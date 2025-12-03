Tình yêu ngập tràn làng quần vợt thế giới

Anh ấy ngỏ lời, và cô ấy đồng ý... những 2 lần! Anastasia Pavlychenkova và Cameron Norrie đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ của họ vào cuối tuần qua khi cả 2 đính hôn với lại người bạn đời lâu năm của mình.

Pavlyuchenkova, Norrie và Venus đồng loạt thông báo đính hôn, hướng đến đám cưới

Cặp đôi hạnh phúc đã công khai trạng thái mới của họ trong các bài đăng trên Instagram vào cuối tuần qua. Norrie ngỏ lời cầu hôn Louise Jacobi, bạn gái gắn bó với anh suốt 6 năm trời, trong chuyến đi đến Nam Phi, nơi Norrie được sinh ra (Johannesburg).

“Quả là một khoảnh khắc đặc biệt trong chuyến đi của chúng tôi!”, cặp đôi này đăng dòng trạng thái kèm theo những bức ảnh hai người đang âu yếm nhau và đi săn, “Chúc mừng một cuộc sống tươi đẹp ngay phía trước cùng với lại người bạn thân nhất của tôi”.

Tay vợt nam hạng 2 nước Anh, người đã hồi phục vào nửa cuối mùa giải ATP Tour 2025 để vươn lên vị trí thứ 27 ở trên Bảng xếp hạng vào những ngày này, lần đầu gặp gỡ cô Jacobi tại US Open từ hồi năm 2019. Kể từ đó, họ không hề chia xa...

Trong khi đó, Pavlyuchenkova đã nói “Em đồng ý!” với bạn trai gắn kết 2 năm qua của cô, anh chàng Mathias, khi đang đi nghỉ ở quần đảo Maldives tươi đẹp. Trong mùa giải năm nay, tay vợt 34 tuổi người Nga đã lọt vào thêm 2 trận tứ kết Grand Slam nữa, tại Australian Open và Wimbledon, nâng tổng số lần lọt vào tứ kết lên số 10.

Suốt 2 năm trời qua, Á quân đơn nữ Roland Garros hẹn hò công khai với anh Mathias, lần đầu tiên họ chụp ảnh cùng nhau là tại giải US Open 2023. Trả lời phỏng vấn độc quyền với TENNIS.com ở New York 1 năm sau, Pavlyuchenkova cho biết mặc dù bạn trai cô không xuất thân từ quần vợt, nhưng rất quan tâm đến sự nghiệp của cô.

Có một giai đoạn ở trong mối quan hệ dễ thương của họ, cô đã cùng một đội hỗ trợ nho nhỏ, vốn chỉ bao gồm bạn trai của mình và người đánh cặp Yannick Mertens đi du đấu nhiều nơi. Rõ ràng ở đây, tình yêu mặn nồng đủ sức cân kèo nhiều thứ.

“Tôi rất biết ơn vì anh ấy đã hết lòng ủng hộ và động viên tôi”, cô nói, “Anh ấy là người tin tưởng tôi nhất, thậm chí còn hơn cả chính tôi. Điều đó giúp ích rất nhiều và rất quan trọng đối với tôi, đặc biệt là ở trong cái giai đoạn này của sự nghiệp!”.

“Sau khi đi du lịch nhiều nơi cùng tôi và xem tất cả những trận đấu quần vợt, anh ấy bắt đầu hiểu hơn về quần vợt, nhưng dù sao thì, đó vẫn là một góc nhìn khác so với một người lớn lên cùng với môn thể thao này. May mắn thay, anh ấy không còn huấn luyện tôi nữa, nên thật tuyệt khi có sự ủng hộ của anh ấy”, Pavlyuchenkova nói.

Huyền thoại không mệt mỏi của WTA Tour - cô Venus Williams (vẫn cầm vợt thi đấu dù đã 45 tuổi) cũng chia sẻ một bộ ảnh chụp ngọt ngào cùng với vị hôn phu Andrea Preti hôm thứ Hai đầu tuần để hòa vào trào lưu lan tỏa tình yêu.

Tay vợt nữ kỳ cựu dấn thân vào WTA Tour từ năm 1994 (thập kỷ cuối cùng của thế kỷ trước) và là chủ sở hữu của 7 danh hiệu Grand Slam đình đám đã chính thức công bố đính hôn với nam diễn viên và cựu người mẫu Đan Mạch, khi cô quay lại đầy vinh quang tại giải Mubadala Citi DC Open hồi tháng 7.

Thời điểm đó, Williams đã dành nhiều lời khen ngợi cho Preti sau khi cô đánh bại Peyton Stearns, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn “cực nóng” diễn ra ngay trên sân rằng “chồng sắp cưới của tôi đang ở đây và anh ấy thực sự khuyến khích tôi tiếp tục thi đấu”.

Williams cũng đã cung cấp thêm chi tiết mới cho đông đảo người hâm mộ với bài đăng trên trang Instagram mới nhất của mình: “Đã đính hôn vào ngày 31-1-2025”, dòng chú thích đi kèm với hình ảnh xoay vòng của cặp đôi hạnh phúc.

Đ.Hg.