bộ khi có người gây áp lực và bạn phải đối mặt với những khoảnh khắc dưới áp lực”.

Sabalenka thừa nhận các giải đấu như Brisbane, nơi quy tụ tới 7/10 tay vợt nữ hàng đầu ở trên thế giới, là sự chuẩn bị hoàn hảo cho một giải Grand Slam, “Và tôi nghĩ việc có đến 7 tay vợt hàng đầu tham gia giải đấu, chắc chắn sẽ giúp tôi chuẩn bị tốt hơn cho giải Australian Open sắp sửa diễn ra tới đây”.

“Tôi nghĩ việc có những trận đấu chất lượng trước khi tham dự giải đấu lớn rất quan trọng, để bạn chuẩn bị tinh thần cho những trận chiến. Và việc thi đấu với những tay vợt hàng đầu chắc chắn là một lợi thế rất lớn trước khi bước vào Grand Slam”.

Một trong những cái tên hàng đầu khác là Cựu vô địch Wimbledon - cô Elena Rybakina, cũng đã lọt vào tứ kết Brisbane International với chiến thắng áp đảo 6-3, 6-2 trước Paula Badosa của Tây Ban Nha. Tay vợt hạng 5 thế giới kiểm soát trận đấu ở điểm số 3-3 trong ván đầu tiên, thắng 9/11 game tiếp theo để giành chiến thắng chung cuộc.

“Trận đấu với Paula luôn rất khó khăn, cô ấy có những cú đánh tuyệt vời, chơi rất nhanh và có cú giao bóng rất tốt”, Rybakina, “Tôi còn nhiều điều cần phải cải thiện cho trận đấu tiếp theo nhưng hy vọng nó sẽ tốt hơn!”.

Tại United Cup 2026, khởi đầu mùa giải như là mơ của Zizou Bergs ngày càng hoàn hảo hơn. Sau chiến thắng lớn nhất sự nghiệp trước Felix Auger-Aliassime ở vòng bảng, tay vợt Bỉ đánh bại Jakub Mensik 6-2, 7-6 (7-4), giúp tuyển Bỉ dẫn trước CH Czech 1-0 ở tứ kết.

Bergs bước vào giải đấu với thành tích 2-16 trước các đối thủ ở trong Tốp 20, nhưng giờ đã có 2 chiến thắng liên tiếp sau khi đánh bại Mensik trong 1 giờ 40 phút. Tay vợt 26 tuổi có 2 cơ hội giao bóng kết thúc trận đấu, nhưng cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc.

“Trước hết, tôi thậm chí không biết mình đang dẫn trước 5-4, để tôi đã bị mất break và điểm số là 5-5”, Bergs cho biết, “Rồi tôi phản công và chỉ muốn kết thúc trận đấu. Nhưng tôi lại bị căng thẳng, lùi về phía sau, chơi phòng ngự. Vì vậy, cuối cùng trận đấu rất khó khăn. Tôi hạnh phúc cho bản thân, toàn đội”.

Đ.Hg.