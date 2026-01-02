Grigor Dimitrov bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao mới cùng HLV Xavier Malisse

Hiện đang hợp tác với HLV mới Xavier Malisse, Grigor Dimitrov đang thực hiện một cuộc “tái cấu trúc” toàn diện nhằm lấy lại sức khoẻ - thể trạng và chứng minh rằng, thứ hạng 44 ATP không phản ánh đúng phong độ hiện tại của anh.

Dimitrov đã có HLV mới

Dimitrov đã chính thức đánh dấu một “chương mới” trong sự nghiệp của mình bằng việc bổ nhiệm HLV Malisse (là cựu tay vợt chuyên nghiệp người Bỉ) làm HLV cho mùa giải mới 2026.

Thông báo được đưa ra khi anh sớm đến với giải Brisbane International, đánh dấu một thay đổi chiến thuật quan trọng đối với tay vợt 34 tuổi người Bulgaria sau khi kết thúc 8 năm hợp tác với Daniel Vallverdu và hành trình cùng Jamie Delgado kết thúc vào năm 2025, thời điểm Dimitrov nghỉ thi đấu gần 4 tháng do chấn thương cơ ngực.

Dimitrov đã đến Queensland để khởi động chiến dịch năm mới, một sự thay đổi hoàn toàn về cấu trúc. Sau mùa giải 2025 bị ảnh hưởng bởi những trở ngại đáng kể về thể lực, Dimitrov đã xác nhận sự thay đổi lớn này ở trong đội ngũ huấn luyện sau lần xuất hiện ngắn tại Paris Masters cuối tháng 10 rồi.

Tại giải đấu ở thủ đô của nước Pháp, anh đã giành được 1 chiến thắng trước Giovanni Mpetshi Perricard trước khi rút lui trước trận đấu vòng thứ 2, do là bị đau vai không thể tiếp tục...

Sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ

“Xavier đang ở bên cạnh tôi”, Dimitrov lên tiếng xác nhận trong một buổi tập luyện tại Trung tâm Quần vợt Queensland, “Chúng tôi đã quyết định có một sự sắp xếp mới. Nó mang lại sự rõ ràng. Về mặt thể lực, tôi đã sắp xếp lại mọi thứ. Toàn bộ sự nghiệp của tôi cũng vậy. Những thay đổi lớn, tất cả đều vậy.”

HLV Malisse đang làm việc với Dimitrov

“Năm ngoái tôi cảm thấy mình khởi đầu mùa giải khá là mạnh mẽ, vì vậy tôi hy vọng sẽ làm được điều tương tự”, Grigor Dimitrov nói khi đến với Brisbane, “Nhưng vâng, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra đầu năm. Bạn tập luyện liên tục trong vài tuần, vì vậy hy vọng những điều tôi đã tập luyện - sẽ được áp dụng vào”.

Việc bổ nhiệm Malisse, từng xếp hạng 19 ATP, nhằm mục đích mang lại sự rõ ràng mới mẻ cho một phong cách vẫn còn là một trong những lối chơi đẹp mắt nhất trên ATP Tour nhưng gần đây đã bị ảnh hưởng bởi sự yếu kém về mặt thể lực, thể chất.

Cần thời gian để hồi phục cơ bắp

Việc “sắp xếp lại” xuất phát từ sự cần thiết. Dimitrov đã buộc phải rút lui khỏi một số giải đấu lớn sau khi bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu với lại Jannik Sinner tại Wimbledon ngày 7-7-2025.

Mặc dù đang dẫn trước Tay vợt số 1 thế giới với điểm số 6-3, 7-5, 2-2, Dimitrov đã gục ngã trên sân với chấn thương - mà sau đó được xác nhận là rách một phần cơ ngực lớn bên phải. Chấn thương này buộc anh phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa Hè, bao gồm cả US Open.

“Phải mất thời gian để phục hồi cơ bắp”, Dimitrov thừa nhận, đặc biệt là phần cơ thân trên, “Đó là một mùa Hè đầy đau đớn. Tôi không thể giao bóng, không thể đánh thuận tay, tất cả những thứ đó. Tôi đã dành rất nhiều thời gian ở phòng tập. Đó là một quá trình tiến bộ, và nhìn lại bây giờ, rõ ràng là rất khó khăn, nhưng tôi đã lắng nghe cơ thể mình”.

Bằng việc chọn tham dự Brisbane International thay vì United Cup, Dimitrov trở lại “ngôi nhà thứ 2” của mình. Bulgaria không đủ điều kiện tham dự United Cup 2026, khiến tay vợt hạng 44 ATP phải tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cá nhân cho giải Úc mở rộng.

Những giấc mơ bắt đầu tại Brisbane

“Mục tiêu chính của tôi là bước ra sân, không để những nghi ngờ về thể lực ảnh hưởng đến mình, đảm bảo mình đạt 100% phong độ”, Dimitrov giải thích, “Tôi không chỉ nói về quần vợt, mà còn việc kiểm soát bản thân. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người xung quanh. Bạn gái tôi là chỗ dựa vững chắc trong suốt lịch trình thi đấu khó khăn”.

Tay vợt đã từng 2 lần vô địch Brisbane trong các năm 2017 và 2024, không thể không mơ về chiếc vương miện thứ 3 bất chấp những không chắc chắn về thời gian trở lại của anh: “Tôi bước ra sân để thi đấu, luôn luôn cố gắng hết sức và chinh phục giải đấu”.

“Và tôi nghĩ là lần này cũng không khác. Thứ hạng của tôi không thực sự phản ánh đúng phong độ hiện tại, nhưng tôi tin rằng - nếu tôi làm đúng mọi việc và giữ gìn sức khỏe, nếu cơ thể thực sự cho phép tôi vượt qua những thời điểm khó khăn trong trận đấu, tôi tin rằng những điều tốt đẹp có thể xảy ra”.

Đ.Hg.