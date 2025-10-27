Paris Masters 2025: Grigor Dimitrov quay trở lại “cùng các chàng trai” sau chấn thương

Grigor Dimitrov không giấu nổi nụ cười ở trên khuôn mặt những ngày này. Sau 3 tháng ngồi ngoài vì chấn thương ngực, tay vợt 34 tuổi người Bulgaria cuối cùng đã trở lại thi đấu tại Paris Masters.

Dimitrov đã lại nhoẻn cười

Tay vợt gạo cội người Bulgaria cho biết khi quay trở lại sau 14 tuần lễ ngồi ngoài sân đấu: “Có rất nhiều cảm xúc tích cực lẫn lộn, nhưng thật tuyệt vời khi được trở lại với các chàng trai và bắt đầu thử thách lẫn nhau thêm một lần nữa”.

“Cho lúc này, đây mới là một tuần thi đấu tốt đối với tôi, sẽ cố gắng thi đấu càng nhiều giờ trên sân đấu càng tốt vì đây chính là điều tôi khao khát suốt thời gian vừa qua. Đồng thời, tôi cũng cố gắng giữ cho mọi thứ ở mức cơ bản nhất!”.

“Tất nhiên, mục tiêu của tôi vẫn là: Trở lại mạnh mẽ nhất vào mùa giải năm sau, nhưng đây cũng là một thử thách lớn đối với tôi ngay lúc này, chỉ cần xem cơ thể sẽ phản ứng như thế nào ở thời điểm hiện tại”, Dimitrov chia sẻ với lại ATP.

Lần xuất hiện gần nhất của Dimitrov là tại Wimbledon hồi đầu tháng 7 rồi, nơi anh thể hiện thứ quần vợt đầy cảm hứng để tạo nên lợi thế dẫn trước 2 ván - trước Tay vợt số 1 thế giới bấy giờ là Jannik Sinner ở vòng đấu thứ 4 (vòng 16 tay vợt).

Tưởng chừng như anh đã chắc suất lọt vào tứ kết tại All England Club, nhưng rồi mọi chuyện lại một lần nữa trở nên đau lòng - khi tay vợt người Bulgaria phải chịu thất bại thứ 5 liên tiếp tại một giải đấu lớn, phải bỏ cuộc ở ván 3 vì chấn thương.

Khi đó, những giọt nước mắt của anh đã nói lên nhiều điều hơn bất kỳ buổi họp báo nào. Nhưng khi trở lại ánh đèn rực rỡ ở Paris hoa lệ, nơi anh đã lọt vào trận chung kết năm 2023, Dimitrov đã quay trở lại với chính mình, với cả niềm vui.

Cựu tay vợt số 3 trên Bảng xếp hạng ATP PIF đã đến tập luyện cùng người bạn thân Andrey Rublev vào tối thứ Sáu tuần rồi (theo giờ Paris) với và sau đó trở lại tập luyện cùng với Francisco Cerundolo của Argentina ở trong chưa đầy 12 giờ sau đó.

“Tôi luôn yêu thích những giải đấu cuối cùng của năm nay. Nhìn chung là, tôi không cố suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, chỉ cố đối xử tốt nhất với bản thân, với cơ thể, và thử thách bản thân thực sự xem cần phải cải thiện những gì, đặc biệt khi bước vào mùa giải tới”.

Dù là về mặt thể chất vấn đề khác, Dimitrov đều hy vọng có một tuần không bị đau. Nhưng dù sao, cảm xúc vẫn sẽ dâng trào. Anh cũng sẽ bước vào sân đánh đôi cùng với Nicolas Mahut, người hiện đang chơi giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp.

Đối với cả 2, đây hứa hẹn sẽ là một chương đầy xúc động. Một người hiện được mong đợi sẽ trở lại ATP Tour, người kia sẽ có màn chào sân cuối cùng. “Chúng tôi luôn muốn có một vài buổi tập đôi cùng nhau trong suốt những năm qua”, Dimitrov nói rõ.

“Nhưng thành thật, tôi chưa bao giờ có thể thực sự cam kết. Còn đây là thời điểm thích hợp. Đây sẽ là giải đấu cuối cùng của anh ấy và điều đó hoàn toàn hợp lý. Tôi có một mối quan hệ rất tình cảm với lại anh ấy!”, Dimitrov tâm sự về Mahut.

“Trong nhiều năm qua, chúng tôi hay thi đấu với nhau. Chúng tôi đã thi đấu nhiều hơn 1 lần trong một sự kiện lớn như thế này. Vậy nên có thể nói rằng đây là một cái kết tốt đẹp dành cho bản thân anh ấy”, Dmitrov có tâm sự rất là chân thật.

Ở giải đơn, Dimitrov phải đối mặt với thử thách mở màn khó khăn trước tay vợt người Pháp có cú giao bóng rất mạnh là Giovanni Mpetshi Perricard. Tuy nhiên, Dimitrov đang sở hữu thành tích 24-12 tại Paris, bao gồm cả chuỗi trận đầy nhiệt huyết năm 2023.

Dù kết quả ra sao, thì vẫn có một điều chắc chắn là: Grigor Dimitrov đã trở lại nơi anh thuộc về - tươi cười trong hạnh phúc ngập tràn, thi đấu trong hứng khởi và viết nên một chương mới trong câu chuyện đầy màu sắc của sự nghiệp của mình.

Các kết quả mở màn đáng chú ý

Flavio Cobolli (Ý) - Tomas Machac (CH Czech) 6-1, 6-4

Arthur Cazauzx (Pháp) - Darderi Luciano (Ý) 7-6 (7-5), 7-6, 7-4)

Learner Tien (Mỹ) - Nuno Borges (Bồ Đào Nha) 6-2, 7-6 (9-7)

Cameron Norrie (Anh) - Sebastian Baez (Argentina) 6-3, 6-4

Đ.Hg.