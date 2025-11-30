Gilas Pilipinas sẽ mất các cầu thủ quan trọng cho SEA Games 33, vẫn quyết giành HCV

Justin Brownlee và Ange Kouame không phải là những cầu thủ duy nhất vắng mặt khi Gilas Pilipinas - Đội tuyển bóng rổ nam Philippines - tham dự nội dung bóng rổ 5x5 nam để bảo vệ tấm HCV tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 ở Bangkok.

Cầu thủ nhập tịch Brownlee không được phép thi đấu cho bóng rổ Philippines

GĐĐH của Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) - bà Erika Dy - đã tiết lộ rằng có thêm 3 cầu thủ bị xác định không đủ tư cách tham dự, trong khi đó, 3 cầu thủ khác xin rút lui để giúp cho đội mình tranh ngôi vô địch của Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Philippines (MPBL).

Trong tin nhắn gửi tới Daily Tribune, bà Dy xác nhận: Mike Phillips, Brandon Ganuelas-Rosser và Remy Martin cũng bị BTC SEA Games tuyên bố không đủ tư cách. Trong khi đó, Geo Chiu, Jason Brickman và Dave Ildefonso rút lui khỏi màu áo ĐTQG sau khi Abra Solid North Weavers của họ lọt vào Vòng chung kết MPBL mùa 2025.

Diễn biến này là một cú sốc lớn đối với Philippines trong hành trình tìm kiếm tấm HCV thứ 20. HLV của Gilas, ông Norman Black đang phải gấp rút tìm kiếm cầu thủ thay thế - khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là môn bóng rổ diễn ra tại SVĐ Nimibutr.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ các cầu thủ bản địa mới được phép thi đấu”, bà Dy lên tiếng cho biết, nhấn mạnh rằng việc quyết định tư cách tham dự của các VĐV tham dự đấu trường SEA Games vốn là đặc quyền (gây tranh cãi) của nước chủ nhà, “Mặt khác, các chàng trai của Abra sẽ không thi đấu vì xung đột lịch trình”.

Điều đáng chú ý là, Phillips và Ganuelas-Rosser từng khoác áo Gilas Pilipinas tại SEA Games trước đó diễn ra ở Campuchia vào năm 2023, nhưng cuối cùng, đáng ngạc nhiên thay, họ vẫn bị tuyên bố không đủ tư cách thi đấu vì sinh ra tại nước Mỹ.

Với Phillips, Ganuelas-Rosser, Martin, Brickman, Ildefonso, Chiu, cùng các cầu thủ nhập tịch Brownlee và Kouame phải ngồi ngoài, tổng cộng sẽ có 9 cầu thủ - hay hơn 1/2 đội hình ban đầu của HLV Black - sẽ không thể góp mặt tại sự kiện bóng rổ danh giá nhất khu vực. Tuy nhiên, Matthew Wright, Ray Parks, Thirdy Ravena và Veejay Pre vẫn sẵn sàng.

Bà Dy từ chối nêu đích danh, nhưng mà các báo cáo cho biết: Jamie Malonzo, Robert Bolick, Von Pessumal - và Abu Tratter sẽ đóng vai trò cầu thủ thay thế. SBP có thể chọn lựa từ 50 cái tên mà họ đã đệ trình lên BTC vào tháng 9 rồi.

Trước đó, Ủy ban Olympic Philippines (POC) cũng lên án BTC với các quy tắc không nhất quán về tư cách tham dự: “Chúng tôi họp hàng đêm với Liên đoàn SEA Games đến mức phải tranh cãi. Tôi đã hỏi họ tại sao họ vẫn chưa công bố danh sách cầu thủ cuối cùng”

Chủ tịch POC Tolentino nói bên lề buổi lễ xuất quân của các VĐV: “Đã là ngày 28-11 rồi. Chúng tôi chấp nhận nếu họ loại bỏ tất cả mọi người. Nhưng họ nên cung cấp chúng tôi danh sách cuối cùng”. Tuy vậy, ông Tolentino không hề lo lắng: “Các cầu thủ vẫn có thể thành công. Chúng tôi vẫn sẽ giành HCV”.

Đ.Hg.