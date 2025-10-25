ATP Masters 1.000 thứ 10 sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia từ 2028

Hệ giải ATP Masters 1.000 với 9 giải đấu quan trọng là: Indian Wells Masters, Miami Masters, Monte Carlo Masters, Madrid Masters, Rome Masters, Canada Masters, Cincinnati Masters, Shanghai Masters và Paris Masters sẽ cùng chào đón giải đấu thứ 10 tại Saudi Arabia từ năm 2028.

Saudi Arabia Masters có thể khai diễn lần đầu tiên vào năm 2028

Theo ATP, đất nước Saudi Arabia sẽ đứng ra đăng cai một giải đấu ATP Masters 1.000 mới, có thể bắt đầu vào năm 2028, lần đầu tiên bổ sung vào hệ thống giải đấu cao cấp của ATP kể từ khi hệ giải này được thành lập - hồi 35 năm trước.

ATP đã công bố sự kiện Masters 1.000 thứ 10 vào hôm thứ Năm, nhưng mà Chủ tịch của ATP - ông Andrea Gaudenzi, chưa nói cụ thể năm ra mắt sự kiện hoặc vị trí chính xác của nó trên chuỗi lịch đấu của ATP. Trước mắt, lịch đấu sẽ càng dày hơn.

“Tất cả những gì mà chúng tôi có thể nói ngay ở vào thời điểm này...”, Chủ tịch Gaudenzi cho biết trong một cuộc họp báo qua video với các phóng viên, “...Là nó sẽ diễn ra vào đầu mùa giải, vào giai đoạn đầu năm của các mùa giải mới của ATP”.

Chủ tịch Gaudenzi cho biết, ông muốn tổ chức giải đấu kéo dài 1 tuần lễ với 56 tay vợt tham gia vào khoảng tháng 2, sau khi Australian Open kết thúc, gọi đó là “kết quả tốt hơn” - và lý tưởng nhất là thiết lập một hệ thống với các chặng thi đấu ở Trung Đông và Nam Mỹ, diễn ra trong cùng khoảng thời gian đó của mùa giải mới.

Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt các bước đi nhằm đưa tiền đầu tư từ Saudi Arabia vào quần vợt và mang môn thể thao này đến với Vương quốc ở Trung Đông, bao gồm cả các giải đấu đang tổ chức ở đây như là ATP Next Gen Finals và WTA Finals.

Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia hiện là đơn vị đang đầu tư rất nhiều tiền của vào quần vợt chuyên nghiệp cả nam lẫn nữ. ATP Next Gen Finals ở Jeddah, WTA Finals ở Riyadh - và Bảng xếp hạng ATP lẫn WTA đều có bóng dáng tiền của từ đơn vị này.

Dù những cựu sao nữ như Chris Evert và Martina Navratilova, là 2 thành viên Đại sảnh Danh vọng, chỉ trích mối liên hệ giữa môn quần vợt với Saudi Arabia vì những lo ngại về quyền của cộng đồng LGBTQ+ và quyền phụ nữ ở đây, thì việc Saudi Arabia dấn thân vào quần vợt - sau các đầu tư khủng với bóng đá, MMA và quyền Anh đã là chuyện phải xảy ra.

Ông Gaudenzi cho biết, kế hoạch của ATP là cho ra mắt Saudi Arabia Masters vào năm 2028, thời gian khai diễn cụ thể sẽ được thông báo vào năm sau: “Vị trí chính xác trong lịch thi đấu vẫn chưa được quyết định. Rõ ràng, tháng Hai là một lựa chọn. Đó là một khả năng, nhưng vẫn chưa được quyết định”.

Trong khi đó, Danny Townsend, CEO của SURJ Sports Investment, một công ty thuộc Quỹ Đầu tư Công (PIF) đã không loại trừ khả năng giải đấu mới này có thể gia nhập hàng ngũ các sự kiện chung dành cho cả nam và nữ, sẽ kéo dài 2 tuần lễ.

“Việc có cả nam và nữ thi đấu cùng lúc mang nhiều lợi ích. Tôi biết doanh số bán vé sẽ tăng, cùng với hàng loạt các yếu tố thương mại khác chúng tôi chắc chắn muốn tận dụng tốt. Nhưng đó là chuyện tương lai. Chúng tôi chắc chắn sẽ không nói không bao giờ - và xem xét liệu điều đó có trở thành một lựa chọn hay không."

Đ.Hg.