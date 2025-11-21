Davis Cup Finals 2025: Đội tuyển Đức sẽ đối đầu Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên của Davis Cup Finals 2025 là màn chạm trán giữa tuyển Italy mà không có Jannik Sinner và tuyển Bỉ; trong khi đó, trận đấu bán kết thứ 2 là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Đức của Alexander Zverev và tuyển Tây Ban Nha thiếu vắng Carlos Alcaraz.

Zverev ăn mừng cùng các đồng đội tuyển Đức

Trong khi cả đội tuyển Ý (Đương kim vô địch giải ) lẫn tuyển Tây Ban Nha (6 lần đăng quang, và lần gần nhất lên ngôi hồi năm 2019) đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất cho kỳ Davis Cup Finals 2025 đang diễn ra rất sôi động ở Super Tennis Arena (Bologna Fiere - Bologna), do cả 2 tay vợt hàng đầu của họ: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz đều rút lui...

Thì tuyển Đức mang “binh hùng tướng mạnh” đến với giải đấu, khi Alexander Zverev xếp hạng 3 thế giới sẽ là tay vợt có thứ hạng cao nhất tại VCK Davis Cup năm nay. Bên cạnh đó, các gương mặt như là Jan-Lennard Struff và Yannick Hafmann cũng rất quen mặt ở ATP Tour thời gian vừa qua.

Tuyển Đức giành chiến thắng kịch tính có tỷ số 2-1 trước Argentina để lấy suất bán kết. Trong đó, tuy Struff thua Tomas Martin Etcheverry 6-7 (3-7), 6-7 (7-9) trong trận mở màn, Zverev đã thắng Francisco Cerundolo 6-4, và 7-6 (7-3) để gỡ hòa 1-1, còn lại bộ đôi Kevin Krawietz/Tim Putz đã thắng bộ đôi Andres Molteni/Horacio Zeballos 6-4, 4-6, 7-6 (12-10).

Một trong những nhân tố “gây bất ngờ lớn nhất” ở trong kết quả tuyển Đức thắng Argentina chính là Zverev. Không phải là vì chiến thắng của anh gây bất ngờ, tay vợt hạng 3 thế giới mà không thể thắng đối thủ hạng 21 ATP như là Cerundolo hay sao?

Mà là bởi vì, không ai lường trước Zverev sẽ tham gia Davis Cup Finals năm nay. Ngay trước VCK, Zverev có chỉ trích về thể thức thi đấu mới của Giải quần vợt đồng đội nam thế giới chỉ là “lãng phí thời gian”. Thậm chí, anh còn gọi là “một sự kiện biểu diễn”.

Nhưng trong khi mọi người bất ngờ khi thấy Sinner và Alcaraz lần lượt rút lui, họ càng bất ngờ hơn khi chứng kiến Zverev xách vợt bước ra sân đấu. Ngay cả Cerundolo cũng phải thừa nhận: “Tôi khá bất ngờ khi biết rằng anh ấy sẽ chơi ở Davis Cup Finals năm nay”.

Cuối cùng, “nhân tố Zverev” đã góp công rất lớn khi giúp tuyển Đức vượt qua Argentina ở trong trận đấu kịch tính. Dù chia sẻ “cảm thấy hạnh phúc”, nhưng Zverev lại chỉ trích về một vấn đề khác ảnh hưởng đến chất lượng xem - nhìn Davis Cup Finals 2025.

“Các bạn có nghĩ rằng, có lẽ đâu đó hơi buồn một chút khi một trận đấu như thế này, cả trận đánh đôi quyết định chỉ có tối đa 1 ngàn người xem trên SVĐ không? Nếu chúng tôi thi đấu tại Argentina hoặc Đức (sân nhà của một trong 2 đội), có lẽ sẽ có khoảng 15.000 người. Về vấn đề đó thì, tôi nghĩ hơi buồn một chút”, Zverev thắc mắc rất có lý.

Dù Zverev có nói nhiều, có chỉ trích cả Davis Cup Finals rồi đột nhiên dấn thân tham gia, và đã biến tuyển Đức thành Ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch năm nay, thì anh vẫn đúng ở trong trường hợp này. Chính Sinner hay Alcaraz cũng đồng ý với Zverev

Davis Cup với sự nhúng tay của Gerard Pique - người đã... bỏ chạy từ lâu, giờ không khác gì một món lẩu thập cẩm, không giống World Cup của Tennis theo phiên bản hướng đến FIFA World Cup mà mất luôn thể thức sân nhà - và sân khách từng làm đắm say lòng người.

Zverev dự kiến sẽ đấu với Jaume Munar (hạng 36 ATP) ở trong trận đơn thứ 2 của tứ kết Đức đấu Tây Ban Nha (Struff vẫn “lĩnh ấn tiên phong” đối đầu Pablo Carreno Busta). Đây là cơ hội để Zverev và các đồng đội giành suất chung kết kể từ năm 1993.

Cơ hội Đức là rất lớn khi họ có Zverev và đối thủ không có Alcaraz. Zverev cũng đang sở hữu động lực rất cao: “Tôi chỉ có thể xuất hiện ở đây đó là vì đội hình này. Đó là lý do của tôi, tôi đã nói rồi đó. Tôi hạnh phúc khi được ở cùng các gã trai trong đội tuyển này”.

“Tôi hiểu rằng, tuổi tác chúng tôi không còn trẻ nữa. Chúng tôi chỉ còn vài năm nữa chạy đua khát vọng Davis Cup với đội hình này. Đội hình này rất tuyệt vời và đó là lý do tại sao tôi lại xuất hiện ở đây. Tôi thật sự tin rằng, chúng tôi là một tập thể tuyệt diệu. Tôi mong chờ từng phút giây ra sân cùng đội tuyển”.

Đ.Hg.