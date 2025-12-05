Indonesia đặt mục tiêu 80 HCV, Janice Tjen là niềm hy vọng trong quần vợt

Đoàn khảo sát và đánh giá của Bộ Thanh niên Thể thao Indonesia đã xác định rằng, Đoàn thể thao Indonesia có thể giành được 80 HCV ở kỳ SEA Games 2025 sắp sửa diễn ra tại Thái Lan. Các đội tuyển thể thao của Xứ Vạn đảo cũng nhất trí với mục tiêu thiết thực này!

Tjen vô địch Chennai Open

Ông Del Asri, thành viên của Đoàn khảo sát và đánh giá, cho biết rằng, họ tiến hành một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt trong quá trình đánh giá và tính toán kỹ lưỡng: “Chúng tôi đã thảo luận về tình hình của từng môn thể thao và khuyến khích mọi người suy nghĩ thực tế về điểm mạnh của mình tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á”.

Trong quá trình đánh giá, Đoàn khảo sát và đánh giá trực tiếp đến Trung tâm huấn luyện quốc gia, trao đổi với các HLV - VĐV để lắng nghe nguyện vọng của họ, trực tiếp đánh giá tiềm năng giành huy chương của từng môn thể thao.

Quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt đảm bảo các VĐV đại diện cho Indonesia thực sự là những người xuất sắc nhất với tiềm năng giành huy chương. Thành tích họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy không chỉ tại SEA Games, mà còn tại Asian Games và cả Olympic.

Ông Del hy vọng rằng mục tiêu giành 80 HCV tại SEA Games 33 do Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Indonesia - ông Erick Thohir công bố sẽ thúc đẩy các VĐV nước nhà nỗ lực hết khả năng của mình, chứ không chỉ đơn thuần là đạt được mục tiêu.

“Tôi hy vọng các VĐV sẽ nỗ lực hết mình - để vượt qua các mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi tin tưởng rằng động lực và sự lạc quan cao độ của đội tuyển thi đấu thậm chí sẽ giúp cho thể thao của Indonesia vượt qua các mục tiêu được giao phó”, ông Del nói.

Đoàn thể thao của xứ Vạn đảo sẽ cử một lực lượng tham gia thi đấu rất khổng lồ, với 996 VĐV tranh tài ở trong 48 môn thể thao (trong tổng số 51 môn thể thao) tại kỳ Đông Nam Á vận hội sắp sửa diễn ra tại Xứ sở Voi trắng, hứa hẹn nhiều hào hứng.

Trong khi đó, Ngôi sao quần vợt nữ đang lên của Indonesia là cô Janice Tjen (hiện xếp hạng 53 WTA), đã có tên trong danh Đội tuyển quần vợt xứ Vạn đảo sang Thái Lan tranh chấp tấm HCV đơn nữ, thậm chí bảo vệ cả ngôi vô địch toàn đoàn môn quần vợt

Đội tuyển quần vợt Indonesia có 13 tay vợt, với 7 tay vợt nam và 6 tay vợt nữ, trong đó các gương mặt đáng chú ý là Rifqi Fitriadi (Đương kim vô địch đơn nam), Aldila Sutjiadi (Đương kim á quân đôi nữ) và Tjen - người chơi rất hay ở WTA Tour 2025.

Janice đang có phong độ tốt nhất trong năm nay - với một số thành tích đáng kinh ngạc, bao gồm: Lọt vào vòng đấu chính của Grand Slam, lọt đến vòng 2 US Open 2025 sau 4 trận thắng liên tiếp (tính cả từ vòng loại), vô địch Jinan Open (WTA 125) - và đặc biệt là lên ngôi tại giải đấu Chennai Open (ở Ấn Độ, thuộc đẳng cấp WTA 250).

Xếp hạng 53 thế giới, Janice đang là Tay vợt hạng 2 của Đông Nam Á, chỉ xếp sau Niềm tự hào của quần vợt Philippines - Alexandra Eala (hạng 50 WTA). Ở Đông Nam Á, cũng chỉ mỗi... Eala và Janice thuộc tốp 100 thế giới (tính cả châu Á là 7 người).

Janice và Eala là 2 Ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm HCV đơn nữ quần vợt ở SEA Games 33, nội dung thi đấu mà Priska Madelyn Nugroho đang là Đương kim vô địch. Nugroho cũng sẽ góp mặt ở Thái Lan, nhưng xem ra sẽ trở thành nhân vật phụ mất rồi!

Ở SEA Games 32 tại Campuchia, quần vợt Indonesia đã giành vị trí Nhất toàn đoàn với 4 HCV (ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ và đồng đội nữ). Trong khi đó, Thái Lan có 2 tấm HCV và Philippines có 1 HCV. Kỳ SEA Games này hẳn sẽ khác.

Đ.Hg.