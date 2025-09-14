Davis Cup 2025: Rodionov đã trình diễn “thứ quần vợt hay nhất cuộc đời” giúp Áo giành vé VCK

Jurij Rodionov cho biết anh đã chọn đúng thời điểm thể hiện thứ quần vợt hay nhất trong cuộc đời, đáp lại lời kêu gọi của đội tuyển bằng một màn trình diễn không chút sai sót, đánh bại Marton Fucsovics 6-2 6-1 trong trận đấu then chốt với tuyển Hungary...

Rodionov giành chiến thắng then chốt cho tuyển Áo

Khán giả ở bên trong Fonix Arena đã được chứng kiến một ngày thi đấu quần vợt hoành tráng, nhưng chính người hâm mộ của đội tuyển chủ nhà lại phải đau lòng sau khi nhìn Rodionov của Áo, chỉ cần hơn một giờ đồng hồ để hạ gục Fucsovics sau 2 ván đấu áp đảo.

Tay vợt hạng 154 thế giới đã từng đối đầu với Fucsovics 3 lần trước đó và đều để thua cả 3. Tuy nhiên, Rodionov trông hoàn toàn thoải mái trong những điều kiện căng thẳng tột độ. Anh đã chứng kiến đội của mình từ thế dẫn trước 2-0 rồi phải cần đến trận đấu thứ 5 và cũng là trận cuối cùng để giành chiến thắng chung cuộc.

“Đó như là một giấc mơ”, Rodionov nói với vẻ phấn khích rất rõ rệt - sau trận đấu, “Tôi không biết mình đã chơi như thế nào trong ngày hôm nay nữa. Đó là một khoảnh khắc thật sự là hay ho, để tôi có thể chơi thứ quần vợt hay nhất trong cuộc đời của mình”.

“Tôi như đang ở trên mây và biết ơn toàn bộ các đồng đội. Khi chúng tôi dẫn trước 2-0, tôi đã không hề muốn ra sân. Tôi muốn các tay vợt đánh đôi giành chiến thắng và chúng tôi có thể về nhà sớm hơn, nhưng mà mọi thứ lại diễn ra như vậy. Tôi rất vui vì mình đã tạo ra sự khác biệt. Tôi hạnh phúc vì chúng tôi có thể đến với Bologna”.

Rodionov ban đầu không được xếp lịch thi đấu đánh đơn ở trận đấu thứ 5 này, và nếu tuyển Áo có đầy đủ lực lượng cho Vòng chung kết dành cho 8 đội tuyển sẽ diễn ra vào tháng 11, anh có thể sẽ không có cơ hội ra sân nữa ở trong mùa giải năm nay.

Đội trưởng đội tuyển Áo, ông Jurgen Melzer, hẳn sẽ phải suy nghĩ nhiều. Các tay vợt có thứ hạng cao nhất của ông là Filip Misolic và Sebastian Ofner sẽ có suất đương nhiên, nhưng làm sao có thể bỏ qua một tay vợt như Rodionov với phong độ hiện tại của anh này?

“Xin ngả mũ trước Jurij!”, Melzer cho biết, “Khi trận đấu đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thì cậu ấy đã xuất hiện và chơi thứ quần vợt hay nhất của mình. Chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi có thể gắn kết với nhau. Tôi rất mong đợi có cơ hội chứng kiến đội thi đấu ở Bologna”.

Đối với tuyển Hungary chủ nhà , rất đáng tiếc vì họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Là đội được đánh giá cao hơn nếu xét về mặt lý thuyết và lại có ưu thế sân nhà, Fucsovics nói rõ rằng anh nghĩ đây là cơ hội tốt nhất của đội để giành quyền tham dự Davis Cup Finals năm nay.

Nhưng cả Fabian Marozsan và Fucsovics (lần lượt xếp hạng 51 và 59 ATP, là những tay vợt có thứ hạng cao nhất của quần vợt nam Hungary) đều đã không thể giành được chiến thắng nào ở nội dung đánh đơn trong suốt loạt trận Vòng 2 - Qualifiers. Rất tệ!

Thay vào đó, Zsombor Piros (25 tuổi), là người giành chiến thắng đầy kịch tính ở trận đánh đơn trước Lukas Neumayer với điểm số 7-5, 7-6 (8-6), sau khi đã cùng Marozsan giành chiến thắng căng thẳng 7-6 (7-4), và 7-6 (7-2) ở trận đánh đôi trước Alexander Erler và Lucas Miedler.

Mặc dù trông có vẻ kiệt sức về thể chất ở cuối trận đánh đơn của mình, Piros đã cho thấy anh có đủ bản lĩnh để thi đấu tại Davis Cup ở cấp độ cao nhất: “Tôi không biết mình đã tìm thấy năng lượng này ở đâu. Chân tôi đau và cánh tay tôi như bốc cháy”.

Tuyển Áo sẽ biết đối thủ của họ tại Davis Cup Finals 2025 lễ bốc thăm diễn ra ở Bologna vào thứ Tư tuần sau. Trong khi đó, Hungary sẽ trở lại thi đấu ở Vòng 1 - Qualifiers (vòng loại 1) từ đầu mùa giải năm sau. Điều đó, âu cũng là kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Các đội tuyển khác đã sớm giành vé tham dự Davis Cup Finals 2025: Argentina (thắng Hà Lan 3-1), Đức (thắng Nhật Bản 4-0), CH Czech (thắng Mỹ 3-2), Pháp (thắng Croatia 3-1). Các cặp đấu Áo - Bỉ (2-2) và Đan Mạch - Tây Ban Nha (2-0) vẫn đang diễn ra.

