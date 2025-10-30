Paris Masters 2025: Valentin Vacherot lại đánh bại anh họ, sẽ đấu Cameron Norrie ở vòng 16

Ngược dòng đánh bại anh họ Arthur Rinderknech với điểm số ấn tượng là 6-7 (9-11), 6-3 và 6-4, Valentin Vacherot lại tiếp lửa cho chuyến hành trình kỳ diệu, cho câu chuyện cổ tích mà tự tay anh viết ra từ Thượng Hải, vẫn chưa kết thúc để lại hiển hiện tại Paris hoa lệ...

Vacherot vượt qua Rinderknech lần thứ 2

Lại một trận đấu căng thẳng khác giữa 2 anh em họ vốn rất yêu thương nhau ngoài đời. Tuy nhiên, khi phải đối mặt nhau trên sân đấu ở 2 bên lưới, thâm tình đã không còn hiện hữu, thay vào đó là sự cạnh tranh quyết hơn thua sòng phẳng và đậm chất chuyên nghiệp.

Trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ tranh tài (chính xác là 2 giờ 55 phút), Vacherot - và người anh họ Rinderknech đã mang đến những thời khắc căng thẳng đầy kịch tính thật sự, cho thấy sự tôn trọng của cả 2 bên với nghề nghiệp của mình, là thứ nhiều tay vợt phải học hỏi...

“Đó là sự tôn trọng dành cho bản thân của chúng tôi, và chính những gì chúng tôi đã làm”, Vacherot cho biết sau trận đấu anh dẫn trước hầu hết các ván đấu, thậm chí đã bỏ lỡ 2 set-point trong loạt tie-break khó tin, để rồi thắng anh họ Rinderknech lần thứ 2 liên tiếp.

“Dám mơ mộng”, “Dũng khí chiến thắng”, “Chuyến hành trình kỳ diệu mang dấu ấn của cổ tích” - đó là những lời động viên, ủng hộ, chia sẻ và chia vui mà các trang truyền thông, các tài khoản mạng xã hội giới mộ điệu dành cho màn trình diễn mới nhất của Vacherot.

Hiện tại, tay vợt người Monaco đã thắng 9 trận liên tiếp ở vòng đấu chính của các giải đấu thuộc hệ thống ATP Masters 1.000, kéo dài từ “Bến Thượng Hải” đến Paris hoa lệ. Anh cũng đang sở hữu thành tích thắng 9 trận - và chỉ thua 2 trận trước Tốp 50 trong năm 2025.

Với kết quả “bỏ lại anh họ ở phía sau thêm lần nữa”, Vacherot giành quyền lọt vào vòng 3 (là vòng 16 tay vợt) của Paris Masters và sẽ đối đầu với lại Cameron Norrie (Anh quốc, xếp hạng 31 ATP), người bất ngờ lật đổ Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, hạng 1 ATP) ở vòng đấu thứ 2.

Đây hẳn lại là một thử thách thú vị khác dành cho Vacherot, khi anh đang phải đối mặt với một đối thủ có “hào khí ngút trời” vì vừa ngắt mạch 17 trận thắng liên tiếp tại đấu trường Masters 1.000 của Nhà Vua ATP. Chiến thắng 4-6, 6-3, 6-4 là lần đầu tiên Norrie đánh bại Alcaraz.

Trong một kết quả rất bất đắc dĩ, Grigor Dimitrov (Bulgaria, hạng 38 ATP) vẫn chưa thật sự ổn về thể lực khi vừa quay trở lại sau một thời gian điều trị chấn thương. Anh buộc phải rút lui trước trận đấu với Daniil Medvedev (Nga, hạng 13 ATP). Chấn thương vai vẫn chưa buông tha anh...

Đ.Hg.