Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương tiếp tục giành HCV thuyền truyền thống tại SEA Games 33

Các tay chèo của đội tuyển thuyền truyền thống đã giành thêm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 18-12.

Sau những kết quả tốt tại môn canoeing, các tay chèo tiếp tục thi đấu đua thuyền truyền thống ở SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Trưa ngày 18-12, đội thuyền truyền thống (thuyền rồng) của Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu chung kết thuyền nhỏ nữ 200m và có chiến thắng để giành thêm HCV.

Tại chung kết nội dung, đội thuyền truyền thống nữ Việt Nam thi đấu trước các đội Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Singapore và Philippines. Với sự tập trung cao độ cùng khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các tay chèo, đội thuyền truyền thống nữ của Việt Nam đã về đích đầu tiên với kết quả 52”436 tại vòng 1 và 52”094 tại vòng 2. Tổng kết quả của đội Việt Nam là 1’55”530, giành HCV.

Đội hình thi đấu lần này có Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Lý Thị Thủy, Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Hồng Thái, Lý Thị Na, Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hải Anh, Ma Thị Thủy, Nguyễn Thị Tâm, Phùng Thị Ngọc Diễm, Ma Thị Thương.

Trước đó, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương là 2 tuyển thủ đã giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33-2025. Hai tay chèo có ngôi vô địch nội dung thuyền đôi nữ C2 500m. Cá nhân Nguyễn Thị Hương còn giành thêm HCV nội dung thuyền đôi nữ C2 200m.

Tấm HCV của đội thuyền truyền thống nữ Việt Nam tại ngày 18-12 là HCV thứ 66 của Đoàn thể thao Việt Nam. Trong chiều cùng ngày, chúng ta còn thi đấu nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ của thuyền truyền thống và kỳ vọng sẽ có thêm những tấm huy chương tiếp theo.

MINH CHIẾN