Belinda Bencic giúp Thụy Sỹ lọt vào tứ kết United Cup, Daniil Medvedev thắng trận mở màn ở Brisbane

Belinda Bencic và Jakub Paul có màn trình diễn xuất sắc ở trận đôi nam nữ và giúp Đội tuyển Thụy Sĩ giành chiến thắng quyết định 2-1 trước tuyển Ý tại giải United Cup 2026. Với kết quả này, Thụy Sĩ trở thành đội đầu tiên lọt vào tứ kết Giải quần vợt đồng đội nam nữ hỗn hợp.

Bencic và Jakub thắng trận đôi nam nữ trước tuyển Ý

Bộ đôi Bencic - Paul giành chiến thắng có điểm số là 7-5, 4-6, 10-5 trước Andrea Vavasori - và Sara Errani ở trong trận đấu quyết định tại RAC Arena, để giúp Thụy Sĩ giành ngôi đầu bảng C và tấm vé sớm nhất lọt vào bán kết United Cup 2026.

Trước đó, Bencic cũng “lãnh ấn tiên phong” đánh bại Jasmine Paolini 6-4, 6-3 trong trận đơn nữ mở màn, để rồi “Lão tướng” Stan Wawrinka chấp nhận thất bại đầu mùa khi phải thúc thủ với điểm số 4-6, 7-6 (7-2), 6-7 (4-7) trước Flavio Cobolli...

Wawrinka ở trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp không tiếc lời tán dương chiến thắng - do là tài lãnh đạo của Bencic, nhận xét rằng cả đội tuyển “được sống trong thế giới của Belinda” khi cô dẫn dắt cặp đôi vượt qua trận đấu đầy áp lực!

“Kubi mới là MVP hôm nay,” Bencic nói về Jakub Paul, “Cậu ấy khiến việc chơi cùng nhau trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và ở trong những khoảnh khắc quan trọng nhất, bạn chỉ cảm thấy giống như là hết thảy mọi người đều đang ủng hộ mình...”.

Ngược lại, Paul cho rằng sự ăn ý giữa họ là nhờ “dòng máu Czech/Slovakia” (là Tiệp Khắc nói chung) chảy bên trong huyết quản và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng Đội trưởng Wawrinka dành cho anh trong trận đấu quyết định.

“Đây là mùa giải cuối cùng của tôi, vì vậy tôi cần dành tối đa thời gian ở trên sân,” Wawrinka nói đùa, “Tôi có thể thấy rằng thể lực của tôi đang tốt. Tôi cảm thấy tốt ở vào đầu giai đoạn năm”. Wawrinka cũng thừa nhận anh vẫn phải vật lộn với sự hồi hộp dù đã có nhiều kinh nghiệm, lưu ý đến sự “do dự” trong lối chơi loạt tie-break với Cobolli.

Buổi họp báo chuyển hướng đột ngột - khi chủ đề về suất tham dự Australian Open được đưa ra. Trong khi Wawrinka vẫn chưa chắc chắn nhận được suất đặc cách tham dự giải đấu tại Melbourne Park, đồng đội của anh lại lên tiếng ủng hộ.

“Điều đó thậm chí không cần phải bàn cãi!”, Bencic nói về sự xứng đáng của Wawrinka, “Tôi không biết họ đang chờ đợi điều gì?”. Luca Castelnuovo cũng nói việc trao cho Nhà vô địch Australian Open 2014 một suất vào vòng chính là hiển nhiên.

Ở trong một kết quả vừa mới kết thúc, tuyển Mỹ của Taylor Friz và Coco Gauff đã vượt qua tất cả những sự tò mò về mặt chính trị xung quanh tình hình ở Venezuela, đánh bại Tây Ban Nha 2-1, và giành vé tứ kết thứ 2. Trước đó, họ cũng thắng Argentina 2-1.

Tại Brisbane International, Daniil Medvedev đặt nhiều kỳ vọng vào giai đoạn khởi động đầu mùa giải 2026, và màn ra mắt của anh tại Trung tâm Quần vợt Queensland là rất hứa hẹn đầy rẫy lạc quan. Anh đánh bại Marton Fucsovics (Hungary) 6-3, 6-2; qua đó, tiến vào vòng 2 nơi sẽ đối mặt với Frances Tiafoe.

Medvedev chia sẻ sau chiến thắng chỉ trong 70 phút đồng hồ: “Tôi đã chơi rất tuyệt vời trong trận đấu này. Tôi thật sự hài lòng với phong độ của mình. Chiến thắng ngày hôm nay, tôi rất vui vì đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải này”.

Đ.Hg.