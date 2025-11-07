Chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu giành 164 huy chương vàng ở SEA Games 33

Hiệp hội Nhà báo Thể thao Thái Lan tổ chức buổi họp báo cho sự kiện “Gặp gỡ Báo chí SEA Games 2025 - Kỳ 6”, với sự tham gia của các Giám đốc điều hành và đại diện đến từ 9 Hiệp hội thể thao để công bố kỳ vọng của chủ nhà cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

SEA Games 33 tại Thái Lan

Trong đó, các môn thi đấu cá nhân mang tính đối kháng đã được thể thao Thái Lan đánh giá là trọng điểm tranh đoạt các tấm huy chương, và đặc biệt nhất là các HCV của chủ nhà Thái Lan tại SEA Games sắp sửa diễn ra.

Ông Pallop Sripaiwan, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhà báo Thể thao Thái Lan đứng ra tóm tắt các mục tiêu chính của sự kiện, lưu ý rằng 5 Hiệp hội tham gia các môn đấu chính thức cùng đặt mục tiêu giành 35 HCV...

Muay Thái (mục tiêu giành 10 HCV): Đội trưởng Boonsong Nualyong bày tỏ sự tin tưởng rất tuyệt đối rằng, các Nhà vô địch thế giới và châu lục, có cơ hội rất lớn để giành tới 10 HCV từ 18 nội dung tranh đấu.

Jiu-Jitsu (mục tiêu giành 10 HCV): Phó Giáo sư Chanchai Suksuwon, Chủ tịch Hiệp hội, tin vào sự chuẩn bị của đội tuyển trong suốt 4 năm qua, bao gồm cả các màn trình diễn ấn tượng tại Đại hội thể thao thế giới, và kỳ vọng sẽ giành được ít nhất 10 HCV cũng từ 18 nội dung thi đấu đa dạng và hấp dẫn.

Quyền Anh (mục tiêu giành 9 HCV): Trung tá Chaiwat Chotima, Tổng Thư ký Hiệp hội quyền Anh, tin rằng 17 hạng cân của các võ sĩ đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đặt mục tiêu giành được ít nhất 9 HCV, tương đương kỳ giải SEA Games trước. Các đối thủ chính sẽ là Philippines, Indonesia và Việt Nam.

Bi sắt (mục tiêu là giành 4 HCV): Tướng Mangkorn Kosinthonseni, Chủ tịch Ủy ban Trung ương, khẳng định rằng bất chấp những thách thức nội bộ ở trong Hiệp hội, các VĐV, với nhiều người là các Nhà vô địch thế giới, có khả năng sẽ giành được ít nhất 4 tấm HCV đến từ 11 nội dung thi đấu của bộ môn này.

Wushu (mục tiêu giành 2 HCV): HLV Suchinda Yangrungrawin hiện đang rất lạc quan tin tưởng rằng là đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu còn tốt hơn trước đây, hướng đến mục tiêu giành 2 HCV từ 14 nội dung...

Trong khi đó, một số môn thể thao thi đấu mang tính chất biểu diễn và chấm điểm đầy mới lạ, kiểu như là: Các môn thể thao trên không (mục tiêu 2 HCV), MMA (1 HCV), golf đĩa bay (1 HCV) cũng đặt mục tiêu.

Theo Tổng Thư ký Pallop, đoàn thể thao Thái Lan sẽ tận dụng ưu thế sân nhà, điều kiện thi đấu và cả sự ủng hộ của khán giả để đặt mục tiêu giành 164 tấm HCV trong 3 tuần lễ đầu tiên của tháng 12 tới đây.

Tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia (từ ngày 5-5 đến 17-5-2023), Thái Lan xếp thứ 2 chung cuộc với 108 HCV, 96 HCB và 108 HCĐ, chỉ xếp sau Việt Nam (136 HCV).

Đ.Hg.