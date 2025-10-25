2 tay vợt Savanna Lý Nguyễn và Vũ Hà Minh Đức nhận suất tham dự SEA Games 33

Savanna Lý Nguyễn trở lại đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Niềm tin vào nội dung đơn

Đại diện Liên đoàn quần vợt Việt Nam cho biết, Savanna Lý-Nguyễn và Vũ Hà Minh Đức đã được trao suất chính thức góp mặt SEA Games 33-2025. Savanna Lý-Nguyễn đang tập luyện thi đấu quần vợt chuyên nghiệp tại Canada. Tay vợt được đánh giá vẫn giữ ổn định phong độ để tục nhận suất góp mặt đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, Vũ Hà Minh Đức vừa giành ngôi vô địch quốc gia 2025 nội dung đơn nam. Tay vợt này đang giữ vị trí số 1 nam Việt Nam trên bảng xếp hạng cũng như đạt thành tích 3 năm liên tiếp vô địch đơn nam quốc gia.

2 năm trước, Vũ Hà Minh Đức không có tên trong danh sách tham dự SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Tuy nhiên vào lúc này, tay vợt giữ ổn định phong độ và gần như chắc chắn Ban huấn luyện đội tuyển quần vợt Việt Nam lựa chọn Vũ Hà Minh Đức tranh tài nội dung đơn nam SEA Games 33-2025. Trong khi đó, Savanna Lý Nguyễn đã có những kinh nghiệm tại SEA Games. Cô giành HCĐ nội dung đơn nữ tại SEA Games 32-2023, HCB đồng đội nữ tại SEA Games 31-2021 ở Việt Nam và HCB đơn nữ SEA Games 30-2019 tại Philippines.

“Ban huấn luyện sẽ có sự chuẩn bị chuyên môn đối với VĐV tham dự nội dung đơn để đạt phong độ tốt nhất trước khi tranh tài tại Thái Lan. Năm nay, chúng ta rất thận trọng với nội dung đơn bởi các tay vợt ở Đông Nam Á đều có phong độ rất cao”, đại diện bộ môn quần vợt (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Kim Cương từng trao đổi.

Mục tiêu tranh huy chương SEA Games 33-2025

Vũ Hà Minh Đức đang là tay vợt nam số 1 Việt Nam. Ảnh: VTF

Chắc chắn 2 tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang sẽ không tham dự SEA Games 33-2025. Dù vậy, không vì thế mà đội tuyển quần vợt Việt Nam đặt thấp chỉ tiêu thành tích tại Đại hội năm nay. Theo tìm hiểu, ban huấn luyện hướng tới giành huy chương tại Thái Lan vào tháng 12. Để các tuyển thủ giữ vững tinh thần và không gặp áp lực quá nhiều, chỉ tiêu thành tích sẽ được giữ kín trong nội bộ.

SEA Games 32-2023 ghi nhận 6 quốc gia tham dự môn quần vợt gồm Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia. Tất cả các đội tuyển đều giành huy chương. Riêng đội tuyển quần vợt Việt Nam giành 5 huy chương (2 HCB, 3 HCĐ). Chúng ta đã vào chung kết đơn nam và đồng đội nam tại Đại hội trên nhưng thua trận đáng tiếc. Trong đó, tay vợt Lý Hoàng Nam có ngôi á quân nội dung đơn nam.

Giải quần vợt vô địch quốc gia 2025 thi đấu mới đây là cuộc kiểm tra chuyên môn cuối cùng để nhà quản lý tìm ra những tay vợt có khả năng đạt phong độ cao nhất tới Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025. Đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ tham dự đủ 7 nội dung tại SEA Games 33-2025 gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Ban tổ chức môn quần vợt SEA Games 33-2025 thông báo tới các đội tuyển tham dự Đại hội được đăng ký tối đa 5 VĐV nam và 5 VĐV nữ. Người hâm mộ và giới chuyên môn chờ đợi sự lựa chọn con người đảm bảo chuyên môn từ nhà quản lý để tranh tài SEA Games 33-2025 lần này.

MINH CHIẾN