Davis Cup Finals 2025: Zizou Bergs xuất sắc giúp tuyển Bỉ giành vé bán kết đầu tiên

Tuyển Bỉ vừa hoàn tất chiến thắng lẫy lừng trước đối thủ truyền kiếp là tuyển Pháp với tỷ số 2-0; qua đó quay trở lại với bán kết Davis Cup lần đầu tiên kể từ năm 2017. Zizou Bergs (xếp hạng 43 ATP) là người đã giúp tuyển Bỉ giành suất bán kết Davis Cup Finals 2025 đầu tiên.

Zizou ăn mừng chiến thắng

Zizou Bergs đã giành chiến thắng ấn tượng với điểm số 6-3, 7-6 (7-4) trước tay vợt đang nổi như cồn là Arthur Rinderknech, sau khi Raphael Collignon cũng đã giúp cho tuyển Bỉ có khởi đầu mạnh mẽ với chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 2-6, 7-5, 7-5 trước Corentin Moutet.

Kết quả thắng 2 trận đơn giúp tuyển Bỉ sớm giành tấm vé bán kết đầu tiên ở Vòng đấu Final 8. Trước đó, ở Vòng 1, họ cũng đã đánh bại tuyển Australia với tỷ số kịch tính 3-2. Như vậy, cả 2 chiến thắng của tuyển Bỉ đều diễn ra trước các đội tuyển đến từ những quốc gia Grand Slam.

Chiến thắng này trở thành “màn phục thù ngọt ngào nhất”, khi trong quá khứ, tuyển Bỉ để thua 4 trận liên tiếp đối đầu với đất nước láng giềng, bao gồm cả trận thua đau tại chung kết Davis Cup hồi 2017 (Pháp với Jo-Wilfried Tsonga và cả Richard Gasquet thắng chung cuộc 3-2).

“Tất nhiên, thật tốt đẹp khi chúng ta có thể giành chiến thắng ngày hôm nay, vì chúng ta không thắng kể từ năm 1997”, đội trưởng Steve Darcis nói, “Đã từ lâu lắm rồi. Chúng tôi cũng đang thua cuộc ở mọi môn thể thao. Vậy nên giờ đây, ít nhất chúng tôi cũng có được một chiến thắng đẹp mắt để mang về nhà”.

“Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu quan trọng này”, người thủ quân vốn là cựu tay vợt chuyên nghiệp xếp hạng 38 thế giới có cho biết thêm, “Tất cả các tay vợt của chúng tôi đều đã sẵn sàng ra sân đấu. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy được điều đó”.

“Tôi chỉ nói với họ đơn giản rằng là tôi không quan tâm chúng tôi thắng - hay thua, tôi chỉ quan tâm các cậu có cố gắng hết sức hay là không, và có chiến đấu hết mình hay không. Tôi muốn tự hào về các bạn sau các trận đấu. Hôm nay, tôi có thể nói rằng tôi rất tự hào về chính họ”.

Người ta thường hay nói một câu ngạn ngữ rằng: “Đấu trường Davis Cup là nơi mà thứ hạng ATP cá nhân chẳng có nghĩa lý gì cả!”. Trận đấu này là một ví dụ điển hình rất hoàn hảo, nơi mà cả Collignon lẫn Bergs đều tạo nên những bất ngờ trước các đối thủ Pháp xếp Tốp 40.

Collignon (hạng 86 ATP) dù khởi đầu khá lo lắng khi chống lại Moutet (hạng 35 ATP) cuối cùng vẫn giành được chiến thắng ngược dòng điên rồ sau 3 ván đấu. Rõ ràng, việc Moutet xếp trên Collingnon đến 49 bậc không phải là bảo chứng của thành công. Thực tế đã rõ.

Sau đó, Bergs đã có mở màn khá dễ ở ván 1 nhưng lại chơi khá chật vật trước Á quân Shanghai Masters trong ván đấu thứ 2. Tay vợt người Pháp thậm chí có vài cơ hội thắng set-point trong ván đấu này, nhưng Bergs vượt qua nỗi sợ hãi để đưa ván đấu bước vào loạt tie-break.

Để rồi, anh ấn định chiến thắng ở match point thứ 2 bằng cú thuận tay quyết định trước khi bứt tốc, giơ nắm đấm ăn mừng trước sự phấn khích của cả đội: “Việc bạn có thể giao bóng để định đoạt một trận đấu luôn là khoảnh khắc đặc biệt, và ở Davis Cup, điều đó hơn cả những giải đấu khác bởi vì bạn còn khao khát hơn nữa”.

“Trong loạt đánh tie-break, tôi luôn cảm thấy khá là tự tin. Tôi giữ bình tĩnh và cố gắng tập trung vào những gì mình cần làm để giành chiến thắng”, tay vợt 26 tuổi quê ở Lommel, người đã chạm cột mốc 30 trận thắng trong mùa này, nhưng để thua Djokovic ở tứ kết của giải đấu Shanghai Masters chia sẻ.

Sớm lọt vào bán kết, tuyển Bỉ sẽ “tọa sơn quan hổ đấu”, và chờ xác định đối thủ tiếp theo của họ. Đó sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu Đương kim vô địch - tuyển Ý (nhưng không có Jannik Sinner và Lorenzo Musetti trong đội hình) và tuyển Áo của Jurgen Melzer.

Đ.Hg.