2 tay chèo Olympic Nguyễn Thị Hương và Phạm Thị Huệ sẽ tranh tài tại SEA Games 33

Ban huấn luyện các đội tuyển canoeing và rowing đã rà soát lực lượng cuối cùng để chọn gương mặt chủ lực tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Nguyễn Thị Hương sẽ góp mặt tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ban huấn luyện đội tuyển canoeing Việt Nam cho biết, tay chèo Nguyễn Thị Hương sẽ được lựa chọn tranh tài tại SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, đội tuyển rowing cũng trao suất tham dự SEA Games 33-2025 đối với tuyển thủ nhiều kinh nghiệm Phạm Thị Huệ.

Năm ngoái, Nguyễn Thị Hương và Phạm Thị Huệ cùng là thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã tranh tài tại Olympic Paris (Pháp) 2024.

Ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia, môn canoeing và rowing không được tổ chức. Tuy nhiên khi đó, Nguyễn Thị Hương vẫn góp mặt trong đội thuyền truyền thống Việt Nam và giành 3 HCV. Năm nay, các đội tuyển canoeing, rowing của đua thuyền Việt Nam đã tham dự một số giải quốc tế quan trọng kết hợp tập huấn để tăng cường chuyên môn cho các tuyển thủ. Trong đó, giải vô địch rowing châu Á 2025 tổ chức tại Việt Nam đã là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng đối với nhiều gương mặt trọng điểm. Tại giải này, tay chèo Phạm Thị Huệ đã tham dự và đóng góp chuyên môn giành các tấm HCV cùng đội tuyển rowing Việt Nam.

Trong lần gần nhất môn rowing tổ chức ở Đại hội thể thao Đông Nam Á là SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam, Phạm Thị Huệ từng giành 3 HCV trong các nội dung đã góp mặt. Với tay chèo Nguyễn Thị Hương, cô giành 5 HCV tại kỳ thi đấu trên ở Việt Nam.

