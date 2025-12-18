Tấm HCV quý giá của đội duathlon Việt Nam tại SEA Games 33

Đội tuyển 3 môn thể thao phối hợp Việt Nam đã giành tấm HCV đầu tiên trong sáng ngày 18-12 sau những nỗ lực tranh tài.

VĐV duathlon Việt Nam giành HCV đồng đội nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH MINH

Ngay trong sáng ngày 18-12, đội tuyển 3 môn thể thao phối hợp Việt Nam đã vào tranh tài nội dung dành cho duathlon (chạy bộ, đạp xe, chạy bộ).

Đội hình tiếp sức đồng đội 3 người nam của đội duathlon Việt Nam gồm Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản đã xuất phát tốt ngay khi khởi đầu đồng thời từng tuyển thủ tuân thủ chiến thuật do Ban huấn luyện đề ra thành công. Kết thúc tranh tài, đội duathlon của Việt Nam đã về đích đầu tiên, giành HCV.

Theo quy định trong thi đấu tiếp sức đồng đội nam với duathlon, từng VĐV chạy 2km, đạp xe 8km và chạy bộ 1km. Tại SEA Games 33-2025, 3 môn thể thao phối hợp thi đấu các nội dung dành cho triathlon, duathlon và aquathlon.

Đối với duathlon, các cuộc tranh tài chỉ diễn ra tiếp sức đồng đội nam, tiếp sức đồng đội nữ và tiếp sức đồng đội hỗn hợp nam nữ. Các nội dung cá nhân không tổ chức.

Như vậy trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp gồm SEA Games 31, 32 và 33, tuyển thủ duathlon Việt Nam đều giành được HCV. Tại 2 kỳ trước, chúng ta có ngôi vô địch trong thi đấu cá nhân của Phạm Tiến Sản. Lần này, đội tuyển 3 môn thể thao phối hợp Việt Nam có HCV duathlon tiếp sức đồng đội nam.

Liên đoàn triathlon Việt Nam đã quyết định mức thưởng 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 15 triệu đồng tương ứng với thành tích mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ nếu tuyển thủ Việt Nam giành tại SEA Games 33-2025. Đây là phần thưởng để khích lệ tinh thần cho các VĐV sẵn sàng thi đấu giành thành tích cao nhất tại Thái Lan năm nay. Tại SEA Games 32-2023, đội tuyển triathlon Việt Nam từng giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

MINH CHIẾN