Davis Cup 2025: Tuyển Tây Ban Nha ngược dòng lịch sử giành vé tham dự VCK

Niềm vui của tuyển Tây Ban Nha khi lọt vào Davis Cup Finals

Ở trong một ngày thi đấu đầy kịch tính, đội tuyển Tây Ban Nha đã có lần đầu tiên trong lịch sử Davis Cup lật ngược thế cờ, từ vị thế bị dẫn trước 0-2, giành chiến thắng ngoạn mục 3-2, để rồi trở thành đội tuyển thứ 8 giành vé tham dự Davis Cup Finals 2025.

Dù chiến thắng 6-2, và 6-3 của Carreno Busta hoàn thành màn lội ngược dòng, tuy nhiên Pedro Martinez mới là người đóng vai trò trung tâm. Trong trận đấu mở màn của ngày thi đấu cuối cùng, anh cùng Jaume Munar thắng trận đánh đôi, trước khi cứu 1 match-point để đánh bại Holger Rune trong một trận đấu đơn kịch tính ngay sau đó.

“Cảm giác thật là khó tin. Tôi đã chiến đấu cả đời để có mặt ở đây hôm nay!”, tay vợt hạng 67 thế giới xúc động nói ngay sau khi kết thúc trận đấu bản lề, “Tôi đã làm tất cả những gì có thể ở trong khả năng của mình và để lại trọn cả trái tim trên sân này!”.

“Cảm giác tại Davis Cup là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ tôi đã bị căng thẳng hơn, nhưng adrenaline này... mang lại cho tôi thêm động lực để chơi hết mình. Tôi cảm thấy hồi hộp, nhưng tôi có thể kiểm soát được, và tôi nghĩ động lực này đã mang lại lợi thế cho tôi”.

Bất chấp sự chênh lệch về thứ hạng so với Rune (xếp hạng 11 ATP), Martinez đã nhập cuộc tốt hơn, nhanh chóng dẫn trước 1 ván đấu trước một đối thủ có lẽ đang bối rối và gặp khó khăn khi đối phó với thứ áp lực nổi tiếng - tại đấu trường giải đấu đồng đội.

Tay vợt trẻ người Đan Mạch đã phải nhận cảnh cáo từ trọng tài vì ném 2 quả bóng khỏi sân sau khi bị bẻ game giao bóng ở ván 1. Và trong suốt phần còn lại của trận đấu kéo dài hơn 3 giờ, có cảm giác Rune chỉ giống như một “nhân vật phản diện” trong vở kịch.

Sau khi rời sân vì thua ván đầu tiên, Rune trở lại với một thái độ điềm tĩnh hơn và đã chiến đấu trở lại từ thế bị dẫn 1 break-poit ở ván thứ 2, thắng liền 3 game để rồi san bằng tỷ số 1-1. Ván đấu quyết định ngay sau đó cũng diễn ra không kém phần kịch tính.

Trọng tài đã phán định có 2 quả bóng “không hợp lệ” (not up), trong khi video quay lại cho thấy cả 2 đều là những cú đánh hợp lệ. Đội trưởng David Ferrer của tuyển Tây Ban Nha cũng không còn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng thường thấy, ông cho rằng Rune câu quá nhiều thời gian giữa các điểm số.

Chính tay vợt người Đan Mạch là người bẻ giao đầu tiên ở ván 3, thậm chí còn có cả cơ hội thắng match-point khi dẫn 40-30 và 5-4. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra ở điểm hòa trong game giao bóng của tay vợt Đan Mạch, Martinez thực hiện cú bỏ nhỏ tuyệt vời.

Rune với cơ thể dính đầy đất bụi đỏ trên mặt sân đất nện sau khi ngã vì không với tới bóng, bắt đầu có dấu hiệu bị chuột rút. Sau đó, anh mắc lỗi giao bóng kép khi trở lại sân, và “tặng lại” break-point tối quan trọng cho đối thủ của đội tuyển chủ nhà.

Ván đấu cuối cùng phải được quyết định bằng loạt đấu tie-break, và trong đó Martinez, người ở trên sân gần 5 tiếng đồng hồ qua cả 2 trận đánh đôi và đánh đơn, đã thể hiện một trong những màn trình diễn quần vợt hay nhất trong suốt loạt trận vòng loại thứ 2 ở Marbella.

Trước đó, với trận đánh đôi, Martinez và Munar đã lội ngược dòng từ thế thua trước 1 ván đến giành chiến thắng chung cuộc trước bộ đôi August Holmgren và Johannes Ingildsen với điểm số là 1-6, 6-3, 6-2. Quả là hàng loạt kết quả kịch tính nghẹt thở.

Như vậy, tuyển Tây Ban Nha “không có Carlos Alcaraz là đội cuối cùng giành vé tham dự Davis Cup Finals 2025, dự kiến sẽ diễn ra tại Bologna Fiere (Italia) từ ngày 18-11-2025 đến 23-11-2025. Các đội tuyển còn lại là Argentina, Áo, Bỉ, Séc, Pháp, Đức và ĐKVĐ Ý.

Đ.Hg.