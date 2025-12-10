Hai tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam đã có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33-2025 với kết quả đáng ghi nhận của 2 tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương.

Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương đã được động viên tinh thần khi giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vượt qua vòng loại trong buổi sáng thi đấu, cặp tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã vào chung kết nội dung C2 500m môn canoeing tại SEA Games 33-2025 trong chiều ngày 10-12. Chung kết nội dung ghi nhận 5 đội góp mặt. Kết thúc quãng đường thi đấu, 2 tay chèo của Việt Nam đã giành HCV khi về nhất với kết quả 2’06”487.

Về nhì là cặp tay chèo của chủ nhà Thái Lan với kết quả 2’09”783 và HCĐ thuộc về cặp VĐV của Indonesia (2’16”410).

“Chúng tôi xin chúc mừng kết quả thi đấu lần này của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương. 2 VĐV đã giữ được phong độ để có ngôi vô địch”, lãnh đội đua thuyền Việt Nam – bà Dương Hồng Hạnh đã trao đổi.

Với kết quả này, đội tuyển canoeing Việt Nam đã giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Trước đó, chúng ta đã chờ đợi những tấm HCV trong môn jujitsu hay taekwondo ở buổi sáng thi đấu ngày 10-12 tuy nhiên chưa thành công. Tấm HCV của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương mang lại tinh thần đáng kể cho Đoàn thể thao Việt Nam. Môn canoeing được tổ chức thi đấu tại Chonburi (Thái Lan).

Ngay khi 2 tay chèo về nhất và giành HCV, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho 2 tuyển thủ.

Các tay chèo được chúc mừng sau thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại SEA Games 33-2025, môn canoeing đặt mục tiêu giành từ 2-3 HCV trong các nội dung thi đấu tại Thái Lan. Năm ngoái, Nguyễn Thị Hương là tuyển thủ đã thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024 của thể thao Việt Nam. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, cặp tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diêp Thị Hương đã có ngôi vô địch Đông Nam Á.

MINH CHIẾN