Tay vợt Vũ Hà Minh Đức dừng bước tại giải chuyên nghiệp M15 Phan Thiết

Chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, Vũ Hà Minh Đức đã thi đấu giải quần vợt chuyên nghiệp M15 Phan Thiết nhưng không có được kết quả tốt nhất.

Vũ Hà Minh Đức sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33-2025. Ảnh: VTF

Giải đấu sẽ khép lại vào ngày 30-11 với trận chung kết là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 1 ArthurWeber (Pháp) và ThanapetChanta (hạt giống số 8, Thái Lan).

Trước đó, đại diện duy nhất của quần vợt Việt Nam là Vũ Hà Minh Đức đã thi đấu nhưng phải dừng bước ở vòng 1. Tuyển thủ của Việt Nam để thua 0-2 (3/6, 2/6) trước tay vợt LachlanMcFadzean (Australia).

Sau giải này, địa điểm thi đấu tại Lâm Đồng sẽ tiếp tục lượt đấu từ ngày 1 tới 7-12. Tuy nhiên, Vũ Hà Minh Đức không tham dự do phải tranh tài SEA Games 33-2025.

Giải đấu M15 Phan Thiết là giải chuẩn bị chuyên môn cuối cùng mà Vũ Hà Minh Đức thi đấu để hướng tới SEA Games 33-2025. Theo kế hoạch, tay vợt tiếp tục tập luyện cùng đội tuyển quần vợt Việt Nam sau đó sẽ sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam đã có lịch thi đấu SEA Games 33-2025. Theo đó, môn quần vợt bắt đầu tranh tài ngày 10-12 với nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ. Các trận chung kết nội dung đồng đội sẽ tổ chức vào ngày 13-12. Nội dung đơn sẽ bắt đầu vào ngày 14-12 còn nội dung đôi bắt đầu vào ngày 15-12. Chung kết nội dung đơn nữ và đôi nam sẽ tổ chức ngày 18-12. Chung kết nội dung đơn nam, đôi nữ, đôi nam nữ sẽ diễn ra ngày 19-12.

Dự kiến, đội tuyển quần vợt Việt Nam sang Thái lan vào ngày 8-12. Đội hình quần vợt Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025 gồm Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Minh Phát, Nguyễn Văn Phương, Đinh Viết Tuấn Minh, Nguyễn Thị Mai Linh, Trần Thụy Thanh Trúc, Ngô Hồng Hạnh, Savana Lý Nguyễn, Từ Lê Khánh Duy, Chanelle Vân Nguyễn.

MINH CHIẾN