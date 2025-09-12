Davis Cup 2025: Fucsovics tận hưởng cuộc sống khi hướng đến trận Hungary - Áo

Đội tuyển quần vợt nam của Hungary, những người có chiến thắng ấn tượng 3-2 trên sân khách trước tuyển Canada hồi đầu năm nay đang tập trung thi đấu tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia ở Budapest với lại đội tuyển đến từ quốc gia láng giềng Áo, chọn ra người chiến thắng vào VCK Davis Cup Finals cuối năm.

Fucsovics (phải) đại diện cho Hungary ở đấu trường Davis Cup

Marton Fucsovics, một trong những "Niềm hy vọng hàng đầu" của đội chủ nhà biết rằng là mình có thể không bao giờ có cơ hội tốt hơn để tiến sâu vào tứ kết của Davis Cup 2025. Anh đang có lần thứ 27 khoác áo Đội tuyển quốc gia và rất cảm thấy thoải mái.

“Tôi đang tận hưởng cuộc sống”, tay vợt hạng 59 thế giới (là hạng 2 của quần vợt Hungary) tâm sự, “Tôi cảm thấy tốt và rất lạc quan về tuần lễ này. Hy vọng gia đình và bạn bè sẽ đến, vì vậy tôi sẽ cố gắng thật tận hưởng quãng thời gian cuối tuần cực kỳ ấn tượng này”.

“Chúng tôi rất lạc quan. Không khí ở trong đội cũng đang là rất tốt. Mọi người đều vui vì được thi đấu trên sân nhà và chúng tôi có cơ hội tốt để giành chiến thắng. Khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia là một điều rất đặc biệt”, Fucsovics hào hứng cho biết.

Cả Hungary và Áo - đều không có tay vợt nào nằm trong Tốp 50 thế giới ở nội dung đánh đơn (theo Bảng xếp hạng mới nhất của ATP) trong trận đấu vòng 2 của Qualifers - Davis Cup 2025. Dù họ thiếu sức mạnh ngôi sao, họ đã bù đắp bằng gắn kết đồng đội.

Đội trưởng của tuyển Hungary (cũng giữ vai trò tương đương với một HLV), ông Kornel Bardoczky - từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong 15 năm - tin rằng là, chính sự gắn kết ngoài sân đấu đã giúp đội bóng của của ông đánh bại Canada hồi tháng 2.

“Các chàng trai thực sự là rất quý mến nhau”, Bardoczky có giải thích về sức mạnh của đội chủ nhà, “Họ luôn giúp đỡ, đỡ đần lẫn nhau. Tinh thần đồng đội luôn rất tốt. Các chàng trai trẻ đến để được xem những ngôi sao như Fucsovics và Marozsan thi đấu...”.

Đối thủ của Bardoczky vốn cũng không hề xa lạ gì - khi đã chơi cho tuyển Áo nhiều năm tại đấu trường Davis Cup. Khi còn là tay vợt chuyên nghiệp Jurgen Melzer đã thi đấu cho Đội tuyển quốc gia của mình trong 22 năm, chơi 78 trận trong 38 vòng đấu loại.

“Tôi nghĩ việc trở thành một phần của đội là rất quan trọng”, Melzer nói, “Họ học được rằng không phải mọi thứ đều xoay quanh bản thân họ. Đó là một bầu không khí tuyệt vời. Và đó là một tuần tập luyện tuyệt vời. Có những điều tích cực ngay cả khi bạn không ra sân thi đấu. Tôi thích khi các tay vợt trẻ trở thành một phần của đội tuyển".

“Tôi đã chơi 78 trận ở Davis Cup. Có những trận tôi thích nhớ lại cho đến tận ngày hôm nay, nhưng có những trận đấu tôi không muốn lãng quên hoàn toàn. Nhưng bạn học hỏi được từ những kinh nghiệm đó!”, cựu tay vợt từng lọt vào Tốp 10 thế giới năm 2011 cho biết.

Các cặp đấu ở vòng 2 của Qualifers - Davis Cup 2025 Hà Lan - Argentina, Australia - Bỉ, Hungary - Áo, Đức - Nhật Bản, Mỹ - CH Czech, Đan Mạch - Tây Ban Nha, Croatia - Pháp

Đ.Hg.